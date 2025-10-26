edición general
8 meneos
17 clics
Los GEO interceptan un buque con unos 6.500 kilos de cocaína a 600 millas de Canarias

Los GEO interceptan un buque con unos 6.500 kilos de cocaína a 600 millas de Canarias

El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional ha interceptado un mercante a unas 600 millas náuticas (aproximadamente 1.100 kilómetros) de las Islas Canarias que transportaba unos 6.500 kilos de cocaína y cuyo destino final era el puerto de Vigo.

| etiquetas: geo , cocaína , galicia , vigo
7 1 0 K 102 actualidad
8 comentarios
7 1 0 K 102 actualidad
sorrillo #3 sorrillo
Nos confirman que los 6.000 kilos han llegado a buen puerto.
3 K 34
Elanarkadeloshuevos #5 Elanarkadeloshuevos
#3 ¿5.500 dices? :troll:
0 K 6
TripleXXX #8 TripleXXX
#3 Y estaban a 500 millas :troll:
0 K 9
cocolisto #6 cocolisto
Era para consumo propio. Ahora a saber...
0 K 20
capitan__nemo #7 capitan__nemo *
Por un aviso de la DEA de Trump.

Seguro que suguirieron que lo volaramos con misiles, pero hemos demostrado que las cosas se pueden hacer de otra forma, siempre que no busques un casus beli (armas de destruccion masiva en irak, nazis en ucrania, armas nucleares en iran, el Maine) para invadir Venezuela y de paso Colombia.
0 K 19
ipanies #1 ipanies
Y pa que se arriesgan a apresarlo si ahora se pueden bombardear barcos sin que pase nada?!?!?!... Ahhh, bueno, que se pierde la carga, es verdad :troll:
1 K 15
a69 #4 a69
#1 Claro, si no como van a incautar esas 3,3 toneladas
0 K 10
desastrecolosal #2 desastrecolosal
Cocaina mala, vozka en Rusia en bueno!
0 K 5

menéame