El PIB español ingresa en el club de los 2 billones de dólares

El FMI acaba de otorgar el plácet de ingreso a España al selecto grupo de economías de más de 2 billones de dólares. En un cuarto de siglo, nuestro PIB ha duplicado su valor. El ritmo de su ciclo de negocios post-Covid y la diversificación de su patrón de crecimiento hacia la tecnología y la sostenibilidad han obrado este renovado salto de riqueza