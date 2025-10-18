edición general
13 meneos
14 clics
El Parlamento portugués aprueba la prohibición del uso del velo facial en espacios públicos [ING]

El Parlamento portugués aprueba la prohibición del uso del velo facial en espacios públicos [ING]

El Parlamento portugués ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el uso del velo facial por motivos de género o religión en público, una medida considerada como una crítica a los velos que usan algunas mujeres musulmanas. El proyecto de ley fue propuesto por el partido de extrema derecha Chega y recibió el apoyo del PSD de centroderecha, Iniciativa Liberal y CDS-PP. Diputados de izquierda, incluyendo a los partidos PS, Livre, PCP y Bloco de Esquerda, votaron en contra.

| etiquetas: portugal , velo , prohibe , publico , chega
11 2 0 K 145 actualidad
17 comentarios
11 2 0 K 145 actualidad
Comentarios destacados:    
antesdarle #3 antesdarle
Igual que a nadie se le ocurre ir por la calle con un pasamontañas. Ya no es un tema de religión, se llama sentido común.
5 K 49
rafaLin #11 rafaLin
#3 Yo voy muchas veces por la calle con un pasamontañas, anda que no hace frío en invierno por la mañana. Vale prohibirlo en organismos públicos, pero en la calle voy como me da la gana, faltaría más. Y en el autobús y en el tren cuando falla la calefacción.

De todas formas dejan abierta la excepción por motivos artísticos, así que se puede justificar diciendo que eres muy feo y te tapas la cara por amor al arte.
1 K 21
antesdarle #17 antesdarle
#11 cuando tengo frio me pongo una braga de cuello y un gorro. En mi vida he visto a nadie con un pasamontañas en ningún contexto por la calle. Y mira que donde he vivido durante años hace un frío de cojones (entre Lleida y Huesca)
0 K 10
gelatti #1 gelatti
La medida prohíbe el uso, en espacios públicos, de prendas destinadas a ocultar u obstruir la exhibición del rostro, como es el caso del burka —prenda que cubre a la mujer de pies a cabeza— y el niqab —velo islámico que cubre todo el rostro y deja espacio alrededor de los ojos—.

También prohíbe obligar a alguien a ocultar su rostro por motivos de género o religión, según la iniciativa parlamentaria.

Se exceptúa la ocultación del rostro cuando esté debidamente justificada por motivos de salud,…   » ver todo el comentario
1 K 33
ingenierodepalillos #10 ingenierodepalillos *
#1 ¿No hay otra fuente? Porque justo el velo, que es el que cubre solamente el pelo, está permitido y por ende el titular es falso, no he votado bulo, porque a fin de cuentas es una noticia relevante, pero joder con la pedazo de trola que se han marcado en el titular.

EDIT: Si no, al menos, aunque sea entre paréntesis, ayudaría poner detrás de velo: “facial”.
3 K 52
gelatti #14 gelatti
#10 lo acabo de añadir
0 K 18
Pertinax #4 Pertinax
Al Ejército Imperial no se le discute, se le combate.
1 K 27
ChatGPT #2 ChatGPT
nos llevan años de ventaja (espero que pocos!)
1 K 25
Mltfrtk #16 Mltfrtk
El fascismo se extiende como un cáncer.
0 K 9
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
muito bem
0 K 8
Dene #6 Dene
Que opinan las monjas muy católicas?
1 K -3
#7 Martillo_de_Herejes
#6 ¿En serio hay que explicar la diferencia?
1 K 22
Esku #9 Esku
#7 Parece que algunos no comprenden la diferencia de un habito religioso (que deja la cara descubierta en caso de las monjas) a una prenda para la poblacion civil destinada a ocultar y denigrar a las mujeres. Pero cristianismo malo, es que son lo mismo y todo eso.
1 K 24
#13 Robe7064
#9 Es culpa del titular. Yo leo "velo" y entiendo en principio que se trata de cosas para el pelo. El desarrollo de la noticia aclara que no.
0 K 10
#12 Robe7064 *
#7 Sí, porque el titular dice "velo". Pero en realidad no se trata de la toca de una monja católica o de una campesina portuguesa atea o del hijab de una musulmana, sino del niqab y el burka que tapan la cara.
0 K 10
Lorips_ #8 Lorips_
#6 Las monjas piensan lo mismo que cualquiera: que eres un ignorante que no sabe qué es una monja.
1 K 21
#15 Robe7064
#8 Una "esclava del Señor", "esposa de Cristo", entre otras cosas que dicen ellas mismas.
0 K 10

menéame