2
meneos
14
clics
La nueva polémica 'woke' de Nolan: Musk estalla por el fichaje de una Helena de Troya negra
El dueño de X censura al cineasta por sacrificar el rigor histórico en su versión de Homero, una superproducción rodada íntegramente en formato IMAX.
|
etiquetas:
:
musk
,
woke
,
nolan
,
racismo
,
negra
,
actriz
,
helena de troya
,
historia
2
0
0
K
28
actualidad
6 comentarios
2
0
0
K
28
actualidad
#1
Pablosky
¿No hay otra fuente para contar esto que no sea esa basura?
Ah espera, que eres tu
@Verdaderofalso
0
K
12
#3
Guil
*
#1
juzgar al mensajero es de necios.
1
K
23
#4
rendri
Ya sea woke o no, que a mi me da lo mismo. ¿No seria lo suyo si no vas a meter a alguien tal cual te lo describen en mls libros que tenga unos rasgos raciales de la zona como turco/griegos? Que manía de meter gente de color para todo porque los americanos estan traumados... Es como el Snape de la nueva serie de harry potter, si tienes una descripción del personaje durante 7 libros síguela.
0
K
11
#6
Verdaderofalso
*
#4
es una adaptación o es una película rigurosamente histórica?
Vamos a cambiar también la imagen de Jesucristo de la Cruz por el que debería en realidad debido a la época y a la zona donde se supone que vivió o seguimos con el cuerpo crosfitero?
0
K
20
#2
Don_Pixote
Ya no es que sea de raza negra.. es que es bastante poco agraciada
Dudo que 100000 griegos libres decidieran ir a la guerra por ella, en la realidad o en la mitología.
0
K
8
#5
woody_alien
#2
Tampoco Julio Cesar ni Marco Antonio se liaron con una morena.
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
