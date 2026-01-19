"No se puede concluir que el Alvia haya chocado con los coches del Iryo": el presidente de Renfe pone el foco en los "20 segundos" clave de la tragedia

"El sistema de LZD está equipado de tal manera que cuando hay un obstáculo en la vía se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren. Pero al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe ese mecanismo".
"Un tren no pasa de 310 km/h a 0 km/h en 20 segundos."
En cualquier automatización se coloca siempre, siempre, un sistema de filtrado de las entradas.
Esto se realiza para poder filtrar interferencias y rebotes de señal.
Adicionalmente, se instalan o programan, sistemas de retardo para asegurar la señal. Puede ser por muchos motivos, principalmente para evitar respuestas indeseadas, pues evitan que fallos de señal o caídas de tensión o cambios a sistemas redundantes que falseen la señal medida.
En una infraestructura de ese tamaño es normal que la respuesta no sea inmediata.
¿ Quién se haría cargo, si los trenes efectuasen paradas de emergencia, ante un fallo de 0.2 segundos?
No sé si alguien por aquí con conocimientos de aerodinámica pueda arrojar luz sobre si la salida de vía del Alvia pudo ser provocado simplemente porque pasó a 200 o 300 km/h muy cerca de Iryo y la presión del aire lo sacase de la vía.
elpais.com/videos/2026-01-19/las-imagenes-aereas-de-los-trenes-acciden
Hay un vagón hecho polvo ... pero los trenes están separados y en medio se ve las vias medio arrancadas ... PArece como si uno hubiera dado como un latigazo al otro. y el impacto hubiera sido lateral (es lógico, iban por vías separadas(
Yo he ido mucho en AVE y me he cruzado con otros a velocidades relativas de 500 km/h (yendo a 250 o más cada uno) y aunque van cerca, nunca he apreciado más que un poco de ruido y una ligera vibración.