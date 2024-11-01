edición general
Una paciente de Algeciras recibe un mensaje del SAS que le da como “normal” una mamografía que nunca se hizo

Una paciente de Algeciras recibe un mensaje del SAS que le da como “normal” una mamografía que nunca se hizo

La mujer, que no acudió a su cita por enfermedad, recibe un SMS con el resultado de una prueba inexistente.

luspagnolu #2 luspagnolu
La mamografía de Schrödinger. Y sí, son fascistas y no, no saben gobernar.
20 K 216
Veelicus #1 Veelicus
Parece que a alguien que si se la hicieron no le va a llegar nunca la notificacion...
Votar al PP mata.
14 K 142
#4 perej
#1 han cogido la lista y están enviando a todas el mismo mensaje.
Ya está, todas tranquilas.
Se acabó la crisis.
9 K 102
#7 MPR *
#1 Últimamente la aplicación de notificaciones del SAS, AviSAS, está enviando mensajes a los pacientes equivocados, si es eso basta comprobar que el identificador del paciente (el fragmento que se muestra con parte sustituida por asteriscos) no coincide con el del paciente que lo recibe.

Si coincide entonces es otra cosa, mucho, mucho peor, algo como lo que dice #4

Por cierto, había visto mensajes con el nombre y el primer apellido, sólo el nombre (sin apellidos), y con parte del NUHSA, de…   » ver todo el comentario
3 K 46
jm22381 #8 jm22381
#4 El que encubre un delito, otro comete...
1 K 36
yoma #3 yoma
Los buenos gestores. :troll:
2 K 48
#15 Setis
#3 Bien que se gestionan los fondos para su bolsillo.
0 K 8
pitercio #11 pitercio
Si le notifican es que alguien ha cobrado.
2 K 41
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
“Las pacientes que acuden a realizarse una mamografía del programa de cribado dan su nombre tanto al llegar como al pasar con el técnico, con lo cual hay un doble check. En este caso, está marcado por los dos profesionales que una paciente con ese nombre acude a la cita del pasado 17 de octubre y se realiza la mamografía”
0 K 17
elGude #5 elGude
¿Que nacionalidad tiene el que comete estás acciones terroristas?
1 K 14
Deviance #9 Deviance
Joder, esto ya si que es algo que ni me esperaba......
Tal es el descontrol?
0 K 11
Chinchorro #14 Chinchorro
Pero por lo menos los niños algecireños no hablan catalán.
0 K 11
Mltfrtk #10 Mltfrtk
Menudo escándalo :palm:
0 K 10
puigmajor #13 puigmajor
Es un puto despropósito, estamos en manos de auténticos psicópatas. Y Fakejoo escondido bajo las piedras, penoso es poco. Pensar que dentro de poco nos va a gobernar da escalofríos.
0 K 10
#12 xaxipiruli
Rescisión de los contratos ya!
0 K 6
#16 abilon
Habrán dicho, hay que ponerse al día, inventa los resultados
0 K 6

