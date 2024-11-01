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Polémica en el software libre: ONLYOFFICE denuncia posibles infracciones en el proyecto “Euro-Office”

El ecosistema del software de código abierto vuelve a situarse en el centro del debate tras una denuncia pública de ONLYOFFICE contra una nueva iniciativa impulsada por Nextcloud y IONOS.

| etiquetas: polemica , onlyoffice , euro-office
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1 comentarios
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Gry #1 Gry
Relacionada: www.meneame.net/story/office-eu-suite-ofimatica-europea-codigo-abierto

Yo ya dije ahí que me olía mal. :-P
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menéame