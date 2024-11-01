edición general
El pleno del Ayuntamiento de Albacete declara persona non grata a Pedro Sánchez y pide su dimisión

El Ayuntamiento de Albacete ha declarado este jueves persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha pedido su dimisión tras aprobar una moción en el pleno municipal presentada por el concejal no adscrito, José Ramón Conesa, que ha sido apoyada por Vox y PP y ha contado con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos. Los partidos opuestos han tachado la propuesta de ser "un ataque a la institucionalidad democrática y un ejercicio de propaganda barata".

#3 Barriales *
Ahora que declaren a la Virgen de los Dolores, Alcaldesa eterna y le entregan la navaja de oro de la ciudad.
#12 Meloncio
#3 Y para celebrarlo, a tirar una cabra del campanario.
#14 Barriales
#12 y le pidan la navaja de oro para despellejarla.
#1 Leon_Bocanegra *
Jajajajajajajaja ay la virgen , están desatados. Yo os recomendaría aparte de esta gran iniciativa,poner una bandera gigante en una plaza . Así solucionáis todos los problemas de los albaceteños de una tacada.
Ah y oponerse a la agenda 2030. Pero muy fuertemente.
mono #2 mono
Igual que no me pareció bien cuando se lo hicieron a Rajoy en Pontevedra, esto tampoco tiene sentido. Pedro Sanchez es el presidente del Gobierno, y nos representa a todos, porque le hemos elegido, nos guste o no

A mi personalmente me disgusta mucho, pero eso no quiere decir que acepte que instituciones locales le falten al respeto
#6 mercure
Una vieja y un viejo van pa albacete y en mitad del camino va y se.........
#4 TOTEMICO
Pues nada, ahora que nombren patrona de Albacete a Feijóo.
pitercio #7 pitercio
Qué gañanes, con el mismo esfuerzo podrían haber declarada non grata a la lluvia en fin de semana.
kevers #13 kevers *
#10 ya, pero en un caso es política local en el otro no.

Editado. Aunque bueno la misma tontería es, sí. Los ayuntamientos no están para hacer paripes.
#16 Daniel2000
#13 Politica local Federico Trillo en Cartagena ... pues vale.
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#13

Ojo, troll.  media
#11 okeil
¿Sabes el dicho ese de Albacete? ... Pues eso, que en Albacete lo que queda es lo mejor de cada uno, y de aquellos barros estos lodos.
fofito #5 fofito
Ahí ahí, arreglando los problemas de los albacetenses.

Ese es el camino.
#15 angar300
Pues nada, ya han llegado la vieja y el viejo a Albacete. Y se han encontrado que gobierna PP-Vox para hacer lo que les salga de los c.... eso sí, todo lo que no implique conocimiento y sentido común, que a eso no llegan ni con mayoría absoluta.
#8 Daniel2000
Una corporación local, elegida democráticamente como la de Cartagena, declara en 2017 persona "non grata" a uno de sus ciudadanos, Federico Trillo ... hasta aquí todo normal ... es la voluntad del pueblo. Nadie dice nada.

El pleno del ayuntamiento de Albacete, otra corporación local, elegida democráticamente, declara persona "non grata" a Pedro Sánchez.

Pues nada.
kevers #9 kevers *
#8 ¿Pedro Sánchez es de Albacete?
#10 Daniel2000
#9 No.

Que te nombren persona "non grata" en tu ciudad de nacimiento, creo que tiene que joder mas que te nombren "non grata" en otra ciudad.

Por eso lo decía, cuando nombraron a Federico Trillo "non grata" en su ciudad, pues nada ... ahora hay varios escandalizados por lo Pedro Sanchez.
ur_quan_master #18 ur_quan_master
#8 Otra vez la misma turra?
Noviembre de 2025 tenías que ser !
