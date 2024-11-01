edición general
Piden no disfrazarse de "chinos", "africanos" o "indios" en Carnaval

Gasteiz Antirrazista pide evitar disfraces como “chinos”, “africanos” o “indios” en Carnaval por perpetuar estereotipos racistas. Reclama una celebración inclusiva y respetuosa con todas las culturas.

34 comentarios
Pertinax #2 Pertinax
Hace falta ser subnormal.
Bolgo #3 Bolgo
#2 se dice defiente
Pertinax #4 Pertinax
#3 AKA Mermao.
Bolgo #6 Bolgo
#4 mermao/a
#15 mcfgdbbn3 *
#3: Se dice disminuido. :-P

De la noticia: ¿Me ofende a mí cuando la gente se disfraza de españoles con un #traje_de_luces o un traje de flamenca? No.

A ver si se disfrazan ellos de toreros (#Bud_Spencer lo hace fácil) y así tienen las suficientes luces como para darse cuenta.
#25 Tronchador.
#15 Se dice diverso.
#16 surco
#2 Perdona, persona con necesidades especiales.
Bonzaitrax #33 Bonzaitrax
#2 Con el disfraz d subnormal, los de Gasteiz Antirrazista lo petan estos carnavales xD
earthboy #8 earthboy
Tampoco uséis disfraces con muchos Led, que se ofenden los de Vigo.
Bolgo #1 Bolgo
Absurdo. La vida es un carnaval que decía la canción
johel #29 johel
como lo diria....  media
Pertinax #21 Pertinax *
#19 Como suele suceder cuando alguien se disfraza de chino, que me da, llámame loco, que no es por joder a los chinos.
EldelaPepi #5 EldelaPepi *
Una propuesta un poco racista. Me parece que no la han madurado mucho.
¿Y si quiero disfrazarme de Martin Luther King?
¿O de Bruce Lee?
Bolgo #7 Bolgo
#5 no puedes, se siente
EldelaPepi #12 EldelaPepi
#7
Este carnaval no voy a Gasteiz y en paz.
Pertinax #11 Pertinax
#5 ... ¿O de vascos? :roll:
EldelaPepi #14 EldelaPepi
#11
Puede que a algún chino en el carnaval de su pueblo le apetezca ponerse una .txapela.
Vete tú a saber.
Pertinax #17 Pertinax *
#14 Díselo a alguna chirigota gaditana que hacen repugnantes apropiaciones culturales.  media
EldelaPepi #19 EldelaPepi
#17
Pues yo ahí veo un simpático homenaje.
#31 Beltza01
#17 Y esos de qué se supone que van vestidos?
ur_quan_master #23 ur_quan_master
#5 parece que disfrazarse de vikingo no es racista. Coherencia
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo *
¿Pero indios de la India o indios de America?
¿De los que van haciendo el indio?
¿De color indio?
¿De indiota?

Esto es un sINDIOs.
#26 Tronchador.
#13 ¿De los de plumas o los de punto?
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
No os disfracéis de nada, hostia, que es apropiación cultural hasta disfrazarse de sardina.
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
Lo importante es no confundirse  media
pitercio #20 pitercio
Si ya metes el intrusismo, no te vas a poder disfrazar no de ti mismo si no estás colegiado.
eltxoa #28 eltxoa
Todas las bobadas americanas hay que importar. Supongo que luego la gente pondrá a un trump al mando y lloraremos. Todos, los que lo trajeron y quienes nos lo están imponiendo.
capitan__nemo #22 capitan__nemo
Entonces lo de disfrazarse de mujer como que tampoco.
Uda #34 Uda
Ninguno tiene unos pantalones vaqueros...no?
CharlesBrowson #24 CharlesBrowson
por pedir, pedir,..postureo que es incluso mas hipocrita
#27 Tronchador. *
#_18 No veo el fallo de comprensión lectora.
#30 Tronchador.
Espero que esas buenas gentes no me defrauden y hagan todos lo que deben de hacer, ir todos disfrazados de chinos o de indios.
Blooder #10 Blooder
El horror, el horror...  media
#32 Adam22
No pone nada de disfrazarse de tiroleses con una jarra enorme de cerveza, a pesar de perpetuar estereotipos negativos asociando a las etnias germánicas con el consumo desmedido de alcohol. Acaso esta asociación tiene algo en contra de los pobres austriacos? :troll:
