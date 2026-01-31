edición general
En pleno rearme, España acaba de sorprender a Europa: 5.000 millones para 34 buques de guerra y cuatro submarinos

España ha activado uno de los mayores procesos de renovación de su Armada desde el final de la Guerra Fría, una inversión de 5.500 millones de euros para un plan que combina la incorporación de 37 nuevos buques de guerra y cuatro submarinos de nueva generación con la modernización profunda de unidades ya en servicio. No se trata de una sustitución rutinaria, sino de una reconfiguración completa de las capacidades navales para un entorno estratégico más exigente, donde el control del mar, la disuasión y la protección de rutas marítimas han...

javibaz #1 javibaz
Al final, en vez del 5% vamos a poner un 8%.
treu #10 treu
#1 aunque la mayoría de gasto será en empresas de aquí, en principio .Y no ese gasto del 5% a base de comprar a los yankis, que es lo que quiere el Trump.
angelitoMagno #18 angelitoMagno
#1 Relacionada: El PIB español ingresa en el club de los 2 billones de dólares
www.meneame.net/story/pib-espanol-ingresa-club-2-billones-dolares

¿Qué porcentaje de 2 billones de dólares representa 5.500 millones?
cocolisto #2 cocolisto
Ha sorprendido a Europa...y a los españoles.
Están sacando dinero de donde vaya usted a saber en el silencio mediático más absoluto ,sin pasar por el parlamento donde el resto de partidos no se plantean preguntar de qué va ésto.Ni una mínima explicación.
Eso sí,de cara a la galería como el perro y el gato.
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 La partida para submarinos puede que se eleve a 6 para que siempre haya 3 submarinos operativos
www.meneame.net/story/armada-encarga-navantia-estudios-viabilidad-cons
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
"Si vis pacem, para belum"

No es dificil de entender pero algunos no lo quieren hacer.
cocolisto #8 cocolisto
#5 Si quieres la paz,prepara la paz.Pero no es lo que se plantea sino los desembolsos que entre pitos,flautas y cacharros bélicos que rondan ya unos 30.000 millones de euros sin ningún tipo de información ni control parlamentario,mientras los partidos de oposición se ofuscan con los ocupas y no realizan un mínimo seguimiento de esta barbaridad económica,que de algún sitio ha de salir.
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#8 Esta noticia que parece ser que te sorprende....ya se subio a MNM, manipulada, hace al menos 2 meses.

Lo cual viene desmintiendo eso de que en el Congreso no se enteran...salvo que no quieran enterarse.

La realidad es que España es un pais maritimo y alrededor de las Islas Canarias hay muchos intereses economicos que mas pronto que tarde habra que defender.

Y es ahora, con una situacion economica favorable, cuando se deben afrontar unos gastos que son ineludibles.

Otra opcion disuasoria, quizas mas barata, seria poseer armas nucleares pero ¿estarias dispuesto a que se usasen llegado el caso? Porque si la respuesta es "no" deja de ser disuasoria.
Andreham #17 Andreham
#5 Falso dilema.

Si todos se preparan para la guerra en lugar de para la paz, llegarán los que dicen "esto no lo podemos dejar parado, qué somos, gilipollas?" y eso provocará la guerra que se quiere evitar.
#7 A_S
Si ese dinero es para crear puestos de trabajo aquí pues bastante bien la verdad, si además Estados Unidos no se lleva nada de ese dinero pues mejor todavía,

La pregunta que me hago ¿Tenemos suficiente gente en el ejercito preparada para todas esas tripulaciones?
nemeame #6 nemeame
Ya solo nos faltan las armas nucleares, es la única disuasión que funciona
angelitoMagno #14 angelitoMagno
Se compran a Navantia, empresa española.
#11 tartera *
Algo raro hay en esa noticia:
- Los 4 S-80 llevan aprobados y en el presupuesto del orden de ¿20 años? (2004 fue cuando se aprobó)
- Las F100 se aprobaron en 1997 (con Aznar, si no recuerdo mal)
- Las F110 tampoco son nuevas, precisamente ( 2019, por lo que veo)

- Los 2 Buques de acción marítima nuevos que pone la noticia son una nota al margen ,porque son buques de bastante poca entidad cuando los comparas con las F100 o F110.

Vamos... que no es precisamente noticia ...
Edit: La he vuelto a leer, y la verdad es que es una redacción bastante mala... diría que son 5500 millones... ¿en los últimos 20 años?
Edit2: Por cierto, S-80, F100 y F110 han pasado todos por el congreso.
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#11 Es una noticia similar a otra subida hara unos 2 meses en la que se hablaba de 4 submarinos....pero luego resultaba que hablaban de los 4 S-80 que ya estan presupuestados (y uno ya en activo y otro en camino).

Esta es un poco mas fina y menos manipulada su informacion.
#19 tartera
#16 No sé ,a mi me parece que está escrita como el culo y bastante manipuladora.

Viendo esta noticia parece que las fragatas 100, 110 y los submarinos S-80 son respuestas a los eventos mundiales del último año, y nada más allá de la verdad.

Si queremos hablar de futuro rearme de la Armada podemos hablar del papelón que es el LHC Juan Carlos I sin el F-35B, o la petición de algún almirante de hacer un portaviones CATOBAR.

Pero esta noticia malmete bastante.
#9 omega7767
debe ser bulo porque Sanchez se negó a subir el presupuesto en defensa. :troll:
timeout #3 timeout
Siendo Xataka lo mismo no es del todo cierto lo que dicen.
#12 rafeame
Puede ser un "vale, me gasto el dinero, pero yo decido con qué". A lo mejor sí hacía falta renovar la flota y así aprovecha y de paso no compra más armamento innecesario para engordar el negocio de otro.
