El pleno del Ayuntamiento de Albacete declara persona non grata a Pedro Sánchez y pide su dimisión

El Ayuntamiento de Albacete ha declarado este jueves persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha pedido su dimisión tras aprobar una moción en el pleno municipal presentada por el concejal no adscrito, José Ramón Conesa, que ha sido apoyada por Vox y PP y ha contado con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos. Los partidos opuestos han tachado la propuesta de ser "un ataque a la institucionalidad democrática y un ejercicio de propaganda barata".