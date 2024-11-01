edición general
La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso

En la portada mensual de El Jueves se puede ver al dictador Francisco Franco llevando a dos perros en la mano: uno con la cara de Isabel Díaz Ayuso y otro con la de Abascal. El que representa a Abascal es más fiero y violento y el que representa a la presidenta de la Comunidad de Madrid es más amable. "Felices 50 años sin Franco", se puede leer en grande en la portada. "Nos tiene atados y bien atados", dicen los perros.

Pacofrutos
Te ahorro un clic.  media
autonomator
Me jode que no se pueda poner el link de Twitter y darle visitas a el jueves porque mi,mi,mi

x.com/eljueves/status/1985784111361847378
Antipalancas21
No se yo cual sera mas hijo de frutas de los dos perros, los pequeños atacan mas a traicion.
alcama
Huele a naftalina esa portada.
Guanarteme
#2 ¡Como tus comentaaaarios! :hug:
Xoche
La perra aparenta dócil pero tiene muy malas pulgas
prevenio
No pillo lo del parche con las rosas ¿alguien que me ilumine?
