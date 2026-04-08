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La isla poblada más pequeña de España pide la independencia: sesenta habitantes que exigen cambios administrativos

La isla poblada más pequeña de España pide la independencia: sesenta habitantes que exigen cambios administrativos

Los ciudadanos alicantinos denuncian sentirse desatendidos por el Ayuntamiento de Alicante y piden poder autogestionarse. La isla de Tabarca, reconocida como la isla poblada más pequeña de España, ha iniciado los trámites para lograr la independencia administrativa. Con apenas sesenta habitantes censados, este enclave situado frente a la costa de Alicante ha decidido pedir formalmente ser considerado una entidad local menor.

| etiquetas: tabarca , 60 habitantes , pide , independencia , administrativa , alicante
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2 comentarios
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mikelx #1 mikelx
¿Piden la independencia? Piolín va en camino.
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#2 cybermouse
Como se les ocurra poner urnas....:troll:
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menéame