Pablo Iglesias pide a Podemos dar portazo a la nueva alianza de izquierdas: "Recomiendo a mi partido no entrar en esa jaula de grillos"

Iglesias apuntó a que la nueva coalición es una "suma de debilidades", con cuatro organizaciones pero sin "liderazgo". Frente a esto, apuntó a Gabriel Rufián, a quien atribuyó "liderazgo mediático" pese a la falta de apoyo de mi partido. "Hay quien dice como Rufián, "Yo no tengo partido, pero tengo liderazgo mediático, entonces pongo en valor que me quiere mucho la gente, aunque mi partido no me apoya", apuntó. El exvicepresidente situó ambas opciones "tras la retórica de 'nos lo está pidiendo la ciudadanía'", apuntó, antes de señalar que...