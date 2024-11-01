·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9298
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
6394
clics
Qué hacer si te ataca un oso: momentos de ataques captados en cámara
3741
clics
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña
5937
clics
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir
4291
clics
El terrible experimento Universo 25: Un paraíso para ratones convertido en infierno
más votadas
442
Increpan a una periodista de RTVE en la concentración de Ferraz: “Fascistas haciendo cosas de fascistas”
282
Encuestas y resistencia
230
Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo
251
Lilly Wachowski reflexiona sobre la apropiación de 'Matrix' por parte de la derecha. “Es lo que hace el fascismo”
380
El nuevo chantaje de Trump a la UE: o desregula a las grandes tecnológicas o sufrirá nuevos aranceles
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
56
clics
Oswaldo Martín (75 años), jubilado con una pensión de 900 euros al mes: “Trabajé durante 22 años de 12:30 de la noche a 12 del mediodía por 1.500 euros”
Este panadero jubilado compara su pensión con la de los autónomos y denuncia los bajos salarios y las horas no pagadas en algunos sectores.
|
etiquetas
:
jubilacion
,
pension
,
pension de jubilacion
,
pensiones
,
salarios
12
2
1
K
117
actualidad
47 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
1
K
117
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#10
topecb
Siempre aprovechan para decir lo mismo "Peor están los autónomos. Tienen 30 o 40 años de aporte y se jubilan con 700 euros"
No se trata de cuántos años hayas aportado (que también), sino cuánto cotizabas.
Si cotizas toda la vida por la base mínima te queda una pensión mínima
, no es tan díficil
10
K
127
#28
chavi
#10
Encima los autónomos pueden optimizar la cotización y cotizar por la maxima solo los años necesarios, ni más ni menos.
Los trabajadores por cuenta ajena no pueden.
1
K
20
#19
Antipalancas21
#16
Por eso el solo cotizo 22 años, es de los clásicos que cotizaron poco y pocoas años y quieren pensión muy alta, como el hay muchos, toda su vida laboral cobrando en negro, cotizando lo mínimo y quieren ahora pensión al maximo.
9
K
97
#14
Mk22
#4
No me cuentes películas, que estamos hablando de los años 2000, no de la posguerra.
6
K
78
#18
Andreham
#14
En los años 2000 yo tenía 12 años+ y esto era el pan de cada día.
A ver si te crees que durante la burbuja todo el mundo cobraba en A los sueldos de 3k.
2
K
23
#24
chavi
#18
No, no era el pan de cada día.
1
K
15
#32
Alegremensajero
#24
En la hostelería y en la construcción era lo que había.
1
K
10
#35
chavi
*
#32
"Era lo que habia" no es mas que una excusa para tragar.
No hay ninguna diferencia entre "lo que había" y "lo que hay". La diferencia solo está en lo que el trabajador está dispuesto a aguantar.
Era igual de ilegal entonces que ahora
1
K
26
#43
Alegremensajero
#35
"Era igual de ilegal entonces que ahora ". Y no se perseguía ni la décima parte de lo que se hace hoy en día. Y si te crees que alguien para llevar un plato de comida a la mesa de sus hijos no estaba dispuesto a mamar lo que había es que estás bastante enajenado de la realidad de los trabajadores de a pie.
0
K
7
#21
Alegremensajero
#14
En el año 2000 trabajaba yo en un bar y nadie estaba asegurado... Que te falte calle es problema tuyo.
0
K
7
#25
chavi
*
#21
En el año 2000 tenias protección laboral suficiente para reclamar y denunciar.
Exactamente igual que hoy.
1
K
15
#26
Alegremensajero
#25
Y también tenías sectores en los que si denunciabas, no volvías a trabajar en el mismo en tu puta vida.
1
K
10
#34
chavi
#26
Como ahora.
Cuando denunciabas no tenias que dejar constancia de que habias sido tú. Como ahora.
1
K
3
#37
Alegremensajero
#34
No, hasta el año 2013 no se pudo denunciar de forma anónima ante la inspección de trabajo.
1
K
16
#29
Mk22
#21
#15
pero las pensiones no
0
K
7
#40
berkut
#29
Las pensiones se basan en los salarios
0
K
10
#42
Mk22
#40
evidentemente. Pero hay un coeficiente multiplicador. Y en España es muy alto.
0
K
7
#45
berkut
#42
El coeficiente multiplicador está para compensar la inflación.
En serio vienes a mnm para decir que hay que bajar las pensiones en España? Tio tu cobras por venir aquí?
0
K
10
#46
Mk22
#45
No, no y no. Teniendo en cuenta inflación se cobra 1.6 € por cada 1€ cotizado.
0
K
7
#23
Wachoski
*
#14
en los 2000 viniendo de fuera,.... Perfectamente se tirase años sin contrato, o con contrato de 20 horas,... O vete a saber.
Puede ser que fuese explotado,.... O que por entrar él en condiciones de mierda, sacasen a un trabajador en A,... Puede haber sido obligado a hincharse a hacer horas extras gratis, como tantos y tantos,.... Hay muchos posibles... Lo de
#4
es perfectamente posible como otros tantos escenarios.
También pudo creerse el más listo del lugar y no querer todo en nómina para ahorrarse sus euros,.... Hay taaaantos grises y tanta gente haciendo lo que le pinta.
1
K
10
#31
Mk22
#23
#14
¿ Y tenemos que pagarle una pensión que no ha cotizado a ese señor?
1
K
16
#1
Mk22
Pues trabajó en B o miente. Las pensiones españolas son excepcionalmente generosas.
7
K
75
#2
chochis
#1
seguramente trabajó gratis.
1
K
30
#3
Barney_77
#2
O cobró en B una parte de su sueldo.
2
K
25
#9
Antipalancas21
*
#3
que no era español vino con 43 años a España, suponiendo que se jubilara con 65 años.
5
K
73
#16
z1018
#9
cobras según cotizas, yo llevo trabajando 36 años y me quedan años para jubilarme y cobraré lo que me corresponda igual que todo el mundo.
4
K
52
#44
francesc1
#16
Tu estás seguro que vas a cobrar algo? Dudo que el sistema soporte el babyboom de los 50/60/70
0
K
9
#11
Lusco2
#3
O tiene patrimonio y rentas al margen de la pensión, yo veo un rico llorón
0
K
7
#4
Alegremensajero
#1
¿Te estás enterando ahora que la gente trabajaba como podía y a muchos no los aseguraban o los aseguraban menos que la jornada que verdaderamente echaban?
0
K
7
#20
username
#4
mi abuela trabajo con distintos señoritos españoles (de apellidos compuestos, empresas en el Ibex y banderita) desde que tenía 16 años que se vino del pueblo.
Cuando fue a cobrar la pensión , tenía 3 años cotizados.
2
K
29
#27
chavi
#20
Hablamos de otras épocas.
Y eso que fué Franco el que inventó la seguridad social...
0
K
12
#38
username
#27
de otras epocas, mismos señoritos
0
K
10
#39
chavi
#38
Esos señoritos son los mismos que hay hoy
0
K
12
#6
berkut
#1
Las pensiones españolas son excepcionalmente generosas
Creo que se debería completar la frase con:
"... respecto a los bajos salarios que las generaron"
0
K
10
#13
Mk22
#6
Bueno, no. Se recibe de media por cada 1 € cotizado 1.6 €. y tiene la tasa de reposición mas elevada de la UE.
0
K
7
#15
berkut
#13
Me respondes a mí?
Los salarios en España han es estado y están en la parte baja de la UE
0
K
10
#33
Mk22
#15
pero las pensiones no. Es la pensión mas alta respecto al salario de la UE.
0
K
7
#41
berkut
#33
Las pensiones de basan en los salarios y los salarios españoles son bajos
0
K
10
#8
Antipalancas21
*
#1
Yo creo que miente ademas solo trabajo 22 años, los demás que paso con ellos, veo que no es ni español solo lleva 22 años residiendo en España, es decir vino con 43 años a España, si se jubilo con 65 años
2
K
35
#12
Magog
Es duro tener que decirlo pero si cotizas la mínima es lo que hay.
No digo que ni bien, ni mal, digo que es lo que hay
3
K
44
#47
oceanon3d
*
#12
Ayer vi la manifestación de los autónomos ... en casi todos sus puntos pedían "pagar menos" y en otro, por el que gritaban mucho, tener prestaciones de jubilación, paro y ayudas como los trabajadores por cuenta ajena.
Y dos huevos duros y un cochinollo de Avila cambien.
1
K
17
#22
Pixmac
No me parece nada raro. Que trabajara cerca de 12 horas no quiere decir que cotizaran por él lo que correspondía y es muy posible que hasta voluntariamente para no declarar parte de su sueldo. Lo curioso es que muchas de esas personas que aceptan cobrar en negro después se quejan de sus bajas pensiones
Las pensiones, tanto en asalariados como en autónomos, van en función de lo cotizado.
1
K
29
#30
chavi
#22
Habria que preguntarle a este hombre que le parecen los impuestos y las cotizaciones y de si habria que eliminar las cotizaciones de las empresas.
Seguro que su respuesta no sorprende a nadie .. esta gente es así...
0
K
12
#17
z1018
tu te das cuenta que hay partidos que critican abiertamente la inspección de trabajo y si por ellos fuera la eliminaban.
Pues hay muchos se estos que votan y aplauden a estos partidos porque defienden la libertad y el libre mercado, que significa eliminar derechos de los trabajadores.
1
K
19
#36
DayOfTheTentacle
¿12 horas al día por 1500 euros?
Resumen: trabajé esclavizado toda la vida y me pagan pensión de esclavo.
Nota: el dinero en B no cotiza.
1
K
19
#7
Leon_Bocanegra
Que se vuelva a Argentina ahora que allí va todo sobre ruedas.
0
K
8
#5
Klamp
Esta peña que vivió sin preocuparse de hipotecar su bienestar a base de nuestro futuro ahora encima quiere más sin aportar
0
K
8
Ver toda la conversación (
47
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No se trata de cuántos años hayas aportado (que también), sino cuánto cotizabas. Si cotizas toda la vida por la base mínima te queda una pensión mínima, no es tan díficil
Los trabajadores por cuenta ajena no pueden.
A ver si te crees que durante la burbuja todo el mundo cobraba en A los sueldos de 3k.
No hay ninguna diferencia entre "lo que había" y "lo que hay". La diferencia solo está en lo que el trabajador está dispuesto a aguantar.
Era igual de ilegal entonces que ahora
Exactamente igual que hoy.
Cuando denunciabas no tenias que dejar constancia de que habias sido tú. Como ahora.
En serio vienes a mnm para decir que hay que bajar las pensiones en España? Tio tu cobras por venir aquí?
Puede ser que fuese explotado,.... O que por entrar él en condiciones de mierda, sacasen a un trabajador en A,... Puede haber sido obligado a hincharse a hacer horas extras gratis, como tantos y tantos,.... Hay muchos posibles... Lo de #4 es perfectamente posible como otros tantos escenarios.
También pudo creerse el más listo del lugar y no querer todo en nómina para ahorrarse sus euros,.... Hay taaaantos grises y tanta gente haciendo lo que le pinta.
Cuando fue a cobrar la pensión , tenía 3 años cotizados.
Y eso que fué Franco el que inventó la seguridad social...
Creo que se debería completar la frase con:
"... respecto a los bajos salarios que las generaron"
Los salarios en España han es estado y están en la parte baja de la UE
No digo que ni bien, ni mal, digo que es lo que hay
Y dos huevos duros y un cochinollo de Avila cambien.
Seguro que su respuesta no sorprende a nadie .. esta gente es así...
Pues hay muchos se estos que votan y aplauden a estos partidos porque defienden la libertad y el libre mercado, que significa eliminar derechos de los trabajadores.
Resumen: trabajé esclavizado toda la vida y me pagan pensión de esclavo.
Nota: el dinero en B no cotiza.