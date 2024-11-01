La ONU declara el tráfico de esclavos africanos como el mayor crimen contra la humanidad, con la abstención de España

La propuesta, lanzada por Ghana, ha sido aprobada con 123 países a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Argentina— y las 52 abstenciones de la Unión Europea —incluida España— y Reino Unido.
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El titular da a entender que solo España se abstiene,
Los patriotas de ABC sumando esfuerzos para dejar mal a la España que no gobiernan los suyos
Literalmente a lo largo de la historia prácticamente cualquier imperio o sociedad ha tenido esclavos.
No veo el problema en considerarlo como el mayor crimen contra la humanidad.
El problema es que la propuesta es específica para "el comercio transatlántico de esclavos africanos".
Por lo tanto, entiendo las abstenciones, que no los votos en contra (aunque bueno, viene del eje del mal y su perrito faldero así que tampoco es tan sorpresa).
Pues yo sí veo el problema obvio: que hay cosas peores. Por ejemplo, el genocidio. Otro ejemplo sería dañar de manera irreversible la habitabilidad del planeta (lo cual en realidad es un gran genocidio en diferido).
Decir que la esclavitud es el mayor crimen es una afirmación arbitraria.
De todos modos es un poco jugar a "mi tragedia es más guay que la tuya".
Los mayores traficantes de esclavos de la historias son los propios africanos. La esclavitud ha existido allí durante miles de años hasta hace unos pocos años. El último mercado de esclavos en África se celebró en los 60 o 70. Y los europeos no esclavizaron a nadie sino que compraron esclavos que estaban en el mercado. Un mercado que ya era, por cierto, muy boyante.
Después de los propios africanos, los mayores… » ver todo el comentario
Hace falta ser cínico y mamón para sacar esto ahora, para tapar la mierda que tienes en casa: Ghana atraviesa una crisis económica de cojones: alta inflación (superior al 50% en picos), devaluación de la moneda y una deuda pública insostenible que llevó a un rescate del FMI de $3,000 millones. Esta situación,… » ver todo el comentario
#0 tápate un poco