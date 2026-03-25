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Ghana impulsa ante la ONU una resolución que considera la esclavitud africana “el crimen más grave contra la humanidad”

Ghana impulsa ante la ONU una resolución que considera la esclavitud africana “el crimen más grave contra la humanidad”

Ghana impulsa en Naciones Unidas una resolución, con el respaldo de los 55 países de la Unión Africana (UA), para que se declare “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos” como el “crimen más grave contra la humanidad”. Esta acción, que ha sido calificada como una iniciativa “sin precedentes” por juristas y expertos en materia de reparación, se produce en un momento de revisión del pasado colonial y de los abusos cometidos por Occidente en distintos territorios del Sur Global. En África, al menos 12,5 millones

| etiquetas: onu , sociedad , esclavitud , crimenes de estado , africa
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#4 Con lo que has insinuado, todo.
3 K 39
Huginn #11 Huginn *
#5 #9
1 - ¿A quién se indemniza?
2 - ¿Cómo se establece el precio?
3 - ¿Quién paga? (La esclavitud en África no fue solo europea)
4 - ¿Qué ocurre con la esclavitud actual en África?
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aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#11 Asi que ya sabias que tenia relacion, pero has preferido hacerte el loco eh!
Si cuela, cuela, eh amigo cinico... :roll:
0 K 9
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero
Stalin aprueba esa resolución ...


"En África, al menos 12,5 millones de personas fueron víctimas de trata y esclavitud a lo largo de 300 años."  media
1 K 20
Huginn #1 Huginn
Según Ghana, con el reconocimiento, se podrá avanzar hacia “la disculpa formal, la restitución, la indemnización
Y si cuela, cuela.
1 K 18
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Lo que se hizo con Africa es aberrante.
Estamos hablando de esclavitud, que se extendio en algunos casos hasta hace apenas 100 años.
4 K 42
Huginn #4 Huginn *
#3 Sí, ¿pero qué tiene que ver con lo que he dicho?
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#8 hipernes
#3 la esclavitud es más vieja que la vida, no son 100 años son muchos más. Pero ahora se puede pedir una indemnización y ya veremos
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Poplíteo #10 Poplíteo
#3 Y puedes hablar en presente, se les sigue esquilmando y empobreciendo y, a pesar de tener el continente más rico de la tierra, se les sigue obligando a vivir en la miseria y/o migrar.
1 K 21
Poplíteo #9 Poplíteo
#1 Es obligatoria la condena, y es obligatoria la reparación.
1 K 21
Alt126 #7 Alt126
Y a los países islamistas o africanos (Mauritania, Sudán) que aún practican la esclavitud (velada, pero ahí está) a esos no se les pide nada, no? Sólo a los ricos que en su momento ya la abolieron... Claro... claro...

Como los de ascendencia caucásica en Sudamérica pidiendo que España pida perdón y "compense" la conquista. Josdeputa, que son vuestros ancestros los que conquistaron, no los míos, que se quedaron en Europa y no fueron a molestar para nada al otro lado del mundo.
1 K 17
#6 laruladelnorte *
La resolución busca que se reconozca un crimen que se considera sistémico. “Esto no fue el resultado burdo de la crueldad individual”, decía el ministro en su carta. “Fue una arquitectura. Codificada en la ley. Institucionalizada por los Estados. Santificada, en ciertos círculos, por autoridades religiosas que prestaron cobertura teológica a la reducción de los africanos a la servidumbre perpetua. Rentabilizada a través de continentes y generaciones”.

Y así durante cuatro siglos hasta que se abolió la esclavitud... :'(
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strike5000 #12 strike5000 *
#6 Otras en cambio sólo duraron tres siglos... Y aquí hablan sólo de 'blancos' esclavizados por africanos. No se tienen en cuenta los propios africanos esclavizados por otros africanos.

"El profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Robert Davis, describe en su libro Esclavos cristianos, Maestros musulmanes: Esclavitud blanca en el Mediterráneo, Costa de Berbería e Italia, 1500-1800 (en inglés el original) que el comercio de esclavos blancos ha sido minimizado por la mayoría de los

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#14 laruladelnorte
#12 Toda esclavitud es mostruosa,absolutamente toda.
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menéame