Pablo Iglesias rechaza la invitación de Pérez-Reverte al foro sobre la Guerra Civil: "Es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo"

«Agradezco mucho la invitación, pero conmigo que no cuente», sentenció Iglesias este lunes en una intervención en el programa Malas lenguas, de La 2. El exvicepresidente ha defendido el saber diferenciar la obra literaria de un escritor de ser «un propagandista de la derecha que además acostumbra» a insultar «constantemente» a partidos de izquierda, como Podemos.