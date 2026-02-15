edición general
11 meneos
16 clics
Netanyahu quiere que Irán limite a 300 km el alcance de sus misiles

Netanyahu quiere que Irán limite a 300 km el alcance de sus misiles

Netanyahu afirmó que una de las condiciones para un acuerdo es que Irán limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos.

| etiquetas: sionismo , eeuu , israel , netanyahu , irán , mísiles
10 1 0 K 149 actualidad
21 comentarios
10 1 0 K 149 actualidad
Comentarios destacados:      
Tkachenko #1 Tkachenko
Claro, hombre...mejor 100 km. Pero que HDLGP
5 K 83
Pertinax #4 Pertinax *
#1 Distancia más que suficiente para bombardear manifestantes.
6 K -12
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Que no falte apoyo a sión, jefe. #4
2 K 40
Tkachenko #9 Tkachenko
#8 el SIONAFI de guardia
1 K 35
Pertinax #11 Pertinax *
#8 Pero si tengo escrito por activa y por pasiva que Netanyahu y su caterva criminal son unos hidepús genocidas. ¿No te estarás equivocando? ¿O es que eres de los de ese pensamiento binario tan meneantil?
2 K 10
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#11 dices muchas cosas. :-*
0 K 12
Pertinax #14 Pertinax
#13 Ahora ponme caritas.
0 K 15
Top_Banana #17 Top_Banana
#14 #13 ¡Buscaros un airbnb! xD
0 K 17
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Y que los lancen con tirachinas.
3 K 71
Veelicus #10 Veelicus
Iran no creo que cometa el mismo error que cometio Iraq, que basicamente se resume en fiarse de los paises "democraticos"
4 K 65
#2 minossabe
Yo habría pedido que se los lanzara contra el propio Irán, puestos a pedir...
1 K 31
joffer #15 joffer
Son poco listos. Si les dicen 10 metros al lanzarlo se auto atacan ellos mismos.
1 K 29
#19 drstrangelove
Que más dará.

Si los misiles iraníes no tienen puntería ( o eso dicen... ).
1 K 27
A.more #16 A.more
Si oigo que este hijo de Satanás ha muerto reventado por una bomba brindaré con champan
2 K 27
#21 laruladelnorte
#16 Otra por aquí,pero como no me gusta el champan lo haré con licor café.
0 K 10
#12 no_soy_un_bot
Israel que respeta todos los límites...
2 K 26
Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell
También dijeron en el canal 24h que Trump quiere todo el uranio enriquecido.
0 K 20
#20 Kuruñes3.0
Que jodío.
1 K 15
lixivia #18 lixivia *
Y que le pongan una goma en la punta y los hagan de esponja
0 K 7
#3 alhambre
const long MAX_DISTANCE = 300; // DON't CHANGE!1
0 K 7
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

const long KILOMETER = 1000;
const long NAUTIC = 1852;
const long UNIT = NAUTIC;
1 K 33

menéame