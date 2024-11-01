edición general
50 meneos
69 clics
La portavoz de Sanidad del PSOE-A recibe una invitación para un cribado de cuello uterino pese a que se extirpó el útero hace 25 años

La portavoz de Sanidad del PSOE-A recibe una invitación para un cribado de cuello uterino pese a que se extirpó el útero hace 25 años

No entiende cómo ha podido recibir semejante carta si su historial médico lo consigna por completo el SAS, denuncia que en esa misma misiva luce un párrafo que reza que «previamente usted ha recibido una invitación y no ha solicitado la cita para realizarse la prueba en su centro de salud, motivo por el cual no pudimos contar con su participación en el programa». Un hecho que es, como ella misma asegura, rotundamente falso: «No es verdad, yo nunca he recibido una citación para participar en este ‘screening’ y no me esperaba recibir esa carta»

| etiquetas: carta , portavoz de sanidad , cribado de cáncer
29 21 1 K 378 actualidad
10 comentarios
29 21 1 K 378 actualidad
skaworld #1 skaworld
Y? Pues culpa suya por tirarlo, si lo hubiese guardado bien ahora se lo podrian cribar
1 K 32
#9 Patatofilo
A ver, sin ánimo de defender al PPA, pero un programa de cribado no puede acceder al historial médico de las pacientes: no es legal puesto que atenta contra la intimidad, y en muchos casos la indicación de realizar o no el cribado puede requerir criterio médico (no es el caso). Te han citado, no tienes útero, llamas y cancelas. Y ojo, no todas las histerectomías se llevan por delante el cérvix, no nos vayamos a pasar de listos.
2 K 31
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Lo siento pero ahí no veo noticia.
Las historias médicas no son algo que anden rulando por ahí de servicio en servicio y seguramente sea un aviso automatizado.

Lo inverso, que dejen de llamar a gente, sí sería noticia.
2 K 28
#4 poxemita
Duda, ¿para esos cribados se tiene en cuenta solo sexo y edad o se tienen en cuenta otros parámetros?
0 K 13
Mark_ #10 Mark_
#4 si es un cribado para cuello de útero deberías tener uno para que te tengan en cuenta.

No sé, por empezar.
1 K 27
#2 pajarolococs
Joder, es que os quejáis de todo
0 K 12
Cometeunzullo #7 Cometeunzullo
La portavoz de sanidad del PSOE -A... Menudos trolazos.
0 K 10
miq #5 miq
Paren las rotativas
0 K 9
Fartucu #6 Fartucu
Lo de ser unos inútiles se lo toman muy en serio, que ironía.
0 K 6
Fartis #8 Fartis
Cuando la automatización en los sistemas de aviso los programa un mono con metralleta se obtiene estos resultados, pero teniendo en cuenta el fallo con los avisos de los cancer de mama, este fallo es un alivio en verdad.
0 K 6

menéame