Pena de prisión por una denuncia falsa contra su novio

La sección primera de la Audiencia Provincial ha confirmado en una resolución del pasado 21 de octubre la condena a un año y medio de prisión para una vecina de Toledo por un delito de falso testimonio contra su novio. Una amiga de ella declaró que la mujer se autolesionó en la cara y en el brazo para fundamentar la denuncia por agresión.
