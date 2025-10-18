El Parlamento portugués aprueba la prohibición del uso del velo facial en espacios públicos [ING]

El Parlamento portugués ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el uso del velo facial por motivos de género o religión en público, una medida considerada como una crítica a los velos que usan algunas mujeres musulmanas. El proyecto de ley fue propuesto por el partido de extrema derecha Chega y recibió el apoyo del PSD de centroderecha, Iniciativa Liberal y CDS-PP. Diputados de izquierda, incluyendo a los partidos PS, Livre, PCP y Bloco de Esquerda, votaron en contra.
De todas formas dejan abierta la excepción por motivos artísticos, así que se puede justificar diciendo que eres muy feo y te tapas la cara por amor al arte.
También prohíbe obligar a alguien a ocultar su rostro por motivos de género o religión, según la iniciativa parlamentaria.
Se exceptúa la ocultación del rostro cuando esté debidamente justificada por motivos de salud,… » ver todo el comentario
