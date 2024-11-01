Ni Cospedal ni Rajoy ni Aznar: Cerdán se convierte en el primer investigado por falso testimonio en una comisión parlamentaria

Los máximos representantes del último Gobierno del PP negaron en las comisiones por los casos 'Kitchen' y 'Operación Catalunya' haber tratado con Villarejo cuestiones sobre la 'guerra sucia' contra el independentismo, pese a los audios que los señalaban directamente. La Audiencia de Madrid dio carpetazo a la denuncia de Podemos contra Aznar por presuntamente faltar a la verdad en la comisión sobre la 'caja b' del PP. En 2021, la Audiencia Provincial de Madrid archivó una denuncia pionera: la que presentó Podemos contra el expresidente del......