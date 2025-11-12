Por qué me niego a salir con alguien que usa ChatGPT: “Demuestra mucha pereza”

El escenario era digno de una película de Nancy Meyers. Estábamos en la región vinícola de Oregón, en un granero rústico-chic que rezumaba riqueza discreta, en la preboda de un amigo. “Este sitio es perfecto”, le dije al futuro novio. Se inclinó hacia mí como si fuera a contarme un secreto: “Lo encontré en ChatGPT”.
Al final hago un ranking de todos y de entre los 5 primeros , ofrezco a mí cita 3 de ellos.
Siempre lo hago, usar Chatgpt es de parguelas
Esto es como todo, una herramienta.
Puede tener usos apropiados (hazme un resumen, explícame por qué tal cosa es cómo es...) y usos de apaga la luz y vámonos (dile que le cuento a mi expareja para que me devuelva el cactus).
Si puedo ahorrarme escribir 200 líneas repetitivas y dedicar mi cabeza a otra cosa, que lo haga la IA.
Si no entiendes eso, igual no eres la persona con la que yo ... habría salido hace ya mucho....
Claro que sí, hija. Para salir contigo no sólo hay que currárselo, hay que sudar. Porque tú lo vales. ¿Qué es eso de preguntarle a ChatGPT por un buen restaurante? Que se patée todo Madrid el desgraciado.
Lo de sugerir tú el restaurante, pues como que ni lo mencionamos ¿eh? Que para eso tiene una un novio que le haga el trabajo. Lo que no vale es pasarle la pelota a ChatGPT. Novios sí, ChatGPT no. Una máxima sobre los esclavos es que no se les permite tener esclavos.
Solo eso puede cambiar a la gente a mejor o sencillamente volverla mas estupida, alguien que descubre un martillo puede construir cosas o destrozarlas a golpes mas eficazmente.
Pero ya hemos pasado antes por esto , con cualquier tecnologia que luego se ha asentado y o a desaparecido. Lo que ahora se considera de una forma, como en el pasado, en el futuro puede representar otra.
Pero para eso habria que conocer el pasado y no ser perezosos.
«Ali Jackson, coach de citas y relaciones con sede en Nueva York, utiliza ChatGPT para algunas tareas, pero no predica a su favor. En los últimos seis meses, dice que “todos” sus clientes han acudido a ella quejándose del "chatfishing” o de las personas que utilizan la IA para generar todo en sus aplicaciones de citas, hasta los mensajes directos que envían.»
Después está lo que supone en energía y creo que en agua también, para la humanidad.
Ya colaron la IA como una necesidad para nuestras vidas que puede salirnos muy caro.