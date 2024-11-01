La Armada encarga a Navantia estudios de viabilidad para construir dos submarinos S-80 más

Los nuevos S-85 y S-86 permitirían a España tener siempre tres o cuatro sumergibles operativos en la mar. Aunque no hay nada cerrado, fuentes del sector dan por hecho que serán una realidad. La decisión supondría ampliar el contrato inicial, que contemplaba la construcción de cuatro unidades. La noticia llega pocos meses después de conocerse que Navantia también había iniciado otro análisis de viabilidad para construir el que sería el primer portaviones convencional español.