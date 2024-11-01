·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
57
clics
¿Obliga la OTAN a gastar el 5% del PIB en defensa y podría expulsar a España por no hacerlo?
Donald Trump ha sugerido la expulsión de España de la alianza por oponerse a ese compromiso, pero es un acuerdo no vinculante
|
etiquetas
:
otan
,
españa
,
estados unidos
,
gasto
,
defensa
4
1
0
K
45
politica
14 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Alcalino
Va a renunciar la OTAN a una de las principales bases de Europa que es la base de Rota?
Va a renunciar la OTAN a algunos de los aeropuertos mas estratégicos de Europa?
Va a renunciar la OTAN al control marítimo que supone el estrecho de Gibraltar?
No?
Pues siguiente pregunta.
7
K
87
#6
mam23
#4
sólo por Rota nos saldría a devolver.
1
K
19
#9
sorrillo
#4
En la primera legislatura de Trump te diría que no, que no le dejarían renunciar a eso.
Pero en esta legislatura está desbocado, capaz de hacerlo. Y yo que me alegraria.
0
K
10
#11
Tronchador.
*
#1
#4
La cosa sería que además de expulsarnos mantendrían las bases, y si no quieren quitarlas ¿Vas a entrar tú en guerra contra la OTAN por No quitar las bases?
0
K
7
#14
Alcalino
#11
lo interesante es que, el hecho de que este tema se discuta ya es una grieta en si misma.
Entiendo que en caso de salida se negociarian los términos, y sería inaceptable salir de la OTAN y mantener las bases, precisamente porque los que quieren salir de la pan es precisamente para poder quitar esas bases (que no dejan de ser una usurpación de nuestra autonomía estratégica a mayor gloria de EEUU)
Y una vez quedará claro que una cosa va ligada a la otra, igual sería la OTAN la que recogiera cuerda
0
K
10
#2
Mengüi
Durante la campaña electoral de 2024, el presidente estadounidense amenazó con animar a Rusia a atacar a los socios de la Alianza Atlántica que no gastaran lo suficiente en defensa.
Menudo HDP enfermo.
4
K
57
#5
Supercinexin
#2
Putin debe descojonarse cada vez que le pasan la última ocurrencia de éste gilipollas
2
K
42
#1
tierramar
*
No se lo cree ni EEUU: OJALA nos expulsaran de la OTAN!! Al primero que no le conviene es a EEUU. Pero necesitaríamos políticos competente para negociar, no a los mas inútiles y vagos de la clase.
geoestrategia.eu/noticia/45279/ultimas-noticias/a-ver-si-es-verdad-tru
¡¡A ver si es verdad!
! Trump propone expulsar a España de la OTAN
2
K
43
#3
Malaguita
Hay que recordar también que Estados Unidos nos obligó a entrar en la alianza:
www.20minutos.es/noticia/5006876/0/entrevista-jose-manuel-otero-novas-
2
K
34
#12
Asimismov
#3
y a reconocer al estado judío de lsarel.
0
K
12
#10
ur_quan_master
¿ Nos va a tener acojonados a españoles y europeos un pelele que está a un par de malas decisiones de que en su propio país lo defenestren?
2
K
26
#8
gale
Al igual que manda el ejército a ciudades donde no gobierna su partido, también Trump coge manía a los países con gobiernos que él considera progresistas. ¿Pero va la OTAN expulsar a alguien cuando dentro de 4 años igual hay un Presidente demócrata en USA y un gobierno de derechas en España? ¿Va a tomar decisiones en caliente por una situación tan puntual? ¿Si dentro de 3 años hay un gobierno progresista en Italia también van a echarlos? Absurdo todo.
0
K
10
#7
Ovidio
Con el documento que se firmó hace unos meses ya nos comprometimos a gastar el 5%. Que no os vendan motos
0
K
10
#13
Tronchador.
#7
Hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. ¿Quién tiene la verdad?
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
