La Policía Nacional rebaja a 4.000 los kilos de cocaína interceptados en un barco con destino a Vigo

Un equipo de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional abordaron a unos 1.100 kilómetros (unas 600 millas náuticas) de las islas Canarias un mercante que transportaba en sus bodegas un peso bruto aproximado de 4.000 kilos de cocaína, según fuentes policiales. Los cálculos iniciales apuntaban a 6.500 kilos, pero se rebajaron tras el pesaje en tierra de la droga. El destino final del buque era el puerto de Vigo.

| etiquetas: policía , rebaja , alijo , cocaína , canarias , vigo
13 comentarios
DrEvil #4 DrEvil
Es que el chiste se hace solo...
8 K 65
arturios #6 arturios
#4 Totalmente, además ¡que escándalo por sólo 400 kilos gramos!
1 K 19
TripleXXX #11 TripleXXX
#4 Y luego nos parece añejo el chiste que siempre soltamos en mnm :palm:
0 K 9
valandildeandunie #8 valandildeandunie
Ya no nos dejan ni hacer los chistes de rigor, putos picoletos xD
1 K 21
pepel #10 pepel
Ya se han fumado 2.500 kgs. en el traslado.
0 K 19
Ka0 #5 Ka0
600 millas náuticas y el oleaje dan para una rebajilla en el peso. :troll:
0 K 12
#7 Jacusse
Típico chiste
0 K 10
TripleXXX #13 TripleXXX
Aunque fuera verdad aún no he visto una noticia justo al revés.
0 K 9
#3 PerritaPiloto
Ya llevamos al depósito de pruebas del juzgado los 2000kg interceptados.
0 K 9
kevers #9 kevers *
#3 los del juzgado acaban de comunicar que ya les han llegado los 1000 kg.
0 K 11
Elrosquasard #12 Elrosquasard *
#9 Ya aparecen en el inventario del juzgado los 500 kg. :shit:
0 K 7
NoPracticante #2 NoPracticante
Al final será harina.
0 K 7

