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El PP amenaza a Podemos Sevilla con retirarle su palco de Semana Santa por sortearlo entre la ciudadanía

El PP amenaza a Podemos Sevilla con retirarle su palco de Semana Santa por sortearlo entre la ciudadanía

Podemos Sevilla ha denunciado públicamente las presiones y amenazas recibidas por el Partido Popular, que ha advertido con retirar a la formación morada el palco que le corresponde en la Carrera Oficial tras anunciar que dichas sillas se sortearían entre la ciudadanía de cara a la próxima Semana Santa.Según el gobierno local, estos palcos están reservados "exclusivamente para autoridades". El PP alega que al palco solo pueden acceder autoridades, pero la realidad es que esas sillas se reparten cada año entre familiares y amigos....

| etiquetas: semana santa , podemos , pp sevilla , palco
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
Dene #1 Dene
pero la realidad es que esas sillas se reparten cada año entre familiares y amigos
no falla, allá donde hay algo a lo que meter mano, el PP en primera fila
11 K 139
#5 unocualquierax *
#1 #2 #3 #4
Pero ¡¡¡ ¿ por qué coño tienen que tener palcos los políticos, pagados por el ayuntamiento, o sea, nosotros ? !!!.
Es como si les pagáramos un palco en el bernabéu o en el camp nou a cada partido político, ¿Pero por qué cojones? !!!
2 K 26
TipejoGuti #10 TipejoGuti
#5 ¿cómo que los partidos tienen palco?
Si estás en el equipo de gobierno tienes palco en Semana Santa, Caseta y tickets en Feria, entradas para espectáculos, invitaciones a casco porro, ...
0 K 12
#7 username
#1 y "amigos empresarios"
1 K 20
Andreham #2 Andreham
Es que cómo van a permitir los putos rojos de mierda que la plebe, LA PLEBE, se junte con sus señorías y Grandes Españoles.

Es que mira que no terminar el trabajo en la Desbandá...
4 K 39
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#2 En Madrid la liaron también porque Carmena cedió los palcos vip de la cabalgata de reyes a discapacitados:

elpais.com/ccaa/2017/01/06/madrid/1483708137_989732.html
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#13 molybdate
Usar la vía pública para poner gradas (palcos o como los quieran llamar) de pago es algo sin ningún tipo de sentido. Que además sea para ver un acto de penitencia religioso es el colmo.
Si quieren cobrar que hagan el desfile en un estadio y cobren por asiento, pero que no usen la vía pública y además cobren por ello.
1 K 25
#3 marcotolo
la tonteria que hay en sevilla en semana santa o la feria de abril, es increible,
ahi me di cuenta que los morancos o los compadres no son una parodia, sino algo cotidiano,
no me vuelven a ver por alla durante esas fechas
1 K 22
ombresaco #14 ombresaco
#3 para que las parodias funcionen tienen que tener algo de realidad
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cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Punto número uno. ¿Que hacen los de Podemos viendo moñecos?

Punto número dos. Que saquen fotos y videos del palco del PP a ver cuántas autoridades hay...
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Andreham #8 Andreham
#6 Al punto número uno, precisamente no van a verlos, por eso están sorteando las sillas.
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perrico #11 perrico
#6 Los de Podemos no van a ver los muñecos.
Van a sortear los asientos que les ha concedido el ayuntamiento a gente al azar escogida por sorteo.
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Rogue #17 Rogue
Esto pasa cuando juntas política, religión y circo
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#4 JanSolo
Igual es que con el sorteo no se saca nada a cambio como el mercadeo de favores que practica el PP con ello.

Hay que ser cerdo hipócrita.
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XtrMnIO #12 XtrMnIO
Y luego los proletarios votando a estos señoritos...
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Harkon #16 Harkon
#12 Los de Podemos no van a ver los muñecos.
Van a sortear los asientos que les ha concedido el ayuntamiento a gente al azar escogida por sorteo.

De nada
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jacm #9 jacm
¿ Autoridades?
Tengo entendido que en una Democracia manda el pueblo.
Así que supongo que se refieren al pueblo.
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menéame