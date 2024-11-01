·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6065
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
5814
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
8948
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
3797
clics
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
4714
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
más votadas
528
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
367
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
429
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”
401
Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones
315
Última hora: han asaltado la sede de la ONU y han robado dos derechos humanos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
104
meneos
167
clics
Una paciente de Algeciras recibe un mensaje del SAS que le da como “normal” una mamografía que nunca se hizo
La mujer, que no acudió a su cita por enfermedad, recibe un SMS con el resultado de una prueba inexistente.
|
etiquetas
:
paciente
,
algeciras
,
mensaje
,
sas
,
mamografía
,
normal
,
inexistente
54
50
1
K
464
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
54
50
1
K
464
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
luspagnolu
La mamografía de Schrödinger. Y sí, son fascistas y no, no saben gobernar.
20
K
216
#1
Veelicus
Parece que a alguien que si se la hicieron no le va a llegar nunca la notificacion...
Votar al PP mata.
14
K
142
#4
perej
#1
han cogido la lista y están enviando a todas el mismo mensaje.
Ya está, todas tranquilas.
Se acabó la crisis.
9
K
102
#7
MPR
*
#1
Últimamente la aplicación de notificaciones del SAS, AviSAS, está enviando mensajes a los pacientes equivocados, si es eso basta comprobar que el identificador del paciente (el fragmento que se muestra con parte sustituida por asteriscos) no coincide con el del paciente que lo recibe.
Si coincide entonces es otra cosa, mucho, mucho peor, algo como lo que dice
#4
Por cierto, había visto mensajes con el nombre y el primer apellido, sólo el nombre (sin apellidos), y con parte del NUHSA, de…
» ver todo el comentario
3
K
46
#8
jm22381
#4
El que encubre un delito, otro comete...
1
K
36
#3
yoma
Los buenos gestores.
2
K
48
#15
Setis
#3
Bien que se gestionan los fondos para su bolsillo.
0
K
8
#11
pitercio
Si le notifican es que alguien ha cobrado.
2
K
41
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
“Las pacientes que acuden a realizarse una mamografía del programa de cribado dan su nombre tanto al llegar como al pasar con el técnico, con lo cual hay un doble check. En este caso, está marcado por los dos profesionales que una paciente con ese nombre acude a la cita del pasado 17 de octubre y se realiza la mamografía”
0
K
17
#5
elGude
¿Que nacionalidad tiene el que comete estás acciones terroristas?
1
K
14
#9
Deviance
Joder, esto ya si que es algo que ni me esperaba......
Tal es el descontrol?
0
K
11
#14
Chinchorro
Pero por lo menos los niños algecireños no hablan catalán.
0
K
11
#10
Mltfrtk
Menudo escándalo
0
K
10
#13
puigmajor
Es un puto despropósito, estamos en manos de auténticos psicópatas. Y Fakejoo escondido bajo las piedras, penoso es poco. Pensar que dentro de poco nos va a gobernar da escalofríos.
0
K
10
#12
xaxipiruli
Rescisión de los contratos ya!
0
K
6
#16
abilon
Habrán dicho, hay que ponerse al día, inventa los resultados
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Votar al PP mata.
Ya está, todas tranquilas.
Se acabó la crisis.
Si coincide entonces es otra cosa, mucho, mucho peor, algo como lo que dice #4
Por cierto, había visto mensajes con el nombre y el primer apellido, sólo el nombre (sin apellidos), y con parte del NUHSA, de… » ver todo el comentario
Tal es el descontrol?