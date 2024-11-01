Piden no disfrazarse de "chinos", "africanos" o "indios" en Carnaval

Gasteiz Antirrazista pide evitar disfraces como “chinos”, “africanos” o “indios” en Carnaval por perpetuar estereotipos racistas. Reclama una celebración inclusiva y respetuosa con todas las culturas.
| etiquetas: carnaval disfraz , chinos , indios , racista
De la noticia: ¿Me ofende a mí cuando la gente se disfraza de españoles con un #traje_de_luces o un traje de flamenca? No.
A ver si se disfrazan ellos de toreros (#Bud_Spencer lo hace fácil) y así tienen las suficientes luces como para darse cuenta.
¿Y si quiero disfrazarme de Martin Luther King?
¿O de Bruce Lee?
Este carnaval no voy a Gasteiz y en paz.
Puede que a algún chino en el carnaval de su pueblo le apetezca ponerse una .txapela.
Vete tú a saber.
Pues yo ahí veo un simpático homenaje.
¿De los que van haciendo el indio?
¿De color indio?
¿De indiota?
Esto es un sINDIOs.