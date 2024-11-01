edición general
Ortega-Smith insulta de forma asquerosa y machista a Santaolalla: "Analfabeta (…) Sabemos por qué estás ahí"

Ortega-Smith insulta de forma asquerosa y machista a Santaolalla: "Analfabeta (…) Sabemos por qué estás ahí"

El ataque, impropio de un cargo público, confirma la estrategia habitual de Vox: convertir el insulto y la humillación en argumento político. Llama la atención la ausencia de una condena pública específica de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ante esta nueva oleada de insultos y ataques dirigidos hacia Santaolalla

Ratoncolorao #11 Ratoncolorao
#9 Hoy en "citas famosas": Nunca pelees con un cerdo en el barro; los dos os mancharéis y él estará encantado
#21 sarri
#11 #20 Te leí tarde
jonolulu #1 jonolulu
Y Ortega Smith por qué está ahí?
loborojo #2 loborojo
#1 Por perro obediente y vector de contagio covid
jonolulu #4 jonolulu *
#2 O porque debe de comer pollas de tres en tres. Puestos en sus insinuaciones..
Milmariposas #19 Milmariposas
#4 Yo estoy convencida que le hicieron en su partido lo que a Rajoy le hizo Fraga: le buscaron una esposa de pega para echar una cortina de humo sobre su vida privada.
jdmf #3 jdmf
Ortega-Smith, ese político muy español y mucho español
#22 vGeeSiz
#3 estás diciendo que por tener apellido de fuera se es menos español?

Que racistada por tu parte amigo, dale una vueltecita
#16 luckyy
Este puto inmigrante es asqueroso
tarkovsky #25 tarkovsky
¿Pero todavía vive el macarra tarado? Qué larga se me está haciendo la legislatura, carallo.
Metabarón #5 Metabarón
Sabe mucho de eso.
thror #17 thror
#9 Hay que ver como rabian los fachamierdas con esa mujer. Os jode tanto lo que dice que atacais al mensajero y no al mensaje, por que no podeis rebatir sus palabras. No hay nada mas patetico que los fachamierdas llorones.
#18 Leon_Bocanegra *
enhorabuena compañero camarada. Ya te has ganado el casito que necesitas con tu comentario vomitivo. Mis dieses.
Anda, el platypu me tiene en el ignore. Seguramente no es la primera vez que le afeo una puta basura de comentario.
oceanon3d #23 oceanon3d *
#15 Es posible que el moderador tome medidas sobre ese comentario que denuncias. Pero lo tuyo es casi un delito de odio de libro.

Sin acritud, solo apareces a comentar para embarrar hilos y buscar la provocación ... sin aportar puntos de vista alguno para el debate. Con un criterio afinado y según mi criterio deberías ser tu el sancionado.
JepGambardella #24 JepGambardella *
Ché queridos, esta noche no duermo!!
SegarroAmego #7 SegarroAmego
Vaya par de eruditos. Harían buena pareja xD
Ratoncolorao #13 Ratoncolorao
#7 Venga, no disimules. Si te pellizcas los pezones cuando ves a Ortega Smith...
Ratoncolorao #8 Ratoncolorao *
#6 Llamas a Petro narcotraficante, has negado el genocidio y te has reído de las victimas palestinas, has llamado a Belarra zorra desgraciada, has celebrado que un policía matara a un inmigrante, has movido el bulo de que los de Hamas mataron a todas las mujeres antes de liberarlas, has llamado retrasados mentales al 90% de los meneantes, la polla se te hace agualimón cuando hablas de Trump...
Pero uy, qué mala es esta mujer y no como tú, que eres un ser de luz y me apuesto a que Ortega Smith también sabría decir porque tú estás aquí haciéndole el trabajo sucio.
Pero deja que te diga que me pareces una de las personas más asequerosas y nausebundas que pululan por aquí. Y no es insulto; es definición.
platypu #9 platypu
#8 Puedes desmentir algo de lo que haya dicho?
mis_cojones_en_bata #12 mis_cojones_en_bata
#8 no le hagas pensar mínimamente que se caga encima y no le ha llegado aún la paga para pañales.
#20 sarri
#8 No se discute con un gorrino. Te hará bajar al fango y te ganará por ganas y experiencia

don't feed the troll
oceanon3d #10 oceanon3d *
#6 La empresa para la que trabaja esta chica es productora privada externa a TVE. RTVE se limita a comprar un producto. Producto que funciona y se nota en como les jode a muchos. :-D

Esa empresa contrata al que le salga de los cojones.

Si no sabes lee más que das mucha penita.
Estronciobarioyradio #14 Estronciobarioyradio
#6 Cualquier cosa que diga un subhumano como tú es mierda. Eres otro fanático con la misma capacidad de una ameba borracha. Una pena que haya gentuza como tú pululando por ahi.
