Por qué me niego a salir con alguien que usa ChatGPT: “Demuestra mucha pereza”

El escenario era digno de una película de Nancy Meyers. Estábamos en la región vinícola de Oregón, en un granero rústico-chic que rezumaba riqueza discreta, en la preboda de un amigo. “Este sitio es perfecto”, le dije al futuro novio. Se inclinó hacia mí como si fuera a contarme un secreto: “Lo encontré en ChatGPT”.

Torrezzno #8 Torrezzno
Lo unico que faltaba snobs de la IA
alcama #7 alcama *
Ah, yo no. Yo cuando quiero buscar un restaurante para una cita, lo que hago es recorrerme todos los restaurantes de Madrid, hago una cata , valoro el lugar, decoración, atención de los camareros, etc.

Al final hago un ranking de todos y de entre los 5 primeros , ofrezco a mí cita 3 de ellos.
Siempre lo hago, usar Chatgpt es de parguelas
chewy #19 chewy
#7 un amigo mio era mucho más práctico, tenía reserva todos los viernes en el mismo sitio. cada día una cita diferente. Yo tengo que admitir que le copié el sitio, pero yo no iba todos los viernes como el. era un sitio así de diseño, que daba buena impresión, pero era bastante barato para lo que aparentaba. era una apuesta segura.
Guanarteme #12 Guanarteme
Después de haber visto a meneantes que usan chatojeté para sus comentarios (y hasta para artículos) me creo cualquier cosa.

Esto es como todo, una herramienta.

Puede tener usos apropiados (hazme un resumen, explícame por qué tal cosa es cómo es...) y usos de apaga la luz y vámonos (dile que le cuento a mi expareja para que me devuelva el cactus).
ipanies #4 ipanies
Yo sigo el mismo método, la mujer que me dice que tiene un satisfayer la descarto de inmediato!!
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo
#4 Lo artesanal tiene su encanto, pero no se puede competir contra la tecnología.
powernergia #3 powernergia
Es una batalla perdida.
#10 slimedition
Sheldon Cooper usaba los dados para decisiones triviales.
Si puedo ahorrarme escribir 200 líneas repetitivas y dedicar mi cabeza a otra cosa, que lo haga la IA.
Si no entiendes eso, igual no eres la persona con la que yo ... habría salido hace ya mucho.... :professor:
#6 DatosOMientes
Vaya tontería. Hay usos y usos de chatgpt. Además, chatgpt puede buscar en internet por lo que es posible que sus resultados sean mejores. O no.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Hablando de pereza...
Nitanmal #9 Nitanmal
#2 ... La Tacones
Nylo #21 Nylo *
Claro que sí, hija. Para salir contigo no sólo hay que currárselo, hay que sudar. Porque tú lo vales. ¿Qué es eso de preguntarle a ChatGPT por un buen restaurante? Que se patée todo Madrid el desgraciado.

Lo de sugerir tú el restaurante, pues como que ni lo mencionamos ¿eh? Que para eso tiene una un novio que le haga el trabajo. Lo que no vale es pasarle la pelota a ChatGPT. Novios sí, ChatGPT no. Una máxima sobre los esclavos es que no se les permite tener esclavos.
JackNorte #11 JackNorte
Pedir a la gente que sea diferente con una nueva herramienta , cuando antes no lo era. El problema no es la herramienta , pero si sabe usar la herramienta igual sea capaz de hacer cosas que antes no hacia.
Solo eso puede cambiar a la gente a mejor o sencillamente volverla mas estupida, alguien que descubre un martillo puede construir cosas o destrozarlas a golpes mas eficazmente.
Pero ya hemos pasado antes por esto , con cualquier tecnologia que luego se ha asentado y o a desaparecido. Lo que ahora se considera de una forma, como en el pasado, en el futuro puede representar otra.
Pero para eso habria que conocer el pasado y no ser perezosos.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo es lo primero que pregunto a la hora de ligar. ¿Estudias o chateas con IA?
reivaj01 #5 reivaj01
#1 ligar dice...
#14 ombresaco
yo les pregunto si se desplazan andando a cualquier parte del mundo, o demuestran pereza y usan vehículos autopropulsados
#15 JanSolo
Yo es que si usa algo mas moderno que hacer fuego con dos piedras ya ...
CerdoJusticiero #13 CerdoJusticiero
Bueno, tan respetable es que esta persona no quiera parejas que beben batidos con pajita (lo da a entender en el texto) o que recurren a ChatGPT para cualquier uso, incluídos aquellos muy lentos o costosos de hacer sin IA, como no querer como pareja a gente tan maniática como para descartarte por estos motivos.

:-)
Malinke #17 Malinke
De acuerdo con esta mujer, pero acudir a una coach para citas y relaciones, para algo tan personal, también es delegar tu vida.

«Ali Jackson, coach de citas y relaciones con sede en Nueva York, utiliza ChatGPT para algunas tareas, pero no predica a su favor. En los últimos seis meses, dice que “todos” sus clientes han acudido a ella quejándose del "chatfishing” o de las personas que utilizan la IA para generar todo en sus aplicaciones de citas, hasta los mensajes directos que envían.»

Después está lo que supone en energía y creo que en agua también, para la humanidad.
Ya colaron la IA como una necesidad para nuestras vidas que puede salirnos muy caro.
Huaso #18 Huaso
Que venga ya el puto meteorito :palm:
#20 Kuruñes3.0 *
xD xD xD pues que te folle otro, tonta del culo... ya ves que problema.
