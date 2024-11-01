La oposición anti-Trump se decide por la burla y el humor como estrategia [en]

Los opositores del presidente Trump, desde manifestantes callejeros hasta funcionarios electos, recurren a una táctica distinta para rechazar su agenda: el humor y la burla. Pero no se trata de una decisión a la ligera. El rechazo satírico o absurdo tiene como objetivo socavar la autoimagen de fuerza que prefiere Trump y mostrarlo a él y a sus aliados como fundamentalmente ridículos.
| etiquetas: usa , oposición anti-trump , humor como estrategia , populismo neofascista
Relacionada: www.meneame.net/story/simpson-burlan-trump-primeros-100-dias-gobierno