Palestina. ‘Protocolo Mosquito’: aterradora táctica israelí de usar palestinos como escudos humanos

En una escena escalofriante, un hombre palestino de 80 años, con un cable explosivo alrededor del cuello, fue obligado a recorrer las casas desiertas del barrio Al-Zeitun en la ciudad de Gaza.

Detuvieron a su esposa, también anciana, en su casa, mientras el hombre de 80 años, apoyado en su bastón, fue obligado a caminar delante de los soldados de la infame Brigada Nahal del ejército israelí.

Una vez cumplida la tarea, los soldados israelíes ordenaron a la pareja que huyera. fueron vistos por otro batallón israelí y asesinados en el acto

aupaatu
Y mientras seguimos con la película del peligro Ruso y la necesidad de rearmarnos.
Gaza a dejado de ser noticia para la derecha Europea que controla los medios de comunicación.
HeilHynkel
El tema escudo humano no es nada nuevo. Recuerdo ver alguna vez en la prensa (cuando la compraba en papel) ver alguna vez fotos de palestinos atados sobre los todoterrenos sionazis.

Porno para los NATOntados.  media
XtrMnIO
Cuando las ratas israelies hablaban de que los palestinos usaban escudos humanos era justo que ellos lo hacían.
