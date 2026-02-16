edición general
Pablo Iglesias pide a Podemos dar portazo a la nueva alianza de izquierdas: "Recomiendo a mi partido no entrar en esa jaula de grillos"

Iglesias apuntó a que la nueva coalición es una "suma de debilidades", con cuatro organizaciones pero sin "liderazgo". Frente a esto, apuntó a Gabriel Rufián, a quien atribuyó "liderazgo mediático" pese a la falta de apoyo de mi partido. "Hay quien dice como Rufián, "Yo no tengo partido, pero tengo liderazgo mediático, entonces pongo en valor que me quiere mucho la gente, aunque mi partido no me apoya", apuntó. El exvicepresidente situó ambas opciones "tras la retórica de 'nos lo está pidiendo la ciudadanía'", apuntó, antes de señalar que...

#1 veratus_62d669b4227f8
Seria lo mejor que le podría pasar a esa futura coalición de izquierdas, que no estén estas.
11
#14 Supercinexin
#1 Sí, ya se ha visto empíricamente el exitazo que ha tenido la ideaka de romper la coalición original donde estaban ellos, Unidas Podemos, y largarse con aspavientos a hacer oooootra coalición de izquierdas, Sumar.

Un chorreo continuo de votos, ha sido.
4
#4 Ratoncolorao
Nadie hace crecer los votos a VOX como Podemos.
4
#13 Alakrán_
#4 Nadie destruye más votos del espacio a la izquierda del PSOE que Podemos.
0
#15 VFR
Al menos deja claro que es "su" partido
2
#17 devilinside
#15 El gato es suyo...
0
#11 Catacroc
Podemos necesita cogerse de la mano de Ciudadanos y marchar hacia el horizonte mientras el sol se pone....
3
#3 javibaz
apuntó a Gabriel Rufián, a quien atribuyó "liderazgo mediático" pese a la falta de apoyo de mi partido.
Como están las autoestimas. :palm:
1
#7 Eukherio
Venga, a presentar 4 o 5 listas distintas para las generales, que es lo que más moviliza. Después ya me imagino los titulares de prensa: gobierno de PP y VOX, el PSOE resiste gracia al voto útil y descalabro de la izquierda.
1
#10 Casiopeo
Me sorprende cero
O menos que cero. a este le importa menos lo que ocurra con el país que determinada gente cercana pierda pie en las instituciones
0
#18 JackNorte
Vamos hablar publicamente de alianzas desde un partido que no quiere saaber nada y cuanto se ganara pero sin hablar con los que van a participar en ellas antes. A ver que pasa.
A que luego no quiere participar casi nadie , culpa de Pablo Iglesias y de Podemos.
Por cierto Rufian a que partido representa y de cual esta cobrando? A mi me parece ver un historia repetida como ser a Yolanda en un cargo en una coalicion y sin salirse hacer campaña para formar otra, como ha salido tan bien.
Pero ojala se puedan hacer las cosas asi y salga , pero ni haciendose bien saldria , porque no creo ni que sea la intencion, o eso Rufian de repente no sabe como es la realidad ni sabe hacer las cosas ni sabe cuales son los problemas ni como evitarlos.
0
#6 vilgeits
Nadie las necesita
1
#12 makinavaja
La genuina jaula de grillos es la nuestra.... :-D :-D
0
#19 elTieso
No sé para qué se marchó si tantas ganas tenía de seguir dando instrucciones.
0
#8 Macnulti_reencarnado
Pudrimos es historia.
0
#9 hazardum
"Pedir" :troll:

En cualquier caso es normal, unos vetaron a gente de podemos (sea con razón o no) y los de podemos en cuanto tuvieron la ocasión saltaron del grupo para ir en solitario, así que dudo que alguien pueda confiar otra vez.
0
#16 Dedalos
El Podemos de Pablo Iglesias habrá de pasar a la historia, y cuante antes mejor.

Creo que sus líderes son los únicos que no se han dado cuenta.

No se puede vivir del pasado.

Pablo, hay que saber cuándo retirarse.

A nadie se le escapa que la actual cúpula es un encargo de la pasada dirección.

No teneis ya liderazgo, pasad el testigo o seréis un lastre.
0
#2 Estoeslaostia
Ese es mi Pablo!
Down!
Down!
Down!
0
#5 Skiner
#2 Este sujeto una vez más bocachancla hablando antes de que suceda el evento de esta tarde, que no es otra cosa que una charla.
Pero no puede evitar dar su homilía constante.
Que no se la compra ya nadie.
Lo mejor que puede pasar es que se queden solos y desaparezcan, por el bien de la izquierda y de la sociedad.
Ánimo Pablo asúmelo de una vez.
0

