El villancico del ático de Ayuso de 'El Intermedio' que arrasa: "Pero mira como vive, el COVID le ha hecho rico..."  

"El novio se está forrando entre mordida y mordida. Tiene un ático tocho y un Maserati que flipas. Pero mira como vive, el Covid le ha hecho rico, pero mira cómo vive tras estafar al fisco. Trinca que trinca el novio de Isabel. No se marcha de España y es gracias al Lawfare", cantan al ritmo de los peces en el río.
| etiquetas: villancico , gonzález amador , humor , el intermedio
PD. "Arrasa" 6,8% de audiencia y el tuit 19.000 visualizaciones
Dios, menuda vergüenza ajena. Lo peor es la cantidad de gente que hay con severa discapacidad intelectual, viendo los votos al envío
Luego lo de ser feminista pagadose putas con el dinero de todos ya si eso lo dejamos para otro gobierno.
La ética y moral de la izquierda acaba de abandonar la partiada.
En España y estas son las soplapolleces de ayuso de nuestro spammer favorito
El del meneo no es gracioso, es simpático, pero sí que trabaja sobre hechos reales.