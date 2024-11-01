edición general
Pablo Motos y 'El Hormiguero' piden perdón por el ataque de Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla: "No es nuestro estilo"

“Antes de empezar el programa me vais a permitir que pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia. A veces pasa que, con la velocidad del directo, a la vez que estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho, pero eso no quita que metimos la pata”, aseguró. El “comentario desafortunado” al que hizo referencia Motos, fue un ataque machista por parte de Belmonte en plena tertulia de El Hormiguero .“¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?”, preguntó.

YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo *
NO, la insultadora NO se ha disculpado. por algo será. y lo de "cosas del directo" es de vergüenza, pues hay muchas otras tertulias políticas que también son en directo y el presentador ha parado o puesto en su sitio al tertuliano correspondiente cuando se ha puesto a insultar o a propagar bulos. tú, Pablo, hiciste lo contrario: no sólo lo dejaste pasar sino que te reiste. lo que ocurrió no es problema del directo sino de otra cosa que sabemos todos muy bien. tiene toda la pinta a que…   » ver todo el comentario
3 K 32
Quel #6 Quel
Es el hormiguero. Para esta comunidad; si no se disculpa está mal, si lo hace, también está mal.

Pero ver a motos disculparse con Santolalla me reafirma en mi idea de que Santolalla es un activo de la derecha. Cada vez que abre la boca moviliza su electorado.
1 K 27
#3 intotheflow
Una disculpa nunca está fuera de lugar.
1 K 17
ipanies #11 ipanies
La única forma de pedir disculpas, según el libro de estilo de la derecha, que rige en esa bazofia de programa, es que esa señora no vuelva a pisar el plató... Veremos.
0 K 14
wata #2 wata
No es su estilo...dice el creador de estilo.
0 K 11
Kantinero #13 Kantinero *
Pero el insulto cual es?
La mitad tonta?
La otra mitad tetas?

Ambas?

Sara dales!
0 K 11
#1 Albarkas
Claro, claro...
0 K 10
TikisMikiss #8 TikisMikiss *
Rosa Belmonte también se ha disculpado:

"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en ‘El Hormiguero’. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención."
x.com/rosabelmonte/status/2021653276916355542
0 K 10
#10 Albarkas
#8 Ese "a quien haya ofendido..." Es muy cobarde.
Rosa Belmonte va de espontánea de la vida y lo que pasa es que no tiene filtro, pero siempre con los mismos.
Es una disculpa sin disculpa, da a entender que la aludida sea quien sea, se ofende por cualquier cosa.
0 K 10
Barney_77 #4 Barney_77
Un ataque machista llevado a cabo por una mujer? Creo que los de El diario estan equivocados, una mujer no puede hacer un ataque o agresion machista por ley. En todo caso, su comentario es una injuria o algo relacionado con el honor
3 K 9
Tito_Keith #12 Tito_Keith
#4 ¿Ya estás inventando? ¿tan temprano?
0 K 7
Quel #7 Quel *
#_2 ¿ Y ?
0 K 7
#9 Tecar
Belmonte con una simple frase ha demostrado por reducción al absurdo la sinrazón y la hipocresía de la sociedad actual.
0 K 7

