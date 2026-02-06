·
12
meneos
204
clics
Pere Navarro propone crear «un palo que tenga luz, semáforo, una señal y una papelera» para las ciudades
Se trata de una especie de tótem urbano que permitiría eliminar de las calles obstáculos para hacerlas más cómodas a los peatones
etiquetas
palo
pere navarro
dgt
tótem urbano
#3
ciriaquitas
He tenido que mirar si era "El Mundo Today"
13
K
144
#19
powernergia
#3
Es El Debate que inventa mucho mas.
1
K
23
#31
Lyovin81
#3
Yo igual.
0
K
6
#34
Nastar
#3
me ha pasado lo mismo
0
K
7
#4
arariel
*
A ver, juraría haber visto algo parecido
5
K
76
#5
javibaz
#4
le falta la señal y la luz.
0
K
13
#9
arariel
#5
PARECIO, he dicho parecido.
1
K
32
#20
robustiano
*
#4
Ya les has fastidiao el reparto de sobres...
cc.
#16
2
K
44
#1
pitercio
Ya le ha ido alguien con otra patente y una comisión.
3
K
57
#8
Sr.No
*
#1
se nota que es un invento español: un palo y
cosas
.
4
K
63
#23
Atusateelpelo
#14
La imprudencia de algunos que se creen semi-dioses no lo arreglas con una farola.
Es una pelea que tengo con familiares desde hace años.
"Es que en el paso de cebra tengo prioridad".
"Ya, y tendras una cuenta corriente llena de una indemnizacion para disfrutarla desde el cementerio."
2
K
43
#7
skaworld
Vamos a hacer de abogado del diablo porque las declarasiones son un poco trambolicas pero....
¿Soy el unico q agradeceria que en algunos semaforos, y en tooooodos los pasos de cebra, hubiese asociada por defecto una farola?
Que a veces vas conduciendo de noche con lluvia, y por encima la gente tiene un gusto increible por los chuvasqueros negros... y te pegas un sustazo con un tipo cruzando a lo loco desde las sombras sin mirar y de camuflaje q manda cojones...
3
K
41
#10
Atusateelpelo
*
#7
Si un semaforo necesita una farola...igual es que no funciona excesivamente bien...
Los pasos de cebra deberian, directamente, ser señales luminosas.
2
K
43
#12
skaworld
#10
Chalaos q cruzan sin mirar por la noche porque se mojan... Ojala no te cruces jamas con ninguno pero anda q no los hay
1
K
24
#17
Atusateelpelo
#12
Pero eso no lo vas a arreglar ni con un muro de 10 metros.
0
K
19
#22
skaworld
#17
al menos algo de luz pa ver a quien atropello
0
K
13
#24
Atusateelpelo
#22
Pfff, con lo mal que sale la sangre....
1
K
32
#25
GanaderiaCuantica
#24
con lo mal que sale del coche?
Dependerá de la pintura que pongas. A veces es mejor ser previsor y pagar un poco más, así te ahorras muchos findes con el jabón y lejía limpiando el coche…
0
K
10
#38
Atusateelpelo
#25
Que me vas a contar...
Llevo decadas tratando de batir el record del Carmageddon y no hay manera...
0
K
19
#14
Raziel_2
#10
A ver, hay semaforos que por la noche se ponen en ámbar intermitente, y precisamente por la noche hay algunos donde la iluminación es una mierda.
Además, ahora con la luz blanca led, parece que hay menos luz en las calles, lo que sumado a la puta mania de ir vestido como si fueses a robar a un museo, dificulta mucho la visibilidad.
1
K
24
#26
Cabre13
*
Sensacionalista. Me parece un poco raro que en el texto ponga:
El director general de la DGT confirmaba su intención de poner en contacto a un fabricante de señales, con uno de farolas y otro de semáforos para la creación de una especie de tótem urbano o elemento multifunción que aglutine en un solo poste todas esas funciones.
Cuando lo que él ha dicho ha sido algo así como:
«¿No podríamos ser capaces de colocar en un palo la luz arriba, el semáforo en medio, la señal abajo y una
…
» ver todo el comentario
1
K
24
#33
Tensk
#26
No, mira, lo de este señor impresentable (por motivos varios a los que podemos añadir esta nueva ocurrencia) es para hacérselo ver.
Lo de este señor es "todo por el mismo rasero y a tomar viento" por no decir otra cosa.
En su momento se hizo lo de bajar el límite genérico de vía de 100 a 90 por sus santos cojones. ¿No habría sido más adecuado hacer una suerte de comprobación, de auditoría de las vías y ver dónde es correcto el de 100, dónde bajar a 90 (o subir a 100 si procede)…
» ver todo el comentario
0
K
11
#36
Cabre13
*
#33
Ok, pero no me has convencido de que este meneo de ha "confirmado su intención de poner en contacto a un fabricante de señales, con uno de farolas y otro de semáforos" no es una manipulación sensacionalista.
0
K
11
#29
Tensk
#7
¿No es obligatorio caminar de noche con chaleco reflectante o similar o me lo parece a mí?
0
K
11
#35
skaworld
#29
pos diselo a los de mi pueblo, que tienen una opionion muy curiosa sobre lo que es "reflectante"
0
K
13
#37
Tensk
#35
Hace unos meses en el mío no le pasé por encima a un vecino de puto milagro, que iba con una gabardina negra larga, pantalones negros, calzado negro, cruzando por un lugar poco iluminado. Sólo lo vi cuando giró la cara cuando ya iba por el carril izquierdo. Aún me da mal rollo cuando lo recuerdo.
1
K
24
#6
Atusateelpelo
Voy a tener que empezar a considerar ElDebate como el EMT ...
0
K
19
#27
Pablosky
#6
por favor, no insultes a EMT
0
K
12
#28
angelitoMagno
*
Seria algo lógico, optimizas espacio y recursos.
No sé hará, claro. Además, no depende de Navarro.
0
K
14
#13
afrofrog
Claro que sí. Y serían de uso obligatorio y homologadas. Y nadie se lo va llevar calentito
0
K
9
#32
LoboAsustado
Si añadiera wifi , cajero automatico , boton de socorro, y locker de amazon todo en uno , lo borda.
0
K
8
#39
Nasser
Con saber de dónde procede está basura para descerebrados ya es suficiente.
0
K
8
#21
Ed_Hunter
#16
no he dicho tonto, he dicho demente.
0
K
7
#15
sliana
la señal a mas de 2,20m, por favor. no todos somos minions.
0
K
7
#2
coydanerko
Pero la señal tiene que ser inclusiva.
0
K
7
#11
Ed_Hunter
nos "reímos" de los signos de demencia de Trump, pero este fulano podría compartir habitación en la residencia...
0
K
7
#16
luzer
*
#11
Si, tonto, en vez de una mordida como con la baliza se va a llevar un hat-trick
El director general de la DGT confirmaba su intención de poner en contacto a un fabricante de señales, con uno de farolas y otro de semáforos
0
K
6
#30
Tensk
#11
¿Te refieres al jefazo de la Dirección General de Tonterías?
0
K
11
#41
Ed_Hunter
#30
quizás a la Dirección General de Tocahuevos, no se
0
K
7
#40
abreberberechos
Eso ya está inventado, y se llama centralizar.
Pero no siempre es más eficiente.
0
K
6
#42
abreberberechos
Además, ideas mejores que esa, las tengo todos mis sábados etílicos, el problema son los lunes...
0
K
6
#18
abreberberechos
Otro que se merece un Nobel.
Experto en "palos".
0
K
6
