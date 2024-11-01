Google DeepMind contrata a un «filósofo» para trabajar en la conciencia artificial [EN]

Google DeepMind ha nombrado a Henry Shevlin para el puesto de «filósofo», uno de los cargos más insólitos que han surgido en el sector tecnológico, en un momento en que las empresas de inteligencia artificial recurren cada vez más a académicos especializados en ética, filosofía y neurociencia para que les ayuden a abordar las implicaciones sociales de su trabajo. Shevlin, científico cognitivo e investigador en ética de la IA, anunció el nombramiento en LinkedIn, indicando que asumiría el cargo en mayo. Se centrará en la conciencia de las máquin