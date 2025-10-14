edición general
Paga 304 € por vivir en una habitación en un antiguo monasterio y cobra 2.100 en una residencia cuando en España no llegaba a 1.000 ni en el mejor mes”: dejó Granada para empezar de cero en Alemania

Francisco José Canales, granadino de 40 años, decidió un día dejar atrás su vida en Andalucía para buscar en Alemania lo que no encontraba en España: estabilidad y un trabajo digno. Desde hace unos meses vive en Himmelkron, un pequeño pueblo al norte de Baviera donde trabaja en una residencia de ancianos. Llegó con ilusión y un contrato fijo, convencido de que al fin podría construir el futuro que tanto había perseguido.

etiquetas: vivienda , trabajo , alemania , españa
mishagen
Estás noticias... Intentan decir que en españa la cosa está muy mal y que tenemos que migrar... Pero el relato que usan de ejemplo no es mejor.

La gente dirá, es que alquila una habitación y así puede ahorrar.... Ya claro.... Pero el salario que tiene también lo podría tener en España moviéndose un poco entre comunidades la habitación le vendría a costar lo mismo y estaría todavía en su país.

Sinceramente con el coste de vida de Alemania 2100 euros es un chiste que ningún alemán aceptaría.…   » ver todo el comentario
4
joffer
#13 #11 #10 #8 Yo estas noticias de me voy fuera de España mira cuanto cobro y que feliz estoy... siempre las he visto como el sesgo del ganador. Pero en este caso ni eso.
0
Torrezzno
Me ha entrado depresión solo de leerlo
2
HeilHynkel
¿2.100 en Alemania?

Ha tenido suerte que le subvencionan la habitación (hace dos años mi hija pagaba 600 por una habitación en Hannover) pero vamos, ese sueldo en Alemania es bastante peladillo.

Claro que al fatxapobre le puede parecer una pasta, pero me da a mí que en Baviera alcanza para más bien poco.
2
Andreham
¿Están en Alemania en recesión y jodidos y han salido ya DOS noticias en dos días para traer inmigrantes españoles?

Mmmmmmmm. Me pregunto si habrá alguna correlación.
2
elmileniarismovaallegar
"convencido de que al fin podría construir el futuro que tanto había perseguido"... el futuro en Himmelkron, a 3000km de tu familia/amigos, en una habitación de monasterio, y por 2000€... para mi es una mierda de futuro...
2
Sandilo
Sánchez ha hecho retroceder a España a los tiempos de Franco donde la gente emigraba a Alemania para poder tener una vida digna.
2
smilo
#9 porque claro mientras gobernaba el PP todo eran alegrías para los jóvenes y nadie se iba. Te dejo un enlace por si lo quieres leer
www.eldiario.es/politica/rajoy-olvida-jovenes-emigrado-mandato_1_26811
2
Sandilo
#14 Se vivía mucho mejor que ahora, es un hecho. ¿Recuerdas cuando en la izquierda sacabais anuncios anuncios con viejecitas alumbrándose con venas? Puestada el magavatio a 60€ en su pico más alto.

Y cuando quieras hablamos de cómo ha subido el alquiler y la cesta de la compra desde que llegó la izquierda.
0
MetalAgm
#9 Sanchez, Rajoy, Zapatero, Aznar, Felipe Gonzalez, Adolfo Suarez... España es una puta basura en cuanto a trabajos, sueldo y vivienda... ninguno de los presidentes de la democracia ha hecho nada para mejorar las condiciones de los españoles: centralizar trabajos en Madrid y Barcelona, para masificar a mansalva esas ciudades de trabajadores de toda la peninsula para que unos pocos tengan beneficios extraordinarios a costa de la competencia de todos ellos en busca de trabajo y viviendas en…   » ver todo el comentario
0
joffer
#9 Claro.
0
tul
vente a alemania pepe!!
1
xyzzy
Respeto mucho al entrevistado, pero soltar cosas como "Tengo la sensación de que cuanto más al norte se vive, menos felicidad hay. Falta luz, falta calor humano y la gente es más reservada y fría." hace que quede un poco como un cuñao.

Berlin, Bremen, Hamburgo, Dresden, Rostock, Cottbus, Leipzig, estan mas al norte de donde se encuentra y no tiene nada que ver. Sera que esta en una ciudad de poco mas de 3000 habitantes, poco extrapolable al resto de Alemania o norte de Europa.
2
oceanon3d
Pues vaya mierda de sueldo para irse a vivir a Alemania...
2
have_a_nice_day
Yo eso de vivir como un exiliado por dinero es algo que nunca entenderé
0
Borgiano
El cobete.
0
z1018
el sueldo mínimo en España por jornada completa es hoy 1184 € en 14 pagas o 1381 € en 12 pagas, lo que quiere decir que este hombre era incapaz de conseguir el trabajo a jornada completa peor remunerado. A lo mejor el problema era él.
0
sliana
ni el SMI en el mejor mes? ya sabemos que tipo de contrato tenia
0
encurtido
En su caso este paisano tiene la particularidad de que su provincia es particularmente destacada, Granada es una de las provincias más pobres o si no la número 1.

No me gustan los topicazos, en Alemania también hay terrazas y la gente hasta tiene más tiempo para socializar que no trabajando en Andalucía de 8 a 20h por 1.300€. El problema es que a esa edad se complica hacer nuevas amistades pero no por ser Alemania, le hubiera pasado igual yendo a vivir a Córdoba.Ganar 2.000€ en Alemania…   » ver todo el comentario
0

menéame