Palestina. ‘Protocolo Mosquito’: aterradora táctica israelí de usar palestinos como escudos humanos

En una escena escalofriante, un hombre palestino de 80 años, con un cable explosivo alrededor del cuello, fue obligado a recorrer las casas desiertas del barrio Al-Zeitun en la ciudad de Gaza.



Detuvieron a su esposa, también anciana, en su casa, mientras el hombre de 80 años, apoyado en su bastón, fue obligado a caminar delante de los soldados de la infame Brigada Nahal del ejército israelí.



Una vez cumplida la tarea, los soldados israelíes ordenaron a la pareja que huyera. fueron vistos por otro batallón israelí y asesinados en el acto