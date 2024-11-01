El pago con Bizum por NFC en tiendas físicas comenzará a estar disponible desde el 18 de mayo

Bizum permitirá pagar en tiendas físicas con NFC en España desde el 18 de mayo. Será un despliegue progresivo: en el lanzamiento previsiblemente empezará por grandes comercios y los bancos CaixaBank, Sabadell y Bankinter, mientras que habrá que esperar un poco más en el caso de Banco Santander, otros bancos y pequeño comercio. Usará tecnología NFC para pagos contactless desde el móvil, sin PIN, y cobrará comisiones a comercios, aunque les dará liquidez inmediata. La iniciativa busca competir con tarjetas y ganar independencia tecnológica.