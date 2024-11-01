El PIB español ingresa en el club de los 2 billones de dólares

El FMI acaba de otorgar el plácet de ingreso a España al selecto grupo de economías de más de 2 billones de dólares. En un cuarto de siglo, nuestro PIB ha duplicado su valor. El ritmo de su ciclo de negocios post-Covid y la diversificación de su patrón de crecimiento hacia la tecnología y la sostenibilidad han obrado este renovado salto de riqueza
Cuando gobierne la ultraderecha la economía irá a peor (las medidas que van a tomar inevitablemente nos hundirán), pero el relato cambiará totalmente, todo será estupendo, y los problemas serán todos heredados.
En realidad hay un problema realmente grave en España, y ya en casi todo el mundo, que es el acceso a la vivienda para los jovenes.
Es un problema causado… » ver todo el comentario