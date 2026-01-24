Nueve heridos, seis de ellos graves, en un atropello múltiple durante una carrera ilegal en Gijón

La Guardia Civil ha detenido por conducción temeraria a un joven de 19 años, y con cuatro meses de carné de conducir, después de que esta madrugada causara un atropello múltiple la pasada madrugada en un polígono industrial de Gijón que se saldó con tres personas heridas graves y seis leves. Según informa el Instituto Armado, el 112 Asturias avisó a la 1:30 horas de hoy de que uno de los vehículos que participaba en una concentración turismos en la calle María González del polígono de Somonte, escenario habitual de carreras ilegales, se había