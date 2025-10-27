edición general
“Podríamos decir que es la muerte de la arquitectura”: el fenómeno de los ‘bloques cebra’ que está clonando las ciudades españolas

“Podríamos decir que es la muerte de la arquitectura”. Así define el colectivo Bloque Cebra a un producto inmobiliario que se está reproduciendo en masa por toda España. Se trata de edificios con “pieles” prefabricadas con franjas en blanco y negro que, más que responder a las necesidades urbanísticas de las ciudades donde se erigen, se instalan como una fórmula industrial. El resultado final anodino de una cadena de montaje.

Don_Pixote #1 Don_Pixote
Esto era arquitectura?
Imagen que podría ser cualquier ciudad española  media
SMaSeR #5 SMaSeR *
#1 Toda la razón, y eso sin contar a las reliquias falangistas.

P.D La de la imagen ya ha sido reformada, antes eran mucho mas naranjas.
En otros barrios los están "forrando" a lo moderno y añadiéndoles ascensor en la fachada, financiado por la comunidad autónoma.  media
platypu #10 platypu
#1 me faltan toldos verdes pero si
SMaSeR #12 SMaSeR
#10 Ahora lo que se lleva es el acristalamiento con cortina en el propio cristal xD.
Khadgar #8 Khadgar
No son bonitos, no están bien hechos pero, por lo menos, no son baratos. :troll:
crycom #3 crycom
#0 Claro porque no estaba muerta antes con la clonación de polígonos residenciales de ladrillo a la vista y toldo verde.
#4 encurtido
La estampa previa a esas viviendas eran bloques con toldos verdes. Obviamente mejor un chalet con parcela, pero prefiero estos edificios a los de antes de 20-30 años.
angelitoMagno #9 angelitoMagno *
Todo lo que dice el artículo es muy bonito, pero si se construyen los edificios que ellos quieran (más trabajo arquitectónico, que cada edificio sea único, mejores materiales, etc), pues los precios se incrementarían aún más.

Si, edificios construido como si fuera una cadena industrial. ¿No gusta? Vale. Pero así es como se abarata el producto. Y ahora tenemos un problema muy grande de precios.
joffer #2 joffer
Artículo extenso e interesante
#11 giputxilandes
No son edificios de alto valor arquitectónico, son clasificadores verticales de familias. Pero es que necesitamos clasificadores verticales de familias, porque dar respuesta a la demanda de vivienda y a las normativas energéticas a la vez es muy complejo, y simplificar unificando métodos constructivos es deseable.

Y recordad, "form follows function", esto es normal.
#6 lectordigital
Si cada piso tiene 2 rayas blancas, sale a 250000 euros la raya.
