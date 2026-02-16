Pablo Iglesias pide a Podemos dar portazo a la nueva alianza de izquierdas: "Recomiendo a mi partido no entrar en esa jaula de grillos"

Iglesias apuntó a que la nueva coalición es una "suma de debilidades", con cuatro organizaciones pero sin "liderazgo". Frente a esto, apuntó a Gabriel Rufián, a quien atribuyó "liderazgo mediático" pese a la falta de apoyo de mi partido. "Hay quien dice como Rufián, "Yo no tengo partido, pero tengo liderazgo mediático, entonces pongo en valor que me quiere mucho la gente, aunque mi partido no me apoya", apuntó. El exvicepresidente situó ambas opciones "tras la retórica de 'nos lo está pidiendo la ciudadanía'", apuntó, antes de señalar que...
| etiquetas: pablo iglesias , podemos , izquierda , rufián
Un chorreo continuo de votos, ha sido.
Como están las autoestimas.
O menos que cero. a este le importa menos lo que ocurra con el país que determinada gente cercana pierda pie en las instituciones
A que luego no quiere participar casi nadie , culpa de Pablo Iglesias y de Podemos.
Por cierto Rufian a que partido representa y de cual esta cobrando? A mi me parece ver un historia repetida como ser a Yolanda en un cargo en una coalicion y sin salirse hacer campaña para formar otra, como ha salido tan bien.
Pero ojala se puedan hacer las cosas asi y salga , pero ni haciendose bien saldria , porque no creo ni que sea la intencion, o eso Rufian de repente no sabe como es la realidad ni sabe hacer las cosas ni sabe cuales son los problemas ni como evitarlos.
En cualquier caso es normal, unos vetaron a gente de podemos (sea con razón o no) y los de podemos en cuanto tuvieron la ocasión saltaron del grupo para ir en solitario, así que dudo que alguien pueda confiar otra vez.
Creo que sus líderes son los únicos que no se han dado cuenta.
No se puede vivir del pasado.
Pablo, hay que saber cuándo retirarse.
A nadie se le escapa que la actual cúpula es un encargo de la pasada dirección.
No teneis ya liderazgo, pasad el testigo o seréis un lastre.
Down!
Down!
Down!
Pero no puede evitar dar su homilía constante.
Que no se la compra ya nadie.
Lo mejor que puede pasar es que se queden solos y desaparezcan, por el bien de la izquierda y de la sociedad.
Ánimo Pablo asúmelo de una vez.