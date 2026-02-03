edición general
Pablo Iglesias rechaza la invitación de Pérez-Reverte al foro sobre la Guerra Civil: "Es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo"

«Agradezco mucho la invitación, pero conmigo que no cuente», sentenció Iglesias este lunes en una intervención en el programa Malas lenguas, de La 2. El exvicepresidente ha defendido el saber diferenciar la obra literaria de un escritor de ser «un propagandista de la derecha que además acostumbra» a insultar «constantemente» a partidos de izquierda, como Podemos.

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Llamativo, viniendo de alguien que se dio a conocer a mucha gente gracias a acudir como contertulio a Intereconomia.
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
#1 Ahora juega en otra liga.
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 De cuando salia Ayuso tambien de tertuliana siendo muy moderada, no veas con la mosquita muerta.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#5 Y Ayuso iba a la Tuerka, y después se iba de cañas con Iglesias, que tiempos xD
www.youtube.com/watch?v=eUQJYw8EKkg
obmultimedia #12 obmultimedia
#10 Desde entonces nunca supimos de porque tanta inquina contra Pablo, quizas un mal de amores al no ser correspondida, quien sabe.
jonolulu #8 jonolulu *
#1 Antes iba a foguearse, ahora le piden que vaya para validar las jornadas, no mandan a un profesor adjunto cualquiera
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Dificil eleccion de PI:

- Ir y dejar en evidencia a la derecha.
- No ir para evitar que te señalen con el dedo por blanqueador.

¿Que quita mas votos a la derecha? Lo 1º.
¿Que da mas votos a Podemos? Parece ser que lo 2º.

Cuestion de prioridades.
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Yo no se que le ha dado a la derecha, todo el día hablando de la Guerra Civil, en vez de hablar de economía o empleo.
JohnSmith_ #9 JohnSmith_
No me extraña lo mas minimo. Alli no sirve lo de berrear por encima de quien te esta hablando. No dura un asalto xD
Febrero2034 #2 Febrero2034
Hablar con quien no piensa como tu es un síntoma de educación, cortesía y decencia
Me imagino q es de las cosas q hay que tenerlas.
#7 Pivorexico
#2 Vendrá a ser como asistir a una convención de terraplanistas ;

Algo de pereza debe dar .
Febrero2034 #13 Febrero2034
#7 la verdad es q un Profesor de universidad que iba tirándole ficha a las alumnas tampoco está para dar lecciones de nada.
BlackDog #6 BlackDog *
PFFFFFFFFF menudo pieza el Pablening Churches, se quiere colgar del Ucles ese que se ha llevado toda la fama por negarse a ir jajjajaja.

La puyita de Julio Iglesias tiene también tela. Esto seguro que P.I lo ve como un logro... para robar votos a los otros partidos de izquierdas, a costa de radicalizar mas a la gente de derechas, luego por que la derecha crece
