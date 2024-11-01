edición general
No hay Alta Velocidad a Andalucía así que los vuelos a Málaga cuestan ahora hasta 1.000 euros

Desde la asociación de consumidores Facua se ha pedido a Consumo la prohibición de las subidas de precios aprovechando tragedias como la de Adamuz

7 comentarios
#4 Estás quemando todas las cuentas con ese tema. Las vías estaban al día con las revisiones.
Herumel #2 Herumel
Viva el libre mercado, carajo.
Wachoski #1 Wachoski *
Que bonita es la oferta y la demanda,.... Hasta que pinta en bastos y tengamos que rescatar el negociete privado que tan necesario es.

Siempre igual.
#4 OctavioPio
#1 prefiero pagarle mil euros a una empresa privada por el transporte que no seis mil mensuales a Koldo/Abalos/Cerdan/PSOE con el dinero de todos para que no se ejecuten adecuadamente las obras de mantenimiento.
dunachio #7 dunachio
#4 Kildi, Ibilis, Cirdin . Caca, pedo, culo, pis. Rebota, rebota y en tu culo explota.
plutanasio #6 plutanasio
#1 Como cuando en la pandemia rescatamos a Plus Ultra que por aquel entonces tenía un (1) avión y decían que era estratégica :-D
manzitor #3 manzitor
Sencillo, ¿compañías a poner en la lista de afrentas?
