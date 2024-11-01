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Qué pasó en Países Bajos dos años después de prohibir el uso del celular en todas las escuelas

Hace dos años, las escuelas neerlandesas prohibieron los teléfonos inteligentes para reducir las distracciones, mejorar la concentración de los alumnos y fomentar un mejor rendimiento académico. Desde entonces, teléfonos celulares, relojes inteligentes y tabletas han sido desterrados de las aulas, los pasillos y los comedores escolares de todo el país. Ahora, el gobierno de Países Bajos quiere ir más allá, impulsando la restricción de las redes sociales para menores de 16 años y exigiendo un límite de edad de 15 años o más en toda la Unión.

| etiquetas: escuelas , teléfonos inteligentes
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3 comentarios
11 2 0 K 263 tecnología
#1 hokkien
Nos llevan años de ventaja :troll:
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Gadfly #2 Gadfly
#1 2, concretamente, de momento
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Skiner #3 Skiner
Los chavales estan más atentos en clase. :troll:
0 K 7

menéame