Ghana impulsa ante la ONU una resolución que considera la esclavitud africana “el crimen más grave contra la humanidad”

Ghana impulsa en Naciones Unidas una resolución, con el respaldo de los 55 países de la Unión Africana (UA), para que se declare “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos” como el “crimen más grave contra la humanidad”. Esta acción, que ha sido calificada como una iniciativa “sin precedentes” por juristas y expertos en materia de reparación, se produce en un momento de revisión del pasado colonial y de los abusos cometidos por Occidente en distintos territorios del Sur Global. En África, al menos 12,5 millones
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1 - ¿A quién se indemniza?
2 - ¿Cómo se establece el precio?
3 - ¿Quién paga? (La esclavitud en África no fue solo europea)
4 - ¿Qué ocurre con la esclavitud actual en África?
Si cuela, cuela, eh amigo cinico...
"En África, al menos 12,5 millones de personas fueron víctimas de trata y esclavitud a lo largo de 300 años."
Y si cuela, cuela.
Estamos hablando de esclavitud, que se extendio en algunos casos hasta hace apenas 100 años.
Como los de ascendencia caucásica en Sudamérica pidiendo que España pida perdón y "compense" la conquista. Josdeputa, que son vuestros ancestros los que conquistaron, no los míos, que se quedaron en Europa y no fueron a molestar para nada al otro lado del mundo.
Y así durante cuatro siglos hasta que se abolió la esclavitud...
"El profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Robert Davis, describe en su libro Esclavos cristianos, Maestros musulmanes: Esclavitud blanca en el Mediterráneo, Costa de Berbería e Italia, 1500-1800 (en inglés el original) que el comercio de esclavos blancos ha sido minimizado por la mayoría de los
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