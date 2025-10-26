La Policía Nacional rebaja a 4.000 los kilos de cocaína interceptados en un barco con destino a Vigo

Un equipo de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional abordaron a unos 1.100 kilómetros (unas 600 millas náuticas) de las islas Canarias un mercante que transportaba en sus bodegas un peso bruto aproximado de 4.000 kilos de cocaína, según fuentes policiales. Los cálculos iniciales apuntaban a 6.500 kilos, pero se rebajaron tras el pesaje en tierra de la droga. El destino final del buque era el puerto de Vigo.