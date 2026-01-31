En pleno rearme, España acaba de sorprender a Europa: 5.000 millones para 34 buques de guerra y cuatro submarinos

España ha activado uno de los mayores procesos de renovación de su Armada desde el final de la Guerra Fría, una inversión de 5.500 millones de euros para un plan que combina la incorporación de 37 nuevos buques de guerra y cuatro submarinos de nueva generación con la modernización profunda de unidades ya en servicio. No se trata de una sustitución rutinaria, sino de una reconfiguración completa de las capacidades navales para un entorno estratégico más exigente, donde el control del mar, la disuasión y la protección de rutas marítimas han...
| etiquetas: rearme , españa , europa: 5.000 millones , buques , submarinos
www.meneame.net/story/pib-espanol-ingresa-club-2-billones-dolares
¿Qué porcentaje de 2 billones de dólares representa 5.500 millones?
Están sacando dinero de donde vaya usted a saber en el silencio mediático más absoluto ,sin pasar por el parlamento donde el resto de partidos no se plantean preguntar de qué va ésto.Ni una mínima explicación.
Eso sí,de cara a la galería como el perro y el gato.
www.meneame.net/story/armada-encarga-navantia-estudios-viabilidad-cons
No es dificil de entender pero algunos no lo quieren hacer.
Lo cual viene desmintiendo eso de que en el Congreso no se enteran...salvo que no quieran enterarse.
La realidad es que España es un pais maritimo y alrededor de las Islas Canarias hay muchos intereses economicos que mas pronto que tarde habra que defender.
Y es ahora, con una situacion economica favorable, cuando se deben afrontar unos gastos que son ineludibles.
Otra opcion disuasoria, quizas mas barata, seria poseer armas nucleares pero ¿estarias dispuesto a que se usasen llegado el caso? Porque si la respuesta es "no" deja de ser disuasoria.
Si todos se preparan para la guerra en lugar de para la paz, llegarán los que dicen "esto no lo podemos dejar parado, qué somos, gilipollas?" y eso provocará la guerra que se quiere evitar.
La pregunta que me hago ¿Tenemos suficiente gente en el ejercito preparada para todas esas tripulaciones?
- Los 4 S-80 llevan aprobados y en el presupuesto del orden de ¿20 años? (2004 fue cuando se aprobó)
- Las F100 se aprobaron en 1997 (con Aznar, si no recuerdo mal)
- Las F110 tampoco son nuevas, precisamente ( 2019, por lo que veo)
- Los 2 Buques de acción marítima nuevos que pone la noticia son una nota al margen ,porque son buques de bastante poca entidad cuando los comparas con las F100 o F110.
Vamos... que no es precisamente noticia ...
Edit: La he vuelto a leer, y la verdad es que es una redacción bastante mala... diría que son 5500 millones... ¿en los últimos 20 años?
Edit2: Por cierto, S-80, F100 y F110 han pasado todos por el congreso.
Esta es un poco mas fina y menos manipulada su informacion.
Viendo esta noticia parece que las fragatas 100, 110 y los submarinos S-80 son respuestas a los eventos mundiales del último año, y nada más allá de la verdad.
Si queremos hablar de futuro rearme de la Armada podemos hablar del papelón que es el LHC Juan Carlos I sin el F-35B, o la petición de algún almirante de hacer un portaviones CATOBAR.
Pero esta noticia malmete bastante.
www.cronista.com/espana/actualidad-es/el-gobierno-hace-una-inversion-m