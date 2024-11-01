Pablo Motos y 'El Hormiguero' piden perdón por el ataque de Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla: "No es nuestro estilo"

“Antes de empezar el programa me vais a permitir que pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia. A veces pasa que, con la velocidad del directo, a la vez que estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho, pero eso no quita que metimos la pata”, aseguró. El “comentario desafortunado” al que hizo referencia Motos, fue un ataque machista por parte de Belmonte en plena tertulia de El Hormiguero .“¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?”, preguntó.
Pero ver a motos disculparse con Santolalla me reafirma en mi idea de que Santolalla es un activo de la derecha. Cada vez que abre la boca moviliza su electorado.
La mitad tonta?
La otra mitad tetas?
Ambas?
Sara dales!
"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en ‘El Hormiguero’. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención."
Rosa Belmonte va de espontánea de la vida y lo que pasa es que no tiene filtro, pero siempre con los mismos.
Es una disculpa sin disculpa, da a entender que la aludida sea quien sea, se ofende por cualquier cosa.