Pablo Iglesias rechaza la invitación de Pérez-Reverte al foro sobre la Guerra Civil: "Es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo"

«Agradezco mucho la invitación, pero conmigo que no cuente», sentenció Iglesias este lunes en una intervención en el programa Malas lenguas, de La 2. El exvicepresidente ha defendido el saber diferenciar la obra literaria de un escritor de ser «un propagandista de la derecha que además acostumbra» a insultar «constantemente» a partidos de izquierda, como Podemos.
- Ir y dejar en evidencia a la derecha.
- No ir para evitar que te señalen con el dedo por blanqueador.
¿Que quita mas votos a la derecha? Lo 1º.
¿Que da mas votos a Podemos? Parece ser que lo 2º.
Cuestion de prioridades.
Me imagino q es de las cosas q hay que tenerlas.
Algo de pereza debe dar .
La puyita de Julio Iglesias tiene también tela. Esto seguro que P.I lo ve como un logro... para robar votos a los otros partidos de izquierdas, a costa de radicalizar mas a la gente de derechas, luego por que la derecha crece