El Parlamento portugués aprueba la prohibición del uso del velo facial en espacios públicos [ING]

El Parlamento portugués ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el uso del velo facial por motivos de género o religión en público, una medida considerada como una crítica a los velos que usan algunas mujeres musulmanas. El proyecto de ley fue propuesto por el partido de extrema derecha Chega y recibió el apoyo del PSD de centroderecha, Iniciativa Liberal y CDS-PP. Diputados de izquierda, incluyendo a los partidos PS, Livre, PCP y Bloco de Esquerda, votaron en contra.