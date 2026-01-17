edición general
"Nunca te tires a un facha": basado en hechos reales

«Cómo alguien que pertenece a un colectivo históricamente señalado, cuestionado o vulnerado puede llegar a apoyar opciones políticas que le niegan derechos, le persiguen o le colocan en el punto de mira».

