No hay Alta Velocidad a Andalucía así que los vuelos a Málaga cuestan ahora hasta 1.000 euros
Desde la asociación de consumidores Facua se ha pedido a Consumo la prohibición de las subidas de precios aprovechando tragedias como la de Adamuz
actualidad
actualidad
#5
Waves
#4
Estás quemando todas las cuentas con ese tema. Las vías estaban al día con las revisiones.
#2
Herumel
Viva el libre mercado, carajo.
#1
Wachoski
Que bonita es la oferta y la demanda,.... Hasta que pinta en bastos y tengamos que rescatar el negociete privado que tan necesario es.
Siempre igual.
#4
OctavioPio
#1
prefiero pagarle mil euros a una empresa privada por el transporte que no seis mil mensuales a Koldo/Abalos/Cerdan/PSOE con el dinero de todos para que no se ejecuten adecuadamente las obras de mantenimiento.
#7
dunachio
#4
Kildi, Ibilis, Cirdin . Caca, pedo, culo, pis. Rebota, rebota y en tu culo explota.
#6
plutanasio
#1
Como cuando en la pandemia rescatamos a Plus Ultra que por aquel entonces tenía un (1) avión y decían que era estratégica
#3
manzitor
Sencillo, ¿compañías a poner en la lista de afrentas?
