¿Obliga la OTAN a gastar el 5% del PIB en defensa y podría expulsar a España por no hacerlo?

¿Obliga la OTAN a gastar el 5% del PIB en defensa y podría expulsar a España por no hacerlo?

Donald Trump ha sugerido la expulsión de España de la alianza por oponerse a ese compromiso, pero es un acuerdo no vinculante

#4 Alcalino
Va a renunciar la OTAN a una de las principales bases de Europa que es la base de Rota?

Va a renunciar la OTAN a algunos de los aeropuertos mas estratégicos de Europa?

Va a renunciar la OTAN al control marítimo que supone el estrecho de Gibraltar?

No?

Pues siguiente pregunta.
7
#6 mam23
#4 sólo por Rota nos saldría a devolver.
1
sorrillo #9 sorrillo
#4 En la primera legislatura de Trump te diría que no, que no le dejarían renunciar a eso.

Pero en esta legislatura está desbocado, capaz de hacerlo. Y yo que me alegraria.
0
#11 Tronchador. *
#1 #4 La cosa sería que además de expulsarnos mantendrían las bases, y si no quieren quitarlas ¿Vas a entrar tú en guerra contra la OTAN por No quitar las bases?
0
#14 Alcalino
#11 lo interesante es que, el hecho de que este tema se discuta ya es una grieta en si misma.

Entiendo que en caso de salida se negociarian los términos, y sería inaceptable salir de la OTAN y mantener las bases, precisamente porque los que quieren salir de la pan es precisamente para poder quitar esas bases (que no dejan de ser una usurpación de nuestra autonomía estratégica a mayor gloria de EEUU)

Y una vez quedará claro que una cosa va ligada a la otra, igual sería la OTAN la que recogiera cuerda
0
#2 Mengüi
Durante la campaña electoral de 2024, el presidente estadounidense amenazó con animar a Rusia a atacar a los socios de la Alianza Atlántica que no gastaran lo suficiente en defensa.
Menudo HDP enfermo.
4
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Putin debe descojonarse cada vez que le pasan la última ocurrencia de éste gilipollas xD
2
#1 tierramar *
No se lo cree ni EEUU: OJALA nos expulsaran de la OTAN!! Al primero que no le conviene es a EEUU. Pero necesitaríamos políticos competente para negociar, no a los mas inútiles y vagos de la clase. geoestrategia.eu/noticia/45279/ultimas-noticias/a-ver-si-es-verdad-tru ¡¡A ver si es verdad!! Trump propone expulsar a España de la OTAN
2
Malaguita #3 Malaguita
Hay que recordar también que Estados Unidos nos obligó a entrar en la alianza:
www.20minutos.es/noticia/5006876/0/entrevista-jose-manuel-otero-novas-
2
Asimismov #12 Asimismov
#3 y a reconocer al estado judío de lsarel.
0
ur_quan_master #10 ur_quan_master
¿ Nos va a tener acojonados a españoles y europeos un pelele que está a un par de malas decisiones de que en su propio país lo defenestren?
2
gale #8 gale
Al igual que manda el ejército a ciudades donde no gobierna su partido, también Trump coge manía a los países con gobiernos que él considera progresistas. ¿Pero va la OTAN expulsar a alguien cuando dentro de 4 años igual hay un Presidente demócrata en USA y un gobierno de derechas en España? ¿Va a tomar decisiones en caliente por una situación tan puntual? ¿Si dentro de 3 años hay un gobierno progresista en Italia también van a echarlos? Absurdo todo.
0
#7 Ovidio
Con el documento que se firmó hace unos meses ya nos comprometimos a gastar el 5%. Que no os vendan motos
0
#13 Tronchador.
#7 Hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. ¿Quién tiene la verdad?
0

