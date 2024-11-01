edición general
El PIB español ingresa en el club de los 2 billones de dólares

El FMI acaba de otorgar el plácet de ingreso a España al selecto grupo de economías de más de 2 billones de dólares. En un cuarto de siglo, nuestro PIB ha duplicado su valor. El ritmo de su ciclo de negocios post-Covid y la diversificación de su patrón de crecimiento hacia la tecnología y la sostenibilidad han obrado este renovado salto de riqueza

| etiquetas: pib , españa , fmi , economía
Comentarios destacados:    
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
coño, he levantado los brazos para celebrar y casi hecho a mis compañeros de piso y habitacion, mira que estamos apretados
#11 luzer
#4 xD xD
Sergio_ftv #13 Sergio_ftv *
#4 Pobre y haciendo comentarios para favorecer a los que más empobrecen, más apretado tendrías que vivir porque es lo que anhelas :troll:
#14 Tok_Tok
#4 Eso es por que quieres. Si duermes 4 horas, te levantas a las 5 de la mañana y haces burpees como un loco, invertirás mejor en Cryptos y la vida te devolvería con creces tu esfuerzo :troll:
Spirito #1 Spirito
Riqueza será para unos pocos. El resto seguimos igual.
Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
#1 No quiero entrar en debates filosóficos porque la situación podría mejorar si la vivienda fuese asequible, pero el índice de gini de 2023, imagino que el más reciente disponible, indica que la desigualdad ha disminuido, el mejor dato en dos décadas, enlace a los datos:

datosmacro.expansion.com/demografia/indice-gini/espana
powernergia #12 powernergia *
Eso de que "la economía del pueblo español es nefasta" es el mantra falso que difunde la ultraderecha para arañar votos.

Cuando gobierne la ultraderecha la economía irá a peor (las medidas que van a tomar inevitablemente nos hundirán), pero el relato cambiará totalmente, todo será estupendo, y los problemas serán todos heredados.

En realidad hay un problema realmente grave en España, y ya en casi todo el mundo, que es el acceso a la vivienda para los jovenes.
Es un problema causado…   » ver todo el comentario
pepel #8 pepel
A mí me preocupa; eso significa que nuestra capacidad de endeudamiento será supervisada por los grandes fondos.
Pacman #2 Pacman
La macro se desliga de la micro
#6 migrad
¿Ha bajado el dolar, verdad?
#3 harverto
La puta estadística...
#9 Cincocuatrotres
Las multinacionales que nos han comprado hacen mucho dinero.
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Qué bien!... ahora podré comparme un pisito de 40 m2 por 500.000€.... con hipoteca de 50 años...:foreveralone:
#10 pozz
La economia de algunos va viento en popa, la del pueblo español es nefasta... lo realmente acojonante, es que algunos psicópatas sacan pecho de esta patética situación.
