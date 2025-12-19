edición general
232 meneos
1408 clics
El villancico del ático de Ayuso de 'El Intermedio' que arrasa: "Pero mira como vive, el COVID le ha hecho rico..."

El villancico del ático de Ayuso de 'El Intermedio' que arrasa: "Pero mira como vive, el COVID le ha hecho rico..."  

"El novio se está forrando entre mordida y mordida. Tiene un ático tocho y un Maserati que flipas. Pero mira como vive, el Covid le ha hecho rico, pero mira cómo vive tras estafar al fisco. Trinca que trinca el novio de Isabel. No se marcha de España y es gracias al Lawfare", cantan al ritmo de los peces en el río.

| etiquetas: villancico , gonzález amador , humor , el intermedio
95 137 7 K 406 Humor
32 comentarios
95 137 7 K 406 Humor
Comentarios destacados:          
#14 tromperri
#12 claro, claro… los intelectuales suenen ser de derechas… en tu mundo de piruleta. Por eso se exiliaban en masa con Franco, Mussolini y Hitler.
8 K 98
Kmisetas #7 Kmisetas
Menuda panfletada, da hasta vergüenza ajena.
6 K 57
#10 tromperri
#7 #8 hay que llegar a los de derechas para que las risas sean completas, no puede ser humor inteligente, sutil, fino…
4 K 65
Kmisetas #12 Kmisetas
#10 La izquierda no suele destacar precisamente por su nivel intelectual.
6 K 8
Graffin #17 Graffin
#12 sois un chiste.
3 K 0
#21 Sigo_intentandolo
#12 el villancico dice alguna mentira?
0 K 7
#23 Estaticus
#12 nunca llegaremos al nivel de vuestros máximos exponentes,Jesús gil ,mariano Rajoy o incluso torrente. Una superioridad moral innata.
2 K 8
stygyan #25 stygyan
#12 el que dijo "que muera la inteligencia" era un rojo, ¿eh?
2 K 25
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
Los guionistas estaban entre Ayuso o Franco
PD. "Arrasa" 6,8% de audiencia y el tuit 19.000 visualizaciones
5 K 56
Battlestar #1 Battlestar
Os juro por papá noel, que si este meneo llega a portada, yo dimito xD
5 K 54
pitercio #2 pitercio
#1 vete escribiendo la carta que lo he oído y lo meto en la playlist del coche.
5 K 72
mencabrona #16 mencabrona
#1 si es que son ganas de provocar...
0 K 9
MonoMico #18 MonoMico
#1 Ayuso es garantía de portada.
0 K 6
ur_quan_master #20 ur_quan_master
#1 pues ya está...
0 K 11
Tarod #24 Tarod
#1 En meneame todo tema anti ayuso llega lejos...
0 K 11
masde120 #31 masde120
#1 Es un meneo aprobado por la administración de menéame que ha baneado el medio donde está alojado. Pero como ya lo han pasado por el filtro de los mass mierda como huffpost ya está bien visto y adelante que cumple con nuestros estandares de pensamiento dirigido
0 K 10
#32 danifart
#1 madre de dios. Roja Navidad. Patética actuación. Solo a alguien muy radicalizado le puede hacer gracia este gag. Comparad esta mierda con cualquier gag del Polònia por ejemplo.
0 K 6
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Buen villancico navideño, lo han petado esos del intermedio.
2 K 49
#11 Shoemaker *
Ostia cómo tiene bailando Ayuso a toda la ijjierda xD xD xD

Dios, menuda vergüenza ajena. Lo peor es la cantidad de gente que hay con severa discapacidad intelectual, viendo los votos al envío xD xD xD
4 K 46
#26 guillersk
#11 Ayuso va camino de ser la primera presidenta de España, más de uno morirá ahogado en su propia bilis ese día.
1 K 16
#15 Katos
Después del negocio de numerosos políticos de izquierdas que son los que gobernaban como e imputado ABALOS con las mascarillas durante el COVID, Me parece muy sensato criticar a la derecha.
Luego lo de ser feminista pagadose putas con el dinero de todos ya si eso lo dejamos para otro gobierno.

La ética y moral de la izquierda acaba de abandonar la partiada.
7 K 41
#29 okeil
#15 Pues a mí me ha hecho mucha gracia ... hay que reconocer que el fondo ya lo conocíamos todos, no se por qué os ofendeis tanto, ¿También os han regalado un ático, o aunque sea un bolígrafo de la CAM?
0 K 10
Larusico #8 Larusico
Bastante simplón, la verdad, un humor un poco cuñadil, nivel jose mota.
4 K 39
#19 Javiersoler *
Con la que está cayendo la
En España y estas son las soplapolleces de ayuso de nuestro spammer favorito
3 K 33
#9 Peter086
Deberíamos criticar a cualquier mangante, de cualquier color. Ya que casi siempre van a salir bien parados, que no nos pidan que les tratemos con la dignidad que no mostraron al robar(nos).
3 K 29
Doisneau #22 Doisneau
Enhorabuena a la chupipandi y a Turray por colar en portada uno de los envios mas vergonzosos que he visto en 16 años en meneame, mis respetos
2 K 28
#27 crissis
La izquierda Paco ataca de nuevo, con Wyoming al frente, "el último rico bueno".
1 K 18
#13 Abril_2025
#6 Para que haga gracia debe trabajar sobre una base. Si el chiste es sobre que todos los medios de comunicación hacen y dicen lo que quiere el gobierno, pierde la gracia.

El del meneo no es gracioso, es simpático, pero sí que trabaja sobre hechos reales.
1 K 14
#30 numantino
#13 cada uno elige si creer en los reyes magos o no.
0 K 6
#28 crissis
Delayed, por favor te lo pido, tómate unas vacaciones por navidad.
0 K 7
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Tiene gracia pero aún le falta el punch de el hit de este verano
2 K 4

menéame