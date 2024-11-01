·
11
meneos
15
clics
La peor democracia es preferible a la mejor de las dictaduras
Los jóvenes que hoy manifiestan una inclinación autoritaria no añoran un dictador real, sino un ideal estético: alguien que «ponga orden» y remedie las frustraciones.
|
etiquetas
:
democracia
,
política
,
dictaduras
9
2
0
K
99
politica
23 comentarios
#7
Hynkel
Los que ahora dicen añorar a Franco no saben que la corrupción en el franquismo era endémica. Hasta el punto de que en los 50 EEUU tenía dudas sobre si España iba a ser capaz de modernizar su economía aunque se les regase de dinero.
Aunque hoy día no van a la cárcel todos los corruptos sino sólo una minoría, la corrupción de ahora es una broma comparado con lo de entonces.
4
K
43
#11
Fernando_x
#7
La corrupcion, y sobre todo la violencia tanto policial como en las calles, colegios y hogares.
2
K
31
#1
DenisseJoel
Es muy fácil encontrar contraejemplos de esa afirmación. Dicho lo cual, buen artículo, sobre todo para los ignorantes que repiten lo de la "dictadura sanchista" y que obviamente no van a leerlo.
2
K
32
#5
Feindesland
#1
Israel es mejor que China.
Vale.
3
K
38
#9
suppiluliuma
#5
Hombre, los chinos son más eficientes.
-
Xinjiang births plummeted after crackdown on Uyghurs, says report
Birthrates in Xinjiang fell by almost half in the two years after the Chinese government implemented policies to reduce the number of babies born to Uyghur and other Muslim minority families, new research has claimed.
The figures show unprecedented declines
…
» ver todo el comentario
3
K
49
#4
scalvo
*
Si por democracia se entiende elegir pseudo representantes entre dos partidos al servicio de oligarcas y plutócratas, desde luego la afirmación es falsa.
El sistema chino es, para los chinos, objetivamente mejor que el de USA para los norteamericanos.
Si por democracia se entiende otra cosa probablemente sea verdad.
2
K
28
#2
j-light
*
Subo la apuesta. Un sistema corrompido (que no funciona para lo que fue creado) es peor que cualquier otro sistema.
2
K
27
#3
DatosOMientes
#2
Así que un sistema democrático pero corrupto es peor que el sistema nazi.
Me da que has perdido la apuesta.
1
K
19
#22
JuanCarVen
#2
#3
Hitler fue designado Canciller democráticamente, Maduro presidente democráticamente, pero luego pasa lo que pasa se corrompe el sistema. La apuesta es válida.
0
K
11
#13
Fernando_x
#12
yo. soy. tu. hijo.
1
K
18
#8
franquista
»
ver comentario
#10
Fernando_x
#8
No me digas que has creado la cuenta a propósito para hacer este comentario.
Se merece un positivo por el esfuerzo.
4
K
47
#12
franquista
»
ver comentario
#17
Nasser
#8
nos da igual
0
K
7
#18
franquista
*
»
ver comentario
#21
Nasser
#18
tu opinión sobre cualquier cosa me da igual, sería caer muy bajo discutir contigo.
0
K
7
#23
Don_Pixote
#8
la verdad que me has hecho reir
0
K
8
#14
duende
*
Pues eso depende de que midas, pero si utilizas métricas tangibles (bienes y servicios per capita) un dictador con capa (perfecto) puede hacer que una sociedad alcance un nivel de bienestar más alto que una sociedad democrática perfecta, ya que no habrá pérdida de tiempo buscando consensos.
Ahora bien, un dictador standard de los malos puede hacer mucho más daño que una democracia mala, y los dictadores con capa no son algo frecuente en la historia.
0
K
10
#6
aupaatu
Buscando el padre o profesor autoritario que seguramente no han exprimentado y que rechazaran cuando tenngan que repetir lo de señor si señor
0
K
9
#20
elyari
Buen artículo, bien redactado y con ideas claras. Este párrafo casi al final lo resume bien:
"
Una dictadura no admite nada. Ni siquiera el error. La rigidez se convierte en un destino. Y quizá convenga decirlo con toda serenidad: quienes hoy fantasean con el autoritarismo no saben realmente lo que piden, porque jamás lo han vivido. Confunden la molestia con la opresión, la frustración con el despotismo, el ruido parlamentario con un gulag. El desafío no es ridiculizarlos. El desafío es recordarles que la libertad no es una abstracción, sino un hábito que se desgasta cuando se banaliza.
"
0
K
8
#15
Borgiano
Mejor que el fascismo y el comunismo desde luego.
0
K
8
#16
encurtido
Hay un ejemplo de dictadura que "funciona", China, y no tendrá a la gente presionando por el fin del régimen mientras siga su crecimiento económico.
Pero quizá que ahí paramos de contar. Hay algún caso más como Singapur pero que es una ciudad estado de impuestos bajos, no un ejemplo en que un país normal pueda compararse.
0
K
7
#19
Feindesland
#16
Emiratos...
0
K
17
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
