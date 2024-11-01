Oleada de críticas a Pablo Echenique por su mensaje homófobo hablando sobre Vox y la penetración anal

El que fuera diputado y una de las principales cabezas de Podemos generó una ola de críticas a raíz de un mensaje publicado en sus redes. Echenique se hacia eco de un artículo La Vanguardia sobre los gustos sexuales del votantes de Vox y ha sido criticado por el carácter homófobo de su valoración. “Un 49,5% de los votantes de Vox prefieren el sexo anal frente al 38,7% en la población general. Lo ha preguntado el CIS y lo publica el periódico insignia del conde de Godó”, dijo Echenique, instando a “que cada uno haga sus valoraciones políticas”
¿En serio estan gente con banderitas arco iris en sus usuarios de twitter insinuando que el sexo anal es solo "de gays" y por eso se han ofendido? ¿Darle por culo a tu señora o que tu señora te de por culo a ti es gay? Estoy confundido.
Mama mia las cabezas.
La estrategia habitual de sobr- interpretar lo que dice el adversario político para luego poder excusar tus propias barbaridades con un "y tú más".
A mí me parece una forma de señalar una paradoja más en la carcundia regre. Donde está la homofobia?
Siempre que la lía me acuerdo de este tweet y me parto el ojt
Lo puedes hacer, sí, pero como bocachancla, mediomierda, sujetavelas del poder establecido o traidor al conjunto de tus conciudadanos. Y cuando el que se entromete es un estado, eso es totalitarismo.
Me descojono con esta peña.
Claro que interpretas, no lo dudes. Y todos lo hacemos, por supuesto, constantemente.
Y lo que yo interpreto* que ha querido decir Echenique es que los de VO卐 son mucho de dar por culo al prójimo, independientemente de su orientación sexual.
* Aparte de opinar que el meneo de #0 es una chorrada como un piano, que merece hundirse cuanto antes en el abismo de Descartadas.
Pero vamos que no hay que darle muchas vueltas, Echenique ha tratado de llamar maricas a todos los de VOX. Ese es su nivel. Me recuerda a cierta parte de nuestra propia fauna meneante, cuando para criticar cosas como una parada militar o similar, acuden siempre al mismo tópico.
De vergüenza
Pero se veia venir que tras errejon el proximo a triturar era este, pena ninguna, que disfrute del monstruo que ha ayudado a crear