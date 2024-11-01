El pago con Bizum por NFC en tiendas físicas comenzará a estar disponible desde el 18 de mayo

Bizum permitirá pagar en tiendas físicas con NFC en España desde el 18 de mayo. Será un despliegue progresivo: en el lanzamiento previsiblemente empezará por grandes comercios y los bancos CaixaBank, Sabadell y Bankinter, mientras que habrá que esperar un poco más en el caso de Banco Santander, otros bancos y pequeño comercio. Usará tecnología NFC para pagos contactless desde el móvil, sin PIN, y cobrará comisiones a comercios, aunque les dará liquidez inmediata. La iniciativa busca competir con tarjetas y ganar independencia tecnológica.
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"Para pagar con Bizum sin utilizar la tecnología NFC, el método principal es el uso de códigos QR en comercios físicos, especialmente en loterías. A partir de mayo 2026, Bizum lanzará pagos contactless, pero actualmente la opción sin NFC es generar un QR desde la app bancaria para que el comerciante lo escanee."
La liquidez inmediata es un buen plus para negocios pequeños. Si ponen comisiones más bajas que con el pago con tarjeta lo petan.