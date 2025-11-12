Por qué me niego a salir con alguien que usa ChatGPT: “Demuestra mucha pereza”

El escenario era digno de una película de Nancy Meyers. Estábamos en la región vinícola de Oregón, en un granero rústico-chic que rezumaba riqueza discreta, en la preboda de un amigo. “Este sitio es perfecto”, le dije al futuro novio. Se inclinó hacia mí como si fuera a contarme un secreto: “Lo encontré en ChatGPT”.