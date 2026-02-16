¿Pagan suficientes impuestos los más ricos?

·
#1
Andreham
No.
Pero tranqui, que pronto vendrá gente que tiene un piso en alquiler y 5 cifras en etfs a decirte que ellos son los ricos según el gobierno y que así mejor no hacer nada.
3
K
38
#3
Barney_77
#1
#2
El problmea es donde pones el limite de quien es rico y quien no. Cuado estableces que alguien que cobra 60k ya es rico, ahí empiezan los problemas.
5
K
77
#6
Leon_Bocanegra
*
#3
pues yo lo haría como dijo Javier Cansado. Rico es todo aquel que tenga por lo menos un céntimo más que yo!
2
K
25
#8
a69
#3
pues si tiene más de 10 pisos ya es rico o todavía no?
0
K
10
#9
Barney_77
#8
Si, si tienes 10 pisos eres rico, y si tienes 5 pisos tambien, pero cobrar 60k anuales no te hace rico, aunque nuestro amado gobierno asi nos lo haga creer
1
K
30
#11
a69
#9
Por qué se penaliza el trabajo y no la especulación, en eso te apoyo.
0
K
10
#18
D303
*
#9
Ahí tienes toda la razón. En los 70 un Megabyte costaba la friolera de $115.000 eso quiere decir que 60Kolobytes costaría unos $69.000 que era un dineral. Hoy en día teniendo en cuenta la inflación serían unos $600.000
Toda esta chorrada viene por la manía que no os han impuesto alguno cretinos de hablar en k de dinero. Ganar 60.000€ no es ser rico evidentemente es un buen suelo y ya. Tener 10 pisos si es ser rico. Los impuesto a los ricos deberían ser altos, muy alto a los…
» ver todo el comentario
0
K
10
#12
MoñecoTeDrapo
#3
De ahí la búsqueda de la progresividad
0
K
10
#20
arturios
*
#3
Digamos que rico ese el que puede vivir el resto de sus días y el de sus hijos de las rentas estupendamente y sin trabajar, para cobrar 60.000 euros al (¿te refieres al mes o al año?) hay que trabajar, así que no es rico.
Como ha dicho
#12
no se cobra lo mismo a uno que gana 60.000 que a otro que gana 600.000, está lo de la progresividad que aparece en el artículo 31.1 de la Constitución.
Y como bien pregunta
#17
¿Quién coño ha dicho que uno que cobre 60.000 al año es rico? ¿la Cope, El Mundo, Ok Diario, o algún otro panfleto de esos de meter miedo a cuatro pringados que tienen dos coches?
Añado, y lo de leerse el artículo como que no, esto es ¡¡menéame!!
0
K
11
#13
ombresaco
#3
es que no habría que poner un límite. Los límites generan efecto frontera. Una función no lineal es más que suficiente, pero no se lo puedes explicar a quienes hacen las leyes.
Y sí, sé que los tramos de IRPF se aproximan bastante, pero en servicios no ocurre así.
0
K
11
#17
HAL9K
#3
¿Quién ha establecido que los 60k es ser rico? ¿Dónde pone eso?
1
K
16
#19
ur_quan_master
#3
fácil: los pobres viven de su trabajo y los ricos de sus rentas.
Así que quizá lo suyo sea reducir presión fiscal en los ingresos de los trabajadores y gravar más las rentas.
1
K
18
#7
encurtido
Es una pregunta absurda.
Cada uno tendrá su opinión, pero en cualquier caso lo que todos queremos (los que opinan que sí y los que opinan que no), es maximizar la recaudación. No por nada incluso sin salir de la UE la sedes de multinacionales están en Irlanda o los fondos de inversión en Luxemburgo.
Sea cualquier sea la respuesta que tengamos para este artículo de opinión, un país no puede tener una fiscalidad muy desvariada respecto a su entorno o sufrirá una importante pérdida de inversión…
» ver todo el comentario
1
K
22
#10
Barney_77
#7
Mi opinion es que el tratar de maximizar la recaudacion no es bueno. lo necesario es encontrar el equilibrio adecuado entre presion fiscal, incentivos y el buen uso de lo recaudado. Maximizar la recaudacion con el unico objetivo de engordar el estado es un error. Para mi lo importante es optimizar el gasto, no maximizar la recaudacion.
0
K
20
#2
ehizabai
No. Siguiente pregunta.
1
K
20
#5
Narmer
El problema viene de la globalización y de cómo pueden mover el dinero y su entramado empresarial de un país a otro.
Los paraísos fiscales deberían ser declarados enemigos número 1.
1
K
17
#15
capitan__nemo
No, por los impuestos al capital que no se equiparan a los impuestos al trabajo.
0
K
16
#14
ombresaco
Si se te juntan 10 personas para comer en casa, ¿tienes sitio, se sientan todos en sillas iguales? Pues si la respuesta es no es "sí" a ambas, es que no eres rico.
0
K
11
#4
TipejoGuti
No compensa los impuestos que puedan pagar porque terminan con poder para volar niños y matar testigos, EMHO tenemos una revolución pendiente de unas 3000 balas...
0
K
11
#16
ZamoraBigote
Todas vuestras dudas, quién, como y por qué, respondidas y razonadas por alguien que sabe:
m.youtube.com/watch?v=0quhLtBXijM&t=21s&pp=ygUeZ2FyeSBzdGV2ZW5
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
