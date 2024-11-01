Pablo Iglesias planta cara a Vito Quiles tras su acoso en plena calle: “¡Fascista! ¡Cerdo!”  

Ante la pregunta de “qué le parece que su mujer diga que va a sustituir a la gente de derechas por inmigrantes ilegales”, el que fuera político de la formación morada, le llamó “fascista” y “cerdo” e intentó coger el micrófono de Estado de Alarma. “Deja de llorar y da de alta en la seguridad social a los matones encapuchados que llevas contigo. Con lo que te paga el PP, te da de sobra”. “Y sí, ojalá sustituir a fascistas hijos de empresarios extranjeros como tú, por gente que trabaja y no vive de las paguitas del PP”
Es increíble el odio que despierta una persona que hizo todo lo posible por mejorar el país y enfrentarse a toda la mierda establecida. Me da mucha vergüenza y lástima formar parte de una sociedad tan estúpida y manipulable.
Ahora con las redes sociales se han venido arriba y son una marabunta
También es una buena ilustración de hombre de paja y de reducción a lo absurdo.
Y ese tío llegó a la vicepresidencia (luego se rajó rápido porque había que trabajar y claro, criticar desde la barrera mola más).
Es gracioso que al final Quiles le pida perdón a los… » ver todo el comentario
Además desde que Sataolalla se denomina analista política (sin tener ni puta idea de nada) es una profesión muy devaluada. Prefiero seguir con mi granja de emues.
Como se nota que eres de derechas coñe.
P.D. ¿Y que que tenga coche? ¿Que es esclusivo para gente que apenas aguanta el día sin cagarse? digo... de derechas.
Y lo demás igual. Informate antes de criticar nada.
Yo no llevo seguridad privada por la calle ¿eso la pagamos nosotros o la paga él? si la paga él, esa seguridad es carisima ¿quien la paga? ¿para tanto da un Bar?
Vale, con esto ya me has demostrado tu nivel
Haríais bien en retener a los vuestros, pero claro qué ibais a criticar entonces
No poder controlar el relato os altera
Bueno, antes llegará el típico "Al ignore", jajaja, como si me importase
Hace 1 mes, le pegaron a un periodista y Pablo Iglesias aplaudió el ataque pq "se habia infiltrado en su curso" (publico y online)
No se, a lo mejor el matón es Pablo, y no Vito que va simplemente preguntando
