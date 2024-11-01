Nueva polémica de María Corina Machado: dice que no quiere meterse en el rifirrafe político mientras pone en duda las elecciones en España

¿Qué ha dicho?: "Yo sí espero que España pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables que permitan la expresión de una nación que avanza y acompaña la causa democrática en Hispanoamérica", ha dicho.
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Encima cobardes, como todos los de derechas vamos, mucho hablar mucho insultar pero muy pocos huevos para señalar al responsable de que después de Maduro siga allí instalado el régimen. Cobardes y cucarachas.
No se merece presidir ni la escalera.
Sólo merece la indiferencia y dejar de salir en los medios…
-¿ A qué no hay huevos a traer al akelarre otro peor que Milei?
- sujetame el cubata.
si a todo esto le ponemos una foto de fakejoo al lado y sus declaraciones mas notables, ya tenemos le circo completo,
no son conscientes del favor que le estan haciendo a sanchez