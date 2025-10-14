Paga 304 € por vivir en una habitación en un antiguo monasterio y cobra 2.100 en una residencia cuando en España no llegaba a 1.000 ni en el mejor mes”: dejó Granada para empezar de cero en Alemania

Francisco José Canales, granadino de 40 años, decidió un día dejar atrás su vida en Andalucía para buscar en Alemania lo que no encontraba en España: estabilidad y un trabajo digno. Desde hace unos meses vive en Himmelkron, un pequeño pueblo al norte de Baviera donde trabaja en una residencia de ancianos. Llegó con ilusión y un contrato fijo, convencido de que al fin podría construir el futuro que tanto había perseguido.
La gente dirá, es que alquila una habitación y así puede ahorrar.... Ya claro.... Pero el salario que tiene también lo podría tener en España moviéndose un poco entre comunidades la habitación le vendría a costar lo mismo y estaría todavía en su país.
Sinceramente con el coste de vida de Alemania 2100 euros es un chiste que ningún alemán aceptaría.… » ver todo el comentario
Ha tenido suerte que le subvencionan la habitación (hace dos años mi hija pagaba 600 por una habitación en Hannover) pero vamos, ese sueldo en Alemania es bastante peladillo.
Claro que al fatxapobre le puede parecer una pasta, pero me da a mí que en Baviera alcanza para más bien poco.
Mmmmmmmm. Me pregunto si habrá alguna correlación.
Y cuando quieras hablamos de cómo ha subido el alquiler y la cesta de la compra desde que llegó la izquierda.
Berlin, Bremen, Hamburgo, Dresden, Rostock, Cottbus, Leipzig, estan mas al norte de donde se encuentra y no tiene nada que ver. Sera que esta en una ciudad de poco mas de 3000 habitantes, poco extrapolable al resto de Alemania o norte de Europa.
No me gustan los topicazos, en Alemania también hay terrazas y la gente hasta tiene más tiempo para socializar que no trabajando en Andalucía de 8 a 20h por 1.300€. El problema es que a esa edad se complica hacer nuevas amistades pero no por ser Alemania, le hubiera pasado igual yendo a vivir a Córdoba.Ganar 2.000€ en Alemania… » ver todo el comentario