18
meneos
20
clics
Netanyahu advierte de una "guerra mundial contra los judíos" impulsada por ultraizquierda e islam radical
Alerta de una "invasión" en marcha en todos los países de Europa occidental y en Estados Unidos.
|
etiquetas
:
netanyahu
,
genocida
,
nazi
,
israel
#1
bioibon
*
HDLGP genocida y nazi ultraderechista hablando de ultraizquierda y radicales
24
K
310
#8
Graffin
#1
De que me suena todo eso....?
1
K
25
#2
Bhuvaya
Contra los judíos no, rata inmunda, contra los sionistas genocidas.
21
K
237
#9
MiguelDeUnamano
#2
Que ya podría ser verdad y hubiese un bloqueo total contra Israel, pero ni eso es verdad siquiera, menos una guerra. Lo de "izquierda radical" es como lo de los imbéciles que tanto abundan por todos lados llamando así a todo el que no sea un malnacido como ellos.
2
K
39
#20
Urasandi
#2
y lo bien que se hace la víctima...
1
K
18
#4
NPCMeneaMePersigue
Curioso que los que están en contra de los judios actualmente son la derecha, nick fuentes, sneako, candence, tucker carlson son los que estan alzando la voz y son todos de derecha pero te venden la izquierda porque se les cae el chiringuito de los genocidios, bombardeos e invasiones
4
K
63
#19
Mauro_Nacho
#4
Se están sumando la derecha de EE.UU., Trump ganó las elecciones bajo el eslogan "America First" (América Primero), pero primero es Israel, ahí es donde muchos votantes de derecha sienten verdadera indignación.
Aunque las élites gobernantes de EE.UU., los miembros del Congreso de EE.UU. están dominados por su apoyo de a Israel. pero la población de EE.UU. rechazan ese apoyo y defienden el derecho del pueblo palestino.
1
K
30
#12
vviccio
Mezcla judíos con sionistas para ocultar el genocidio de palestinos.
2
K
40
#6
cocolisto
Reventara...
1
K
40
#10
skaworld
Claro... si bombardeas poblacion civil... es un "Conflicto" si te dicen que pares desde la diplomacia y con boicots financieros es una "guerra".
2
K
39
#13
pitercio
Otro criminal mitológico escondiéndose tras la religión, la mentira y la propaganda.
1
K
35
#11
mensliber
La "ultra izquierda" salvo y protegió a los judíos.
1
K
22
#5
Blackat
Estos nazism siguen queriendo ir de victimas....
Yo la pregunta que hago al mundo es : El mundo seria batante mejor sin ellos ?
2
K
21
#14
HeilHynkel
Justamente el
pueblo
judío, que bajo las miradas del
mundo
, vive desarmado, sólo podrá ocuparse de los preparativos técnicos para alcanzar la libertad y la independencia después de que el ejército de espías interiores este diezmado, hasta el punto de sólo quedarle aquellos cuya falta de carácter les lleve a venderlo todo por las conocidas treinta monedas.
B. Netanyahu.
Perdón, que me he confundido.
Justamente el pueblo
alemán
, que bajo las miradas del
…
» ver todo el comentario
1
K
21
#3
NPCMeneaMePersigue
Probervio ruso: Los
***
te dicen lo malo que les hacen pero nunca te dicen porqué
0
K
18
#18
makinavaja
Paranoia sionista para justificar todo...
0
K
12
#16
Rogue
La neolengua y la manera de repartir mierda con un ventilador. Muy de Ayuso y de Trump.
A Feijoo ni lo miento, por pepele.
0
K
10
#7
Alegremensajero
Hay que decirlo más...
0
K
8
#15
TripleXXX
A ver si no termina volviendo a ser una chapuza, los sionistas con su pais de segunda mano y los otros a gasearlos.
0
K
8
#17
bestiapeluda
*
El discurso de este malnacido concuerda con el del risketto, así que después de ver al risketto como es, imagino que se le habrá caido la careta para mucha gente.
Hostia, acabo de ver el nombre de la web
0
K
6
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
