Pablo Iglesias planta cara a Vito Quiles tras su acoso en plena calle: “¡Fascista! ¡Cerdo!”  

Ante la pregunta de “qué le parece que su mujer diga que va a sustituir a la gente de derechas por inmigrantes ilegales”, el que fuera político de la formación morada, le llamó “fascista” y “cerdo” e intentó coger el micrófono de Estado de Alarma. “Deja de llorar y da de alta en la seguridad social a los matones encapuchados que llevas contigo. Con lo que te paga el PP, te da de sobra”. “Y sí, ojalá sustituir a fascistas hijos de empresarios extranjeros como tú, por gente que trabaja y no vive de las paguitas del PP”

etiquetas: pablo iglesias , vito quiles
46 comentarios
El_pofesional
Todos estos comentarios prueban que las estrategias cloaqueras de hace años funcionaron.

Es increíble el odio que despierta una persona que hizo todo lo posible por mejorar el país y enfrentarse a toda la mierda establecida. Me da mucha vergüenza y lástima formar parte de una sociedad tan estúpida y manipulable.
9
Anfiarao
#9 La invasión de los idiotas (aka los regres, las derechas) de la que hablaba Umberto Eco...
4
El_pofesional
#11 Esto no es nuevo. Siempre han estado ahí.
0
Anfiarao
#14 Sí, pero antes se les callaba, ridiculizándolos en las tertulias de bares, de TV, etc.
Ahora con las redes sociales se han venido arriba y son una marabunta
2
tul
#17 pff mentira, en este pais los fachas han campado a sus anchas siempre porque eran los dueños de todo.
0
Febrero2034
#9 Poner a su pareja en un ministerio no es hacer todo lo posible por mejorar el país, es simplemente ser un directivo de la SEAT en los años 60
1
El_pofesional
#20 Agradezco estos ejemplos vivientes de gente manipulada.

También es una buena ilustración de hombre de paja y de reducción a lo absurdo.
0
kumo
Qué va a plantar cara ni qué ocho cuartos, si es un matón de medio pelo que si no es por los escoltas se caga vivo. Le interpelan directamente por la loca de su mujer (a la que él puso en el cargo) y sólo le sale balbucear "fascista, fascista" e intentar agarrar el micro como un niño enrabietado.

Y ese tío llegó a la vicepresidencia (luego se rajó rápido porque había que trabajar y claro, criticar desde la barrera mola más).

Es gracioso que al final Quiles le pida perdón a los…   » ver todo el comentario
3
El_pofesional
#32 Es una pena que nos estemos perdiendo un analista político de tu calibre. Escribe a okdiario, que igual te dan una columna.
1
kumo
#37 Pero qué lloras? Lloras por el pringao de Iglesias? Seguro que este finde se te pasa con unas cañas en la Garibaldi.

Además desde que Sataolalla se denomina analista política (sin tener ni puta idea de nada) es una profesión muy devaluada. Prefiero seguir con mi granja de emues.
1
DeDerechasYOle
¿ Y todos esos escoltas? ¿Y ese coche? ¿ No iba a renunciar a ser casta?
13
DORO.C
#2 Será su guardia vallekana :-D
6
Kantinero
#2 #3 #4 También tiene que renunciar a su integridad ?
2
DeDerechasYOle
#7 Coche, escoltas, chalet, hijos en colegio privado... No sé si a eso antes lo llamábais casta
5
lameth
#10 Que te envien cartas con balas a tu casa, que persigan a tus hijos, o que chalados griten en lap uerta de tu casa, a ver si no pides escolta.
Como se nota que eres de derechas coñe.

P.D. ¿Y que que tenga coche? ¿Que es esclusivo para gente que apenas aguanta el día sin cagarse? digo... de derechas.
Y lo demás igual. Informate antes de criticar nada.
1
MetalAgm
#10 No, la casta eran y son todos esos que teniendo coche privado, escoltas, chalet e hijos en coelgio privado, seguian cobrando mamandurrias del estado a la par que decian que el Estado nos roba impuestos, que seguian privatizando servicios publicos y poniendo alfombras a fondos de inversion extranjeros a la par que dicen lo del gran reemplazo... eso es precisamente la CASTA... y Pablo Iglesias, por mucho que tenga eso que dices, le falta lo otro para ser CASTA...
0
Febrero2034
#7 ¿Ser preguntado es renunciar a su integridad?
2
Kantinero
#12 No son formas, y no manipules los hilos en #4 criticas la seguridad privada, con basura como esa no se puede andar sin seguridad
1
Febrero2034
#21 ¿No son formas las de ir con un micrófono para preguntar? ¿Como hacían en Caiga quien Caiga?
Yo no llevo seguridad privada por la calle ¿eso la pagamos nosotros o la paga él? si la paga él, esa seguridad es carisima ¿quien la paga? ¿para tanto da un Bar?
0
Kantinero
#23 Yo no llevo seguridad privada por la calle

Vale, con esto ya me has demostrado tu nivel
0
Kantinero
#2 #3 #4 #7 Sin basura como Vito Quiles y sus matones sumados a todo fascista de mierda no tendría necesidad de llevar escolta.

Haríais bien en retener a los vuestros, pero claro qué ibais a criticar entonces
3
DeDerechasYOle
#15 Llevaba el arma que más teme la izquierda: un micrófono.
No poder controlar el relato os altera
4
Kantinero
#18 Tu que has sido baneado de MNM cientos de veces te atreves a hablar de relatos
2
comadrejo
#22 Ya pasará "catalanofachas" para alimentarlo con alpiste karmico, como todos sus anteriores clones. :troll:
2
DeDerechasYOle
#22 Se acabaron los argumentos, comienza la fase de pedir baneos, jajajaja. Sois más predecibles que un sonajero

Bueno, antes llegará el típico "Al ignore", jajaja, como si me importase
1
Kantinero
#30 No hace falta solo hay que ver tu Karma, volverás a caer solito, como siempre, negativo a negativo
0
Febrero2034
#15 Que yo recuerde, los únicos condenados por atacar a un partido político son los que atacaron a Vox, los 6 de Zaragoza.

Hace 1 mes, le pegaron a un periodista y Pablo Iglesias aplaudió el ataque pq "se habia infiltrado en su curso" (publico y online)

No se, a lo mejor el matón es Pablo, y no Vito que va simplemente preguntando
1
DORO.C
#15 Pero si el único que recurre a la violencia es Pablito. El mundo al revés :roll:
1
poxemita
#7 a eso renunció hace tiempo.
0
Delay
#2 He votado positivo tu trolentario por error, disculpas a la comunidad.
3
comadrejo
#5 Le estas haciendo intrusismo a "catalanofachas". :troll:
0
F.c.r
#2 Si tú tuvieras familia e hijos y está escoria y demás maleantes, estuvieran día si y día también siguiéndote, plantados en la puerta de tu casa.. (No sé si sabrás, que han hecho prácticas de tiro con su cara, que sabes que hay un montón de fanáticos en la puerta de su casa) y todo, por querer hacer una España Major... No se, ante este panorama yo no renunciaba a la escolta ...
2
DeDerechasYOle
#8 Ya, ya... Pero antes no decíais eso de otros políticos. Ahora, en vez de asimilar la estafa y pedir explicaciones, optáis por dar la cara por este estafador. Allá vosotros. Algunos vendéis la dignidad muy barato
0
Morrison
#16 te voy a contar un secreto que igual te sorprende, Pablo Iglesias no es un político.
0
DeDerechasYOle
#31 Ya, es un simple tabernero
0
Morrison
#33 Entre otras cosas, pero político no.
0
Ransa
#2 no, si quieres va solo a que lo apalee el vaina del micro y los matones que lleva, muy de periodista llevar matones
0
DORO.C
"Planta cara" dice. Las películas que se monta el Pablito. "¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?" xD xD xD

Link directo al vídeo, para evitar pasar por la charca del Plural:
x.com/i/status/2019137981278523661
13
intotheflow
#1 ¿Desde cuando es X una opción mejor a cualquier periódico, por muy sesgado que sea?
6
luzer
#13 Desde el día que confesaron que la administración Biden les había sometido a una presión brutal para censurar y eliminar contenidos, a ellos y a google, facebook ... ( que también confesaron) y se mostraron arrepentidos. Desde el día que se acabo el poder cancelar a quien os saliera de los huevos desde vuestro pulpito moral. El día que se permitió que las notas de la comunidad fueran visibles para dejaos en evidencia... Si, ese día que os fuisteis con el rabo entre las piernas a Bluesky
0
thror
#1 En el video se ve claramente al boVito acosando a Pablo Iglesias mientras los matones nazis que le acompañan le escudan para que no le partan la cara. Si no llega a ir con los nazis que lleva, se come el micro.
3
DORO.C
#29 ¿Por que será entonces que Rufián no necesita escolta cuando aparece Vito? Me da que la violencia no viene precisamente del lado de Vito. :roll:
0
Febrero2034
¿La seguridad privada se la pagamos entre todos? ¿y ese coche con chofer también?
4
DORO.C
No pasa nada hombre, no te fustigues. :-D
0
PeloPene
Joder con el Chepas, que agrasivo se pone. Cuando estaba con lo del Jarabe Democratico, no se le caian los anillos
0

