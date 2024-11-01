Palo directo a los inquilinos: el Gobierno aplicará multas a quienes no estén empadronados en la ciudad donde viven

El Gobierno español endurece los controles sobre el empadronamiento y sancionará con multas a los inquilinos que no figuren como residentes en el municipio donde viven realmente. La medida, incluida en la reciente reforma de la Ley de Alquileres, busca actualizar los registros poblacionales y asegurar un reparto más justo de los recursos públicos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) detalla que las multas pueden alcanzar los 150 euros en las grandes ciudades,
Es una cagada.
El padrón es un recurso que no debería emplearse para esto, uno puede estar de teletrabajo en una segunda vivienda varios días a la semana o tener una casa en un pueblo etc y no tener que andar cambiando el padrón.
Estas medidas sólo dan por el culo al ciudadano que además de tener que sufrir las consecuencias de la negligencia en la gestión de la vivienda encima tiene que asumir las cargas administrativas como una pena añadida.
Lo que hay que hacer es meter mano al negocio de la compraventa de viviendas como producto financiero y a los grandes tenedores que la usan como negocio.
También tienes que meter tu dirección de alquiler en la declaración de la renta, esos datos los cruza hacienda y como no esté declarado palo.
Pero hay gente que contrata alquileres temporales pensando que son residenciales "por poco tiempo" y no.
Sobre los contratos, yo los registraría todos obligatoriamente (los de larga duración), nada de contrato privado.
En la noticia no se indica que pasa si la residencia es temporal, porque es habitual que por ejemplo los estudiantes no cambien su domicilio en el padrón, a pesar de vivir en otra ciudad (yo mismamente en su momento).
Lo que debería vigilarse mucho más son las mafias del padrón. Cuando en una vivienda se registran más personas de las que físicamente pueden vivir allí, el ayuntamiento debería hacer una inspección de oficio.
Ya hace 35 años que estudié en Lugo y nos llegó una carta que decía que había que empadronarse allí. Todo dios anda en busca de cuartos.
Por mi zona lo que hace la gente es empadronarse en el pueblo para pagar poco por los impuestos y vivir en la ciudad. Unos listos, me alegra esta iniciativa anti listos.
Una cagada como un templo que lo único que parece buscar es luchar contra los censos paracaidistas de zonas despobladas en las elecciones.