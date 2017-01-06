El PP amenaza a Podemos Sevilla con retirarle su palco de Semana Santa por sortearlo entre la ciudadanía

Podemos Sevilla ha denunciado públicamente las presiones y amenazas recibidas por el Partido Popular, que ha advertido con retirar a la formación morada el palco que le corresponde en la Carrera Oficial tras anunciar que dichas sillas se sortearían entre la ciudadanía de cara a la próxima Semana Santa.Según el gobierno local, estos palcos están reservados "exclusivamente para autoridades". El PP alega que al palco solo pueden acceder autoridades, pero la realidad es que esas sillas se reparten cada año entre familiares y amigos....
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no falla, allá donde hay algo a lo que meter mano, el PP en primera fila
Pero ¡¡¡ ¿ por qué coño tienen que tener palcos los políticos, pagados por el ayuntamiento, o sea, nosotros ? !!!.
Es como si les pagáramos un palco en el bernabéu o en el camp nou a cada partido político, ¿Pero por qué cojones? !!!
Si estás en el equipo de gobierno tienes palco en Semana Santa, Caseta y tickets en Feria, entradas para espectáculos, invitaciones a casco porro, ...
Es que mira que no terminar el trabajo en la Desbandá...
elpais.com/ccaa/2017/01/06/madrid/1483708137_989732.html
Si quieren cobrar que hagan el desfile en un estadio y cobren por asiento, pero que no usen la vía pública y además cobren por ello.
ahi me di cuenta que los morancos o los compadres no son una parodia, sino algo cotidiano,
no me vuelven a ver por alla durante esas fechas
Punto número dos. Que saquen fotos y videos del palco del PP a ver cuántas autoridades hay...
Van a sortear los asientos que les ha concedido el ayuntamiento a gente al azar escogida por sorteo.
Hay que ser cerdo hipócrita.
Van a sortear los asientos que les ha concedido el ayuntamiento a gente al azar escogida por sorteo.
De nada
Tengo entendido que en una Democracia manda el pueblo.
Así que supongo que se refieren al pueblo.