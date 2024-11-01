edición general
Pena de prisión por una denuncia falsa contra su novio

La sección primera de la Audiencia Provincial ha confirmado en una resolución del pasado 21 de octubre la condena a un año y medio de prisión para una vecina de Toledo por un delito de falso testimonio contra su novio. Una amiga de ella declaró que la mujer se autolesionó en la cara y en el brazo para fundamentar la denuncia por agresión.

Barney_77
La condenan por falso testimonio. No entrará dentro del recuento de denuncias falsas.
pedrario
#2 >el denunciado interpuso el 12 de noviembre de 2021 una denuncia contra su exnovia por un posible delito de simulación de delito y de denuncia falsa

Tampoco saldría en la encuesta de la fiscalía porque la denuncia vino de la víctima, no del ministerio público. Sólo recogen las denuncias que ellos mismos persiguen, y otros condicionantes, como el tipo de delito como señalas, para que salga lo mínimo posible y vender el relato de que no hay denuncias falsas. En realidad lo único que denotan es que la fiscalía no cumple su trabajo y gasta recursos en perseguir a inocentes.
QRK
#2 Condenan a la amiga por falso testimonio y a la novia por denuncia falsa. No? Eso es lo que he leído yo.
#1 petal
lógico. El daño moral infligido puede ser igual o superior al del delito que se persigue.
Battlestar
Si la condenan a un año y medio de prisión, no pisará prisión
#3 oscarcr80
Hola.
Podria ponerme en contacto con la sección femenina en MNM?
Alguien en casa?  media
#6 covacho
#3 ¿tas bueno? ¿Tus padres tienen dólare?
#7 k-loc
Se le aplica la misma pena que recibiría él si fuera culpable y listo.
