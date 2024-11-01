edición general
Pablo Franco me escribe tras ser condenado: "Me dejé llevar por Cristina Seguí"

Después de la repercusión que ha tenido su condena, me ha escrito el abogado de Pablo Franco. Es decir, me ha escrito Pablo Franco. Me ha escrito a mí, que soy el demandante en la causa donde lo han condenado a indemnizarme con 20.000 euros por atentar contra mi honor. Me ha escrito a mí en vez de a mi abogado. Creo que esas cosas atentan contra el Código Deontológico de la Abogacía, pero qué voy a saber yo, que no he estudiado Derecho. La cuestión es que me ha escrito para contarme cosas, para pedirme cosas, para advertirme de cosas…

pablo franco , condenado , facua , ruben sánchez
#1 Leon_Bocanegra
Menuda víbora la Segui de los cojones.

#2 Escafurciao
#1 eso pasa por seguirla

#3 Leon_Bocanegra
#2 tampoco es excusa. Si sigue a esa víbora es porque es igual que ella. O es que es un poco tontico.

#7 mcfgdbbn3
#3: Creo que era un juego de palabras, yo iba a decir que Cristina Segui es ETA. :-P es.wikipedia.org/wiki/Segi

#8 mente_en_desarrollo
#3 Lo dices como si fuese excluyente.

Yo creo que es complementario.

#4 The_Ignorator
#1 a ver, ¿que persona de bien no se dejaría llevar por Cristina Seguí?

La que increpaba a chavales desde el coche con su amigo Javier Negre....la que está condenada por denigrar a una menor, la amiga de Frank Cuesta que le ayudaba a promocionar sus cosas.

Yo, con semejante historial, claro que la seguiría (no vaya a ser que ella me este siguiendo a mi y me la juege)

#5 Leon_Bocanegra
#4 hombre, visto así, siempre es mejor tenerla delante y a la vista que detrás...

#6 silencer
Yo de crío, en el bachillerato, tuve en clase una compañera guapísima muy de ultraderecha.

Los amigos la llamábamos "la oficina de reclutamiento".

Poseso...aquí lo mismo {0x1f606}

Raquel, un saludo allá donde estés

#9 TheIpodHuman
¡Ufff! Pablo Franco el bocachanclas :troll: :-D

#10 endy
Irrelevante a más no poder


