“Podríamos decir que es la muerte de la arquitectura”: el fenómeno de los ‘bloques cebra’ que está clonando las ciudades españolas

“Podríamos decir que es la muerte de la arquitectura”. Así define el colectivo Bloque Cebra a un producto inmobiliario que se está reproduciendo en masa por toda España. Se trata de edificios con “pieles” prefabricadas con franjas en blanco y negro que, más que responder a las necesidades urbanísticas de las ciudades donde se erigen, se instalan como una fórmula industrial. El resultado final anodino de una cadena de montaje.
| etiquetas: arquitectura , bloques , cebra , edificios
Imagen que podría ser cualquier ciudad española
P.D La de la imagen ya ha sido reformada, antes eran mucho mas naranjas.
En otros barrios los están "forrando" a lo moderno y añadiéndoles ascensor en la fachada, financiado por la comunidad autónoma.
Si, edificios construido como si fuera una cadena industrial. ¿No gusta? Vale. Pero así es como se abarata el producto. Y ahora tenemos un problema muy grande de precios.
Y recordad, "form follows function", esto es normal.