La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso  

En la portada mensual de El Jueves se puede ver al dictador Francisco Franco llevando a dos perros en la mano: uno con la cara de Isabel Díaz Ayuso y otro con la de Abascal. El que representa a Abascal es más fiero y violento y el que representa a la presidenta de la Comunidad de Madrid es más amable. "Felices 50 años sin Franco", se puede leer en grande en la portada. "Nos tiene atados y bien atados", dicen los perros.