El PP amenaza a Podemos Sevilla con retirarle su palco de Semana Santa por sortearlo entre la ciudadanía

Podemos Sevilla ha denunciado públicamente las presiones y amenazas recibidas por el Partido Popular, que ha advertido con retirar a la formación morada el palco que le corresponde en la Carrera Oficial tras anunciar que dichas sillas se sortearían entre la ciudadanía de cara a la próxima Semana Santa.Según el gobierno local, estos palcos están reservados "exclusivamente para autoridades". El PP alega que al palco solo pueden acceder autoridades, pero la realidad es que esas sillas se reparten cada año entre familiares y amigos....