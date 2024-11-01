edición general
9 meneos
156 clics

Oleada de críticas a Pablo Echenique por su mensaje homófobo hablando sobre Vox y la penetración anal

El que fuera diputado y una de las principales cabezas de Podemos generó una ola de críticas a raíz de un mensaje publicado en sus redes. Echenique se hacia eco de un artículo La Vanguardia sobre los gustos sexuales del votantes de Vox y ha sido criticado por el carácter homófobo de su valoración. “Un 49,5% de los votantes de Vox prefieren el sexo anal frente al 38,7% en la población general. Lo ha preguntado el CIS y lo publica el periódico insignia del conde de Godó”, dijo Echenique, instando a “que cada uno haga sus valoraciones políticas”

| etiquetas: pablo echenique , homofobia , podemos , anal , vox
7 2 5 K 48 actualidad
28 comentarios
7 2 5 K 48 actualidad
Comentarios destacados:        
StuartMcNight #5 StuartMcNight *
A mi me disculparan pero no entiendo que tiene de homofobo el tuit.

¿En serio estan gente con banderitas arco iris en sus usuarios de twitter insinuando que el sexo anal es solo "de gays" y por eso se han ofendido? ¿Darle por culo a tu señora o que tu señora te de por culo a ti es gay? Estoy confundido.

Mama mia las cabezas.
13 K 147
Huginn #8 Huginn
Ahora me entero de que solo los homosexuales realizan sexo anal...
6 K 72
Ludovicio #10 Ludovicio *
#9 #7 #4 #8
La estrategia habitual de sobr- interpretar lo que dice el adversario político para luego poder excusar tus propias barbaridades con un "y tú más".
1 K 21
Torrezzno #14 Torrezzno
#11 #10 lo del rey me da igual. Lo que me gusta del tweet es lo redondo que es. La economía de palabras, ortografía perfecta, descripción acertada y encima te permite evocarlo en una parada de metro en Rosario entre cartones. Me parece una obra maestra del insulto.
0 K 20
Huaso #15 Huaso
#8 a eso venía yo. He dado bastante por el culo y siempre había una vagina junto ese agujero.
1 K 19
#7 Toponotomalasuerte
Y por qué es homófobo?
A mí me parece una forma de señalar una paradoja más en la carcundia regre. Donde está la homofobia?
6 K 62
#6 javi618
Ha meado fuera de sonda.
3 K 38
Torrezzno #4 Torrezzno *
Caretas fuera xD . Este hombre siempre ha sido lo más tóxico del panorama político. Es el Ndongo de Twitter

Siempre que la lía me acuerdo de este tweet y me parto el ojt  media
4 K 38
El_pofesional #11 El_pofesional
#4 Weird flex but ok.
0 K 10
#19 Leon_Bocanegra
#4 bah, esa respuesta está a años luz de esta obra de arte  media
10 K 98
Torrezzno #22 Torrezzno
#19 me parto. Tienes razón, sobra el link que pone pero es perfecta
2 K 22
#24 arreglenenlacemagico
#4 a que se levanta y te da una ostia
0 K 7
mmcnet #9 mmcnet
Es homófobo considerar ese comentario homófobo.
3 K 35
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Todo va sobre ruedas.
4 K 27
pitercio #13 pitercio *
Los que no reconocéis problema en hacer risas o exhibición de las preferencias sexuales: no es legítimo meterse en la casa, la cabeza o el calzoncillo de lo que haga cualquier particular en su ámbito privado sin perjudicar a otro. Ese es el tema.
Lo puedes hacer, sí, pero como bocachancla, mediomierda, sujetavelas del poder establecido o traidor al conjunto de tus conciudadanos. Y cuando el que se entromete es un estado, eso es totalitarismo.
0 K 15
Feindesland #3 Feindesland
xD xD xD

Me descojono con esta peña.
0 K 15
#16 omega7767
a ver es un político. independiente de su color político, cualquier declaración la van a coser a críticas
0 K 11
haprendiz #28 haprendiz *
#27 Yo no interpreto nada, es lo que quiere sugerir Echenique.

Claro que interpretas, no lo dudes. Y todos lo hacemos, por supuesto, constantemente.

Y lo que yo interpreto* que ha querido decir Echenique es que los de VO卐 son mucho de dar por culo al prójimo, independientemente de su orientación sexual. :roll:

* Aparte de opinar que el meneo de #0 es una chorrada como un piano, que merece hundirse cuanto antes en el abismo de Descartadas.
0 K 11
kumo #17 kumo *
La verdad es que lo de buscar una relación entre las preferencias sexuales de la peña y su intención de voto me parece una tontería. Y ya tratar de sacar conclusiones sociopolíticas de eso, ni te cuento.

Pero vamos que no hay que darle muchas vueltas, Echenique ha tratado de llamar maricas a todos los de VOX. Ese es su nivel. Me recuerda a cierta parte de nuestra propia fauna meneante, cuando para criticar cosas como una parada militar o similar, acuden siempre al mismo tópico.
0 K 10
RanaPaca #26 RanaPaca
#17 pero por qué interpretas que el sexo anal es exclusivo de hombres homosexuales? Yo ahí interpreto que está lleno de meapilas que quieren llegar vírgenes al matrimonio pero consideran que el sexo anal no cuenta, y de hombres egoistas que disfrutan más del sexo anal sin importarles que la mujer generalmente no disfruta con ello
1 K 17
kumo #27 kumo
#26 Yo no interpreto nada, es lo que quiere sugerir Echenique.
0 K 10
#25 luckyy
No entiendo el escándalo; El grupo Godó publica la noticia de que los homófobos de la derecha prefieren el sexo anal y las críticas se las lleva Pablo por hacerse eco de los resultados y, naturalmente, sacar conclusiones.
De vergüenza
0 K 9
Quel #12 Quel *
Mas que homófobo me parece una mierda de twit que es obvio que pretende echar un poco de gasolina en un ambiente ya de por si caldeado. Pero lo importante aquí es que no se rompa el relato de; los mensajes de odio y polarización son cosa de ultraderechas.
:roll:
0 K 7
#23 Nastar
Echenique, ese ser deleznable amparado en su discapacidad, me gustaria ver si las progres hubieran reido la gracia de "chupame la minga dominga" si no hubiera venido del pobrecito aliade en silla de ruedas....

Pero se veia venir que tras errejon el proximo a triturar era este, pena ninguna, que disfrute del monstruo que ha ayudado a crear
0 K 7
pitercio #18 pitercio
Esto acerca a Echenique a VOX.
1 K 6
CharlesBrowson #21 CharlesBrowson
ah sigue vivo¿
1 K -1
#20 pozz
Al final esta mugre se acaba quitando la careta, son unos racistas, machistas y homofobos de cuidado.
1 K -2
Enero2025 #1 Enero2025
Envidia de pene
2 K -9

menéame