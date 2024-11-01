El pleno del Ayuntamiento de Albacete declara persona non grata a Pedro Sánchez y pide su dimisión

El Ayuntamiento de Albacete ha declarado este jueves persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha pedido su dimisión tras aprobar una moción en el pleno municipal presentada por el concejal no adscrito, José Ramón Conesa, que ha sido apoyada por Vox y PP y ha contado con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos. Los partidos opuestos han tachado la propuesta de ser "un ataque a la institucionalidad democrática y un ejercicio de propaganda barata".
Ah y oponerse a la agenda 2030. Pero muy fuertemente.
A mi personalmente me disgusta mucho, pero eso no quiere decir que acepte que instituciones locales le falten al respeto
Editado. Aunque bueno la misma tontería es, sí. Los ayuntamientos no están para hacer paripes.
Ojo, troll.
Ese es el camino.
El pleno del ayuntamiento de Albacete, otra corporación local, elegida democráticamente, declara persona "non grata" a Pedro Sánchez.
Pues nada.
Que te nombren persona "non grata" en tu ciudad de nacimiento, creo que tiene que joder mas que te nombren "non grata" en otra ciudad.
Por eso lo decía, cuando nombraron a Federico Trillo "non grata" en su ciudad, pues nada ... ahora hay varios escandalizados por lo Pedro Sanchez.
Noviembre de 2025 tenías que ser !