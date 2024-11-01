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El pago con Bizum por NFC en tiendas físicas comenzará a estar disponible desde el 18 de mayo

El pago con Bizum por NFC en tiendas físicas comenzará a estar disponible desde el 18 de mayo

Bizum permitirá pagar en tiendas físicas con NFC en España desde el 18 de mayo. Será un despliegue progresivo: en el lanzamiento previsiblemente empezará por grandes comercios y los bancos CaixaBank, Sabadell y Bankinter, mientras que habrá que esperar un poco más en el caso de Banco Santander, otros bancos y pequeño comercio. Usará tecnología NFC para pagos contactless desde el móvil, sin PIN, y cobrará comisiones a comercios, aunque les dará liquidez inmediata. La iniciativa busca competir con tarjetas y ganar independencia tecnológica.

| etiquetas: bizum , pay , tienda , nfc , lanzamiento , banco , comercio
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
ur_quan_master #1 ur_quan_master
A ver si es verdad y le dan por el culo a visa
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 No me van a ver el pelo más.
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ur_quan_master #11 ur_quan_master
#3 y el que aVISA no es traidor
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#12 condeChocula *
#11 joder, me pillaste desprevenido, gracias por las risas!
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JackNorte #2 JackNorte *
Yo estaria mas interesado por el de qr como en China. No necesitaria nfc
"Para pagar con Bizum sin utilizar la tecnología NFC, el método principal es el uso de códigos QR en comercios físicos, especialmente en loterías. A partir de mayo 2026, Bizum lanzará pagos contactless, pero actualmente la opción sin NFC es generar un QR desde la app bancaria para que el comerciante lo escanee."
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#8 hackerman
A ver si sacan una tarjeta de débito bizum q en el móvil no me instalo nada mas
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Ovlak #9 Ovlak
#8 Al ser posible el pago sin conexión, debería ser posible también lanzar tarjetas. Aunque yo prefiero el pago por móvil, es más seguro que la tarjeta.
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jm22381 #10 jm22381
#8 Básicamente ese es el funcionamiento pero sin tarjeta: la app Bizum Pay o la de tu banco se podrá poner como wallet por defecto del móvil, doble click para abrir el wallet, autenticación por cara o huella, acercar al TPV y se realiza un bizum cuenta a cuenta sin tarjeta intermediaria. Adiós al dinero que se llevaba Visa y Mastercard.
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themarquesito #13 themarquesito
#8 Con eso le podrían hacer un roto considerable a Visa y Mastercard si lo hacen en buena coordinación con WeRo, Bancomat Pay, y demás: Europay se podría llamar (EuroCard existió en su día, pero esa marca registrada le pertenece a Mastercard)
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Ovlak #5 Ovlak
cobrará comisiones a comercios, aunque les dará liquidez inmediata
La liquidez inmediata es un buen plus para negocios pequeños. Si ponen comisiones más bajas que con el pago con tarjeta lo petan.
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jm22381 #6 jm22381
#4 :roll: La mandé yo y qué tiene que ver la negociación con que la noticia de hoy que es la fecha de lanzamiento.
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Ovlak #7 Ovlak
#4 Diría que relacionada. En esa no se menciona la fecha de arranque, no detalla el funcionamiento del sistema ni menciona otras particularidades
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menéame