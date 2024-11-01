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Nueva polémica de María Corina Machado: dice que no quiere meterse en el rifirrafe político mientras pone en duda las elecciones en España

Nueva polémica de María Corina Machado: dice que no quiere meterse en el rifirrafe político mientras pone en duda las elecciones en España

¿Qué ha dicho?: "Yo sí espero que España pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables que permitan la expresión de una nación que avanza y acompaña la causa democrática en Hispanoamérica", ha dicho.

| etiquetas: corina , machado , duda , elecciones , impecables , españa
20 4 0 K 269 politica
20 comentarios
20 4 0 K 269 politica
Comentarios destacados:      
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
La lacaya regalapremios dando indicaciones de moralidad.
5 K 75
SMaSeR #2 SMaSeR
Está es subnormal perdida.
Encima cobardes, como todos los de derechas vamos, mucho hablar mucho insultar pero muy pocos huevos para señalar al responsable de que después de Maduro siga allí instalado el régimen. Cobardes y cucarachas.
5 K 64
carakola #4 carakola
Corina es basura política para gilipollas. A esta gente hay que tenerla bien lejos.
3 K 54
vicus. #6 vicus.
Pone en duda las la limpieza de las elecciones de aquí, mientras "aprueba" que se ponga a la chavista de Delcy Rodríguez , más conocida entre sus allegados ideológicos como "La Mona", como presidenta encargada, sin pasar por unas elecciones y de la mano de su cari El Trumpeta, a quien le ha agasajado con su premio Nobel, mientras bombardeaba Caracas. Porca miseria...
2 K 47
reithor #8 reithor
Lo peor es que parece encontrarse muy a gusto aquí...
2 K 43
#1 hokkien
A la hogueraaaa!!!
2 K 33
josde #5 josde
#1 No, al olvido.
0 K 20
#11 Albarkas
¿Y ésta es la que quiere gobernar Venezuela?
No se merece presidir ni la escalera.
1 K 31
alfre2 #18 alfre2
#11 ojo, quieren que la decreten Presidenta. No quiere llegar mediante elecciones
1 K 29
pitercio #16 pitercio
Y luego dirá que no es el Joker.
1 K 30
BastardWolf #17 BastardWolf
#16 yo creo que se pincha botox o algo para tener esa "sonrisa" (o lo que coño sea) tan exagerada y antinatural
0 K 13
#10 Strandedandbored
No hay un solo político venezolano que no sea totalmente sunnormal.
1 K 23
borteixo #14 borteixo *
#10 xD  media
0 K 10
#13 Juantxi
Efectivamente para la derecha y la ultraderecha un sistema electoral que permita que ellos no continúen en el poder es dudoso, ha sido manipulado y no puede ser democrático.
1 K 22
Sabaoth #20 Sabaoth
No entiendo por qué se le sigue dando pábulo a esta señora que ha demostrado que es completamente irrelevante, además de una vasalla sin dignidad.
Sólo merece la indiferencia y dejar de salir en los medios…
1 K 21
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Conversación entre la derecha madrileña:
-¿ A qué no hay huevos a traer al akelarre otro peor que Milei?
- sujetame el cubata.
0 K 12
alfre2 #3 alfre2
Se puede pedir abiertamente UN PAR DE BOFETADAS PARA CORINA o suena muy pedante? Es para una cosa 8-D
0 K 11
#15 marcotolo *
nunca vi una derecha tan ridicula actuando de esta manera coordinada desde trump o musk , pasando por los genocidas israelies o esta pagafantas?
si a todo esto le ponemos una foto de fakejoo al lado y sus declaraciones mas notables, ya tenemos le circo completo,
no son conscientes del favor que le estan haciendo a sanchez
0 K 11
A.more #19 A.more
Gentuza como está a su puto pais
0 K 10
#12 AdreimEdSatsinois *
Ya fue al Hormiguero a que pablito le haga un apaño?
0 K 8

menéame