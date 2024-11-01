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La ONU declara el tráfico de esclavos africanos como el mayor crimen contra la humanidad, con la abstención de España

La propuesta, lanzada por Ghana, ha sido aprobada con 123 países a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Argentina— y las 52 abstenciones de la Unión Europea —incluida España— y Reino Unido.

| etiquetas: onu , esclavos , áfrica , crimen contra la humanidad
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
El trafico de esclavos africanos, promovido y perpetrado por los propios africanos no lo olvidemos, fue nimio comparado con otros periodos que fueron inmundamente peores. asi que es comprensible la posicion de los europeos
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Kantinero #10 Kantinero
Sensacionalista y las 52 abstenciones de la Unión Europea
El titular da a entender que solo España se abstiene,
Los patriotas de ABC sumando esfuerzos para dejar mal a la España que no gobiernan los suyos
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Andreham #4 Andreham
La esclavitud es algo intrínsecamente humano.

Literalmente a lo largo de la historia prácticamente cualquier imperio o sociedad ha tenido esclavos.

No veo el problema en considerarlo como el mayor crimen contra la humanidad.

El problema es que la propuesta es específica para "el comercio transatlántico de esclavos africanos".

Por lo tanto, entiendo las abstenciones, que no los votos en contra (aunque bueno, viene del eje del mal y su perrito faldero así que tampoco es tan sorpresa).
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#6 DenisseJoel
#4 > No veo el problema en considerarlo como el mayor crimen contra la humanidad.

Pues yo sí veo el problema obvio: que hay cosas peores. Por ejemplo, el genocidio. Otro ejemplo sería dañar de manera irreversible la habitabilidad del planeta (lo cual en realidad es un gran genocidio en diferido).

Decir que la esclavitud es el mayor crimen es una afirmación arbitraria.
4 K 50
Andreham #12 Andreham
#6 El genocidio no ha sido sistemáticamente llevado a cabo por toda la Humanidad durante decenas de miles de años; es algo muchísimo más localizado y trágico, pero afecta objetivamente a un número notablemente menor de seres humanos.

De todos modos es un poco jugar a "mi tragedia es más guay que la tuya".
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#15 muerola
#4 siempre ha habido esclavos pero ha habido muy pocas sociedades esclavistas , Grecia , Roma, Estados Unidos, Francia Colonial y poco más , entendiendo sociedades esclavistas aquellas en la que los esclavos eran primordiales para su subsistencia
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Lenari #8 Lenari
Una resolución sobre el tráfico de esclavos y señalan... a Estados Unidos.

Los mayores traficantes de esclavos de la historias son los propios africanos. La esclavitud ha existido allí durante miles de años hasta hace unos pocos años. El último mercado de esclavos en África se celebró en los 60 o 70. Y los europeos no esclavizaron a nadie sino que compraron esclavos que estaban en el mercado. Un mercado que ya era, por cierto, muy boyante.

Después de los propios africanos, los mayores…   » ver todo el comentario
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#14 Maikimaik
#8 Si un ser humano te pertenece, lo estás esclavizando. No se puede comprar un ser humano, y asumir que tu no lo estás esclavizando porque ya lo compraste así, privado de libertad es mentir o vivir una mentira. La libertad es un derecho inalienable y de todos los seres humanos, la esclavitud es un crimen contra el derecho
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crycom #1 crycom
Porque los africanos no esclavizaron empezando por los del norte de África claro.
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#9 fastbrian
#1 Y más cerca, en Balears, tela. Así que ya me pueden ir comiendo los huevos.
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#17 imaginateca
#1 De hecho, el país promotor de la declaración ha sido Gahna, el país más esclavista que ha habido en África en la historia: www.afribuku.com/los-castillos-de-esclavos-en-ghana/

Hace falta ser cínico y mamón para sacar esto ahora, para tapar la mierda que tienes en casa: Ghana atraviesa una crisis económica de cojones: alta inflación (superior al 50% en picos), devaluación de la moneda y una deuda pública insostenible que llevó a un rescate del FMI de $3,000 millones. Esta situación,…   » ver todo el comentario
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Anfiarao #3 Anfiarao
Spam sonrojante del abc (y muy probablemente sensacionalista, viniendo del abc...)

#0 tápate un poco
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#5 poxemita
Sembrando el terreno para poner la mano, y que en algunos paises algunos políticos opinen que hay que poner pasta en esa mano.
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lonnegan #13 lonnegan
Para esto ha quedado la ONU. Israel se anexiona Gaza y ahora el sur del Líbano, Trump ataca a Irán sus tanned cojones y estos analizando la esclavitud en la historia.
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#2 user31
Are we the baddies?  media
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CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
Espartaco diciendo "holis"
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menéame