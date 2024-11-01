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Es oficial: la isla habitada más pequeña de España inicia los trámites para independizarse (de Alicante)
La solicitud llega después de 10 años denunciando problemas estructurales en la isla
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etiquetas
:
tabarca
,
isla
,
independencia
,
alicante
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politica
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#1
Bapho
#0
He añadido el "(de Alicante)" en el título para que no lleve a confusión de que quieran independizarse de España.
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#3
mikhailkalinin
*
Molt bé. Tabarca soberana y republicana.
Ya están tardando en izar la jolly Roger, como manda la tradición tabarquí.
#1
EDIT qué bajona me acabas de dar
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#12
Estoeslaostia
#3
Republicana?
....
La idea de montar una plaza de toros y una catedral que tienen los "indepes", te dan alguna pista?
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#17
mikhailkalinin
#12
. Mira, me caen simpáticos. Con el poco espacio que hay espero que monten la plaza de toros encima de la catedral
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#4
EISev
*
#1
etiqueta igual puedes cambiar tabarra -> tabarca
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#10
rojelio
#4
Tiene su punto esa etiqueta
#5
Pues como cualquier otro ayuntamiento, de la Generalitat.
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#13
yoma
#10
Pero cualquier ayuntamiento pertenece a una provincia, ¿van a crear una provincia nueva?
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#15
rojelio
#13
Se independizan de Alicante
ciudad
. Ahora mismo son una pedanía, no tienen ayuntamiento propio.
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#19
yoma
*
#15
Vamos que quieren dejar de ser un barrio de Alicante para ser un pueblo de Alicante. Me imagino que eso les reportará alguna ventaja porque lo normal es que los pueblos limítrofes de las grandes ciudades sean absorbidas por estas, no al contrario.
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#11
Bapho
#4
gracias, hecho.
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#5
yoma
#1
¿Y si se independizan de Alicante, de quien van a depender?
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#8
Bapho
#5
El objetivo es solicitar que la isla de Tabarca sea considerada como entidad local menor para dejar de depender por completo del Ayuntamiento alicantino.
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#21
mikhailkalinin
#1
Por cierto, no sé cómo lo van a hacer si casi toda la isla es espacio protegido. Molaría una catedrlal-coso taurino-aeropuerto internacional con vuelos al Altet todo integrado diseñado por Norman Foster y Santiago Calatrava.
Mi padre tiene un apartamento en Santa Pola y para mi siempre ha sido una tortura asarme vivo en esos veranos insufribles.
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#6
TipejoGuti
Lo gracioso es que con 50 habitantes te gobiernas por consejo ciudadano no por ayuntamiento y siendo zona tan turística...esa peña puede terminar rica a poco que se lo monten medio bien y encima por lo legal
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#16
EISev
#6
esa es la excusa que da Alcobendas para ceder en todo lo que les pide La Moraleja, que si se independizan pierden todo ese IBI
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#9
mikhailkalinin
NO ES UNA ILLA
ES UN CONTINENT
TABARCA INDEPENDENT!
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#18
cutty
#9
Gora Tabarka askatuta.
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#23
insulabarataria
#18
¿GTA?
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#7
yoma
#0
En la etiqueta que querías poner ¿Qué es Tabarca o que están dando la tabarra?
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#2
Pertinax
En 18 meses, calculan.
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#14
Andreham
Jajajaja menudo chiringuito se van a montar las familias franquistas de la isla.
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#20
EISev
#14
Santa Pola era de los pueblos elegidos por muchas familias de derechas para veranear, sí
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#22
Connect
*
En esa isla no se puede construir vivienda. Las nuevas generaciones de esos 50 habitantes tendrán que irse a la península a vivir. Es cuestión de tiempo que Tabarca se quede por tanto sin habitantes. De hecho el bajón es muy fuerte. Según el INE, En el año 1970 residían 242 personas; para el año 2000, la cifra ya había caído hasta los 127 habitantes. Actualmente ya solo quedan 51. Se cree que para 2040 ya no quedará nadie.
Así que no tiene mucho sentido independizarse si en poco mas de 10 años ya nadie vivirá ahí.
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#24
alesay
la que vamos a liar cuando bloqueemos el estrecho de Tabarca
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#25
Danae...
*
¿Cincuenta habitantes?.
Pues ...todos funcionarios...
¡¡¿Pero que pu...ñetera maravilla es esta????!!!
---Freedom for Tabarca---
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25
comentarios)
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Ya están tardando en izar la jolly Roger, como manda la tradición tabarquí.
#1 EDIT qué bajona me acabas de dar
....
La idea de montar una plaza de toros y una catedral que tienen los "indepes", te dan alguna pista?
#5 Pues como cualquier otro ayuntamiento, de la Generalitat.
Mi padre tiene un apartamento en Santa Pola y para mi siempre ha sido una tortura asarme vivo en esos veranos insufribles.
ES UN CONTINENT
TABARCA INDEPENDENT!
Así que no tiene mucho sentido independizarse si en poco mas de 10 años ya nadie vivirá ahí.
Pues ...todos funcionarios...
¡¡¿Pero que pu...ñetera maravilla es esta????!!!
---Freedom for Tabarca---