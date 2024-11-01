La portavoz de Sanidad del PSOE-A recibe una invitación para un cribado de cuello uterino pese a que se extirpó el útero hace 25 años

No entiende cómo ha podido recibir semejante carta si su historial médico lo consigna por completo el SAS, denuncia que en esa misma misiva luce un párrafo que reza que «previamente usted ha recibido una invitación y no ha solicitado la cita para realizarse la prueba en su centro de salud, motivo por el cual no pudimos contar con su participación en el programa». Un hecho que es, como ella misma asegura, rotundamente falso: «No es verdad, yo nunca he recibido una citación para participar en este ‘screening’ y no me esperaba recibir esa carta»