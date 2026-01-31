En pleno rearme, España acaba de sorprender a Europa: 5.000 millones para 34 buques de guerra y cuatro submarinos

España ha activado uno de los mayores procesos de renovación de su Armada desde el final de la Guerra Fría, una inversión de 5.500 millones de euros para un plan que combina la incorporación de 37 nuevos buques de guerra y cuatro submarinos de nueva generación con la modernización profunda de unidades ya en servicio. No se trata de una sustitución rutinaria, sino de una reconfiguración completa de las capacidades navales para un entorno estratégico más exigente, donde el control del mar, la disuasión y la protección de rutas marítimas han...