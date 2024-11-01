Pablo Franco me escribe tras ser condenado: "Me dejé llevar por Cristina Seguí"  

Después de la repercusión que ha tenido su condena, me ha escrito el abogado de Pablo Franco. Es decir, me ha escrito Pablo Franco. Me ha escrito a mí, que soy el demandante en la causa donde lo han condenado a indemnizarme con 20.000 euros por atentar contra mi honor. Me ha escrito a mí en vez de a mi abogado. Creo que esas cosas atentan contra el Código Deontológico de la Abogacía, pero qué voy a saber yo, que no he estudiado Derecho. La cuestión es que me ha escrito para contarme cosas, para pedirme cosas, para advertirme de cosas…