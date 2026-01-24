edición general
Nueve heridos, seis de ellos graves, en un atropello múltiple durante una carrera ilegal en Gijón

La Guardia Civil ha detenido por conducción temeraria a un joven de 19 años, y con cuatro meses de carné de conducir, después de que esta madrugada causara un atropello múltiple la pasada madrugada en un polígono industrial de Gijón que se saldó con tres personas heridas graves y seis leves. Según informa el Instituto Armado, el 112 Asturias avisó a la 1:30 horas de hoy de que uno de los vehículos que participaba en una concentración turismos en la calle María González del polígono de Somonte, escenario habitual de carreras ilegales, se había

| etiquetas: gijón , asturias , atropello , carrera ilegal
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Lo de las carreras en los polígonos alrededor de Gijón lleva sucediendo lustros.
Dakaira #2 Dakaira
#1 doy fe... Por motivos que no vienen al caso alguna vez asistí a ese dantesco espectáculo.
ansiet #3 ansiet
El detenido, vecino de Gijón, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas
Normal estos solo beben gasolina.
