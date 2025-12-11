edición general
La policía carga contra los bomberos forestales en una manifestación que deja nueve detenidos y dos heridos

La policía carga contra los bomberos forestales en una manifestación que deja nueve detenidos y dos heridos  

Los bomberos forestales de Madrid, que llevan más de 100 días de huelga indefinida en Madrid, han realizado este jueves una manifestación pacífica frente a la sede del grupo Tragsa, donde ha acudido la policía nacional y ha arremetido contra el grupo. Según han señalado los bomberos, “desde el minuto uno la policía ha estado con una actitud violenta, claramente una orden del gobierno y han cargado”. Hay nueve compañeros detenidos y dos... Relacionada: www.meneame.net/story/bomberos-forestales-madrid-cumplen-150-dias-huel

manzitor #3 manzitor
Tragsa es la ETT del estado. Duro con ellos
efectogamonal #6 efectogamonal *
#3 Ni siquiera es del estado sino de gestion privada, ya que éste tan solo posee un 40% de las acciones, el 60% restante pertenece a un conglomerado de Lobbies como Acciona, las cuales gestionan Tragsa primando sus beneficios muy por encima de respetar los derechos de todos sus empleados, de ahí que los bomberos forestales de CyL hayan echado para atrás el decretazo que les quiere imponer la JCyL a tofa costa, su único objetivo es repartir el pastel de la campaña anual contra iiff con tales lobbies {0x1f525}
Unregistered #9 Unregistered *
#3 Trabajé para esa gentuza poco después de acabar de estudiar. Fue un proyecto para la Xunta de duración determinada de unos 6 meses, pagándome una auténtica miseria. En la liquidación no me pagaron las vacaciones que no había disfrutado y los de RRHH pasaron de mi, como si les estuviese molestando. Tuve que ir a juicio por 400 cochinos euros, o algo así.

Son unos parásitos del ente público, con la complicidad de los políticos de turno :peineta:
efectogamonal #1 efectogamonal
Muchísima fuerza y ni un paso atrás!

LA LUCHA ES EL ÚNICO {0x1f525}
eaglesight1 #4 eaglesight1
¿Órdenes del Gobierno?. Pronto empezamos.
#8 Almirantecaraculo
#4 #5 alguien puedes reiniciar este bot?
eaglesight1 #5 eaglesight1
¿Órdenes del Gobierno?. Pronto empezamos.
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Si no son compañeros entonces las agresiones policiales están a la orden del día.

Aquí se ven 2 cayetanos sin mascarillas, cuando era obligatorio llevarlas, gritando en la cara de un nacional sin que pasase nada, si en vez de cayetanos son demócratas españoles de verdad entonces les llueve los palos antes de ser detenidos: Los pijosfachas del barrio Salamanca tienen impunidad
#7 luckyy
Policía de la huena
