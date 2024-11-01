Pablo Iglesias planta cara a Vito Quiles tras su acoso en plena calle: “¡Fascista! ¡Cerdo!”  

Ante la pregunta de “qué le parece que su mujer diga que va a sustituir a la gente de derechas por inmigrantes ilegales”, el que fuera político de la formación morada, le llamó “fascista” y “cerdo” e intentó coger el micrófono de Estado de Alarma. “Deja de llorar y da de alta en la seguridad social a los matones encapuchados que llevas contigo. Con lo que te paga el PP, te da de sobra”. “Y sí, ojalá sustituir a fascistas hijos de empresarios extranjeros como tú, por gente que trabaja y no vive de las paguitas del PP”