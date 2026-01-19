edición general
12 meneos
143 clics
"No se puede concluir que el Alvia haya chocado con los coches del Iryo": el presidente de Renfe pone el foco en los "20 segundos" clave de la tragedia

"No se puede concluir que el Alvia haya chocado con los coches del Iryo": el presidente de Renfe pone el foco en los "20 segundos" clave de la tragedia

"El sistema de LZD está equipado de tal manera que cuando hay un obstáculo en la vía se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren. Pero al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe ese mecanismo".

| etiquetas: accidente ferroviario , ave , irio , renfe , seguridad ferroviaria , adamuz
11 1 0 K 232 actualidad
19 comentarios
11 1 0 K 232 actualidad
Comentarios destacados:      
#5 ldoes
#_2 Un tren no pasa de 310 km/h a 0 km/h en 20 segundos.
4 K 54
#9 migrad
#2 #5 tiene un mensaje para ti:

"Un tren no pasa de 310 km/h a 0 km/h en 20 segundos."
8 K 101
oceanon3d #11 oceanon3d *
#5 Parece ser, ya se vera, que la mala suerte hizo que la salida de los vagones traseros primer tren coincidiera casi en al tiempo con el otro tren que venia en sentido contrario. No tuvo tiempo a frenar del todo el tren Alvia pero si mucho; si hubiera sido a 310 km/h hubieran sido inmensamente mayor4s los destrozos.
1 K 15
#15 ldoes
#11 He puesto la velocidad como ejemplo, no sé a cuánto irían. Pero sí, a mi me parece que es un sistema para amortiguar, y no evitar al completo las colisiones, porque 20 segundos en un tren yo creo que da para poco (sin tener yo idea del tema) .
0 K 7
antesdarle #18 antesdarle
#5 no. Pero 20 segundos es lo que tarda el usuario en ponerte en el ignore xD
2 K 22
wata #4 wata
Igual frenó pero no dió tiempo a que parase en su totalidad. La inercia a esas velocidades debe de ser mucha. Hay que esperar.
2 K 30
#7 ldoes
#4 Es flipante como #_2 tiene a todo menéame ignorado xD

Imagino que nadie lee su blog y viene aquí a soltar sus tonterías pero no le gusta cuando tiene que leer al resto.
2 K 26
#8 poxemita
#7 bloquea a todo el que le contesta. Y al que no, también.
1 K 18
Apotropeo #13 Apotropeo *
#7, me cuelgo de tí, por formar parte del club.

Para #_2 , que también me tiene ignorado.
En cualquier automatización se coloca siempre, siempre, un sistema de filtrado de las entradas.
Esto se realiza para poder filtrar interferencias y rebotes de señal.
Adicionalmente, se instalan o programan, sistemas de retardo para asegurar la señal. Puede ser por muchos motivos, principalmente para evitar respuestas indeseadas, pues evitan que fallos de señal o caídas de tensión o cambios a sistemas redundantes que falseen la señal medida.
En una infraestructura de ese tamaño es normal que la respuesta no sea inmediata.
¿ Quién se haría cargo, si los trenes efectuasen paradas de emergencia, ante un fallo de 0.2 segundos?
1 K 15
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
una duda, ADIF: "actúa cuando hay un obstáculo" ó "actúa más de 20 segundos después de que haya un obstáculo"? en qué quedamos? el mecanismo entonces está automatizado para actuar con 20 segundos de retardo que pueden ser claves en determinadas circunstancias para salvar vidas? es lo que está diciendo ADIF? en serio? pues vaya!; por cierto, si todo está automatizado, para qué os pagamos entonces? a ver si el obstáculo sois toda la plantilla inepta de ADIF, especialmente los altos cargos directivos, y todavía el mecanismo no os ha detectado, por lo que sea!
3 K 28
riazor97 #14 riazor97
#2 este es el ejemplo claro del meneante medio, no se para analizar ni lo que el mismo dice..... Gente como esta es lo que alimenta corrillos de confabuladores y conspiradores... el tipico `cuñao` de `toalavida`
5 K 55
#6 poxemita
A mi lo que no me cuadra es que el Alvia supuestamente chocara con el Iryo y el Iryo (al menos el vagón contra el que impactase) no esté reventado.

No sé si alguien por aquí con conocimientos de aerodinámica pueda arrojar luz sobre si la salida de vía del Alvia pudo ser provocado simplemente porque pasó a 200 o 300 km/h muy cerca de Iryo y la presión del aire lo sacase de la vía.
0 K 11
#10 Tr13ce
#6 Según estoy leyendo ahora. No saben si chocaron o no, precisamente yo creo por lo que tu dices, que debería haber reventado el iryo.
0 K 10
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#6

elpais.com/videos/2026-01-19/las-imagenes-aereas-de-los-trenes-acciden

Hay un vagón hecho polvo ... pero los trenes están separados y en medio se ve las vias medio arrancadas ... PArece como si uno hubiera dado como un latigazo al otro. y el impacto hubiera sido lateral (es lógico, iban por vías separadas(

Yo he ido mucho en AVE y me he cruzado con otros a velocidades relativas de 500 km/h (yendo a 250 o más cada uno) y aunque van cerca, nunca he apreciado más que un poco de ruido y una ligera vibración.
0 K 20
insulabarataria #19 insulabarataria
#6 están diseñados para eso (y mucho más). Las distancias, el diseño de vías, diseño de traviesas... está pensado para que no pasen esas cosas.
0 K 10
Battlestar #12 Battlestar
O me he perdido o esto es lo que ya se ha estado diciendo, no? Que ha descarrilado uno y el otro venia después estaba ya tan cerca que no ha podido frenar a tiempo y ha chocado con el que descarrilo.
0 K 10
#1 Katos
Negligencia. Hay que subir impuestos para mejorar infraestructura (dar prevendas a Acciona), sanidad (vamos como un cohete ), y educación....
13 K -95
Thornton #3 Thornton
#1 Me parece que te ha sentado mal el desayuno
14 K 182
Supercinexin #16 Supercinexin
#3 Es así de siempre, no es el desayuno.
1 K 28

menéame