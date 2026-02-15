·
11
meneos
16
clics
Netanyahu quiere que Irán limite a 300 km el alcance de sus misiles
Netanyahu afirmó que una de las condiciones para un acuerdo es que Irán limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos.
|
etiquetas
:
sionismo
,
eeuu
,
israel
,
netanyahu
,
irán
,
mísiles
21 comentarios
#1
Tkachenko
Claro, hombre...mejor 100 km. Pero que HDLGP
5
K
83
#4
Pertinax
*
#1
Distancia más que suficiente para bombardear manifestantes.
6
K
-12
#8
ur_quan_master
Que no falte apoyo a sión, jefe.
#4
2
K
40
#9
Tkachenko
#8
el SIONAFI de guardia
1
K
35
#11
Pertinax
*
#8
Pero si tengo escrito por activa y por pasiva que Netanyahu y su caterva criminal son unos hidepús genocidas. ¿No te estarás equivocando? ¿O es que eres de los de ese pensamiento binario tan meneantil?
2
K
10
#13
ur_quan_master
#11
dices muchas cosas.
0
K
12
#14
Pertinax
#13
Ahora ponme caritas.
0
K
15
#17
Top_Banana
#14
#13
¡Buscaros un airbnb!
0
K
17
#5
MiguelDeUnamano
#1
Y que los lancen con tirachinas.
3
K
71
#10
Veelicus
Iran no creo que cometa el mismo error que cometio Iraq, que basicamente se resume en fiarse de los paises "democraticos"
4
K
65
#2
minossabe
Yo habría pedido que se los lanzara contra el propio Irán, puestos a pedir...
1
K
31
#15
joffer
Son poco listos. Si les dicen 10 metros al lanzarlo se auto atacan ellos mismos.
1
K
29
#19
drstrangelove
Que más dará.
Si los misiles iraníes no tienen puntería ( o eso dicen... ).
1
K
27
#16
A.more
Si oigo que este hijo de Satanás ha muerto reventado por una bomba brindaré con champan
2
K
27
#21
laruladelnorte
#16
Otra por aquí,pero como no me gusta el champan lo haré con licor café.
0
K
10
#12
no_soy_un_bot
Israel que respeta todos los límites...
2
K
26
#7
Lord_Cromwell
También dijeron en el canal 24h que Trump quiere todo el uranio enriquecido.
0
K
20
#20
Kuruñes3.0
Que jodío.
1
K
15
#18
lixivia
*
Y que le pongan una goma en la punta y los hagan de esponja
0
K
7
#3
alhambre
const long MAX_DISTANCE = 300; // DON't CHANGE!1
0
K
7
#6
HeilHynkel
#3
const long KILOMETER = 1000;
const long NAUTIC = 1852;
const long UNIT = NAUTIC;
1
K
33
